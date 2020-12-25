Ласкаво просимо у скейт-лабіринт Владика Шольца
Дивись, як топовий німецький райдер у компанії Густаво Рібейри, Йоста Аренса і Мадарс Апсе перевіряють вестибулярні апарат, а також виконують серію потужних трюків за межами можливостей балансу.
Опубліковано
32-річний про-райдер з Німеччини Владик Шольц має чималий досвід катання на скейтборді. Тому німець постійно знаходиться у пошуку нових локацій та спотів для виконання трюків на дошці
Тепер Шольц зв'язався з талановитим конструктором та проектувальником скейт-парків Андреасом Шутценбергером, з ідеєю реалізувати один абсолютно неабиякий проект - простір для катання на дошці з гідравлічним нахилом, відоме як The Maze.
Прототипом масштабної споруди стала популярна у минулому гра, головне завдання якої — потрапити металевою кулькою в отвір. Для цього необхідно нахиляти поверхню, на якій знаходяться лабіринти.
Створений на основі дитячої гри парк вражає габаритами: 40-тонна мармурова підлога площею 21 кв.м. була підвішена на триметровій висоті за допомогою найпотужніших гідравлічних домкратів. Завдяки цьому підлога могла нахилятися у будь-якому вибраному напрямку. Навіть коли райдер катаєтеся по ній!
01/04
Якщо ти коли-небудь пробував утриматися на дошці, поставленій на циліндр, то знаєш, наскільки складно тримати рівновагу. А тепер уяви, що ти робиш це в літаку під час сильної турбулентності. З чимось схожим належало зіткнутися вестибулярним апаратам райдерів, що зважилися покататися по ігровому лабіринту Владика Шольца.
Зовсім інший рівень — виконувати трюки у таких умовах. Зрозуміло, на подібне здатні тільки райдери найвищого рівня, зі сталевими нервами, вродженими інстинктами і рефлексами рівноваги.
01/04
Шольц розіслав запрошення топовим райдерам з усього світу. Виклик прийняли:
- бронзовий призер чемпіонату світу зі скейтбордингу Густаво Рібейру з Португалії,
- кращий райдер Європи 2014 року Мадарс Апсе з Латвії,
- а також переможець SKTWK 2018 Йост Аренс з Німеччини.
Владик не прогадав з вибором райдерів, здатних впоратися з конструкціями парку від IOU Ramps і здивувати не тільки здатністю адаптуватися до складних умов, а й потужними трюками.
Однак Шольц не попередив спортсменів, що крім нестійкого полу та безлічі різних фігур у вигляді лабіринту, їм доведеться зіткнутися ще й з гігантською хромованою кулею. Причому вона з'являлася у найбільш непередбачуваний момент та переслідувала атлетів на повній швидкості.
Поринь в мармурове божевілля Владика і команди конструктів IOU Ramps, а також зазирни за лаштунки знімального процесу проекту The Maze — відео у верхній частині екрану.