Як бути найкращим в усьому? Відповідає десятиборець Сімон Егаммер

Читай цю та інші захопливі статті в журналі The Red Bulletin. Бачити більше

Кожен вид спорту має свою магію: футбол — це артистизм, серфінг — відчуття потоку, тріатлон — страждання. Проте жодна дисципліна не вимагає більшої універсальності, ніж десятиборство.

Протягом двох днів атлети виступають у десяти змаганнях, які перевіряють усе: вибухову силу, м'язову потужність, технічну майстерність і витривалість. Це втілення багатогранності на найвищому рівні.

Серед тих, хто найкраще уособлює таку різнобічність, — Сімон Егаммер . Швейцарець є не лише одним із провідних десятиборців світу, а й елітним стрибуном у довжину та віднедавна рекордсменом у приміщенні. На Чемпіонаті світу в приміщенні 2026 року в Торуні він встановив світовий рекорд у семиборстві — 6670 очок.

Десятиборці рідко схожі на фахівців. Їм не вистачає екстремальної форми спринтерів, стаєрів або плавців. Натомість вони збалансовані спортсмени — здатні на все, не обмежуючись якоюсь однією рисою.

Часто кажуть, що той, хто береться за все, не досягає успіху в жодній справі. Егаммер це спростовує. Він належить не лише до найкращих багатоборців світу, а й до провідних стрибунів у довжину сучасності.

01 Одне змагання, а не десять

Мета Егаммера — досягти балансу, а це нелегко в десятиборстві © Little Shao

Десятиборство невблаганне. Водночас ключовий принцип спорту доволі простий: це не десять окремих стартів, а одне безперервне випробування, розтягнуте на два дні.

Егаммер та його тренер Рене Вайлер розглядають це як єдиний виступ, ретельно розрахований і керований від початку до кінця.

02 День перший — швидкість, сила та імпульс

Більшість десятиборців віддають перевагу першому дню. Він складається переважно з вибухових і добре знайомих дисциплін, що ідеально підходить Егаммеру. Якщо все складається вдало, він здобуває перевагу вже на старті.

100 метрів — ідеальний початок

Егаммер прокидається о п'ятій ранку — за чотири години до старту. Після сніданку та повноцінної розминки він виходить на дистанцію 100 метрів.

З особистим рекордом 10,34 сек він є одним із найшвидших десятиборців. Для порівняння: світовий рекорд Усейна Болта — 9,58 сек.

Цей забіг — не просто відкриття, а й важлива підготовка до того, що буде далі.

Сімон Егаммер — один із найкращих стрибунів у довжину у світі © Little Shao

Стрибки у довжину — його улюблена дисципліна

Після спринту Егаммер одразу прямує до сектору для стрибків, нерідко тримаючи шиповки в руках. Його розбіг чітко вивірений — 41,90 м, що відповідає 19 крокам.

Цікаво, що в межах десятиборства він часто стрибає далі, ніж на окремих стартах. Сам спортсмен не має однозначного пояснення: можливо, свою роль відіграє енергія публіки, яка тут відчутніша. Його особистий рекорд — 8,45 м — є найдовшим стрибком, зафіксованим у десятиборстві.

Для порівняння, світовий рекорд Майка Пауелла (1991) становить 8,95 м.

Попри те, що це його найсильніша дисципліна, Егаммер приділяє їй відносно небагато уваги на тренуваннях: частково через уже відпрацьовану техніку, а частково — щоб зменшити навантаження на гомілковостопні суглоби.

Після стрибка настає довша перерва. Тоді Сімон перекушує — батончиком, рисовими хлібцями або пастою.

Штовхання ядра — сила через точність

Третій вид вимагає повної зміни підходу. Тут головне не швидкість, а таймінг і контроль.

Егаммер має спрямувати силу від землі вгору — крізь стопи, стегна й тулуб до самого плеча — перш ніж виштовхнути ядро. За умови ідеального виконання кидок видається легким.

Його рекорд — 15,31 м. Це ставить атлета в середину списку сильних десятиборців, але він далекий від світового рекорду Раяна Кроузера — 23,56 м.

Егаммер встановив рекорд у стрибках у довжину — 8,45 м © Little Shao

Стрибки у висоту — пошук балансу

Це один із найскладніших етапів для Сімона: після повільнішого ритму штовхання ядра йому потрібно знову набрати швидкість і зосередженість. Водночас надмірний темп може лише зашкодити.

Його особистий рекорд становить 2,08 м, тоді як світовий рекорд Хав'єра Сотомайора — 2,45 м.

400 метрів — витривалість і швидкість

Це завершальний вид першого дня, який зазвичай відбувається пізно ввечері — часто о 21:00, тобто приблизно через 12 годин після старту.

Забіг на 400 метрів займає проміжне положення між спринтерським бігом і бігом на витривалість, вимагаючи й того, й іншого. Егаммер демонструє тут сильні результати з особистим рекордом 47,18 сек. Світовий рекорд, який належить Вайде ван Нікерку, становить 43,03 сек.

Після фінішу одразу починається відновлення: крижана ванна, вечеря та невеликий ритуал — келих пшеничного пива (бажано безалкогольного).

Традиції, рутина та мотивація

Егаммер цінує традиції та знаходить опору у своєму корінні з Аппенцеллю (північно-східна Швейцарія), а також у родинних зв'язках із Тіролем. Його татуювання — тірольський орел — символізує цю спадщину.

У 26 років він уже планує майбутнє разом із дружиною Тетяною Егаммер (у дівоцтві Меклау) — елітною метальницею молота та спортсменкою зі скікросу, яка представляє Австрію.

03 Другий день — техніка, тактика й тиск

Цього дня змінюються акценти: на перший план виходять технічні дисципліни, де слабкі сторони приховати значно складніше. Такі змагання потребують високого рівня вправності, яку відточують роками. Водночас навіть здобуті переваги можуть зникнути доволі швидко.

110 м з бар'єрами — ритм і повторюваність

Це одна з найсильніших дисциплін Егаммера: 10 бар'єрів і три кроки між ними вимагають максимальної точності.

Саме її спортсмен тренує найінтенсивніше, адже вона дає йому змогу відточувати найрізноманітніші навички. Його рекорд — 13,38 сек, тоді як світовий рекорд Ерієса Меррітта — 12,80 сек.

Метання диска — найслабша дисципліна Егаммера, але він прогресує © Little Shao

Метання диска — нестабільність на виду

Це найслабша дисципліна Сімона, де рух іще не доведений до автоматизму. У вдалі дні він метає за 40 м, а в менш успішні результат знижується до середини 30 м. Його рекорд — 42,72 м, тоді як світовий рекорд Миколаса Алекни становить 74,35 м.

Гонитва за 9000 очками

Подолання позначки у 9000 очок — одна з найважливіших віх у десятиборстві, якої досягають лише одиниці.

Зазвичай для цього спортсмени мають показувати сумарний рівень результатів, еквівалентний приблизно 9500 очкам в окремих дисциплінах. Егаммер уже дуже близький до цієї мети.

Стрибки з жердиною — видовищне відновлення

Стрибки з жердиною є одними з найяскравіших змагань, і вони дають Егаммеру шанс відновити свої позиції після метання диска.

Його найкращий результат — 5,35 м. Світовий рекорд, який належить Арману «Мондо» Дюплантісу , становить 6,31 м [поки що — швед побив світовий рекорд вже 15 разів на момент написання статті].

Завдяки високій швидкості розбігу та ретельно підібраному інвентарю Сімон максимально використовує природні переваги.

Егаммер менш пристосований до метання, ніж до швидкості © Little Shao

Метання списа — скорочення розриву

Ця дисципліна підкреслює важливість стабільності в десятиборстві. Вважається, що піку форми десятиборці досягають приблизно у 28, тож у Сімона є ще два роки, щоб максимально вдосконалити кожен елемент. Він прагне використати цей час якнайефективніше. Водночас не варто зосереджуватися лише на одному видатному результаті — важливіше підтримувати високий рівень у якомога більшій кількості стартів.

Особистий рекорд Егаммера — 55,98 м, проте його ціль — стабільно метати на 60–62 метри. Світовий рекорд Яна Железного становить 98,48 м.

1500 метрів — останній розрахунок

Десятиборство завершується дисципліною, якої найбільше остерігаються. Після двох виснажливих днів саме ця дистанція часто вирішує долю медалей.

Егаммер розуміє, що йому потрібно покращити результат у бігу на 1500 м, однак традиційні тренування на витривалість забирають багато часу і можуть негативно впливати на спринтерські якості. Тому він робить ставку на серії коротких повторних спринтів. Його рекорд — 4:42,54, тоді як світовий рекорд Гішама Ель-Герружа — 3:26.

04 Мислення десятиборця

Амбіції Егаммера не викликають сумнівів. На початку своєї кар'єри він іноді відступав, коли справи йшли не за планом. Тепер він навчився справлятися з невдачами, не втрачаючи інтенсивності.

Таке поєднання — дисципліна і драйв, холоднокровність і запал — може бути саме тим, що визначає видатного десятиборця.