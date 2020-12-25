Скейтбординг13 хв

Ласкаво просимо у скейт-лабіринт Владика Шольца

Дивись, як топовий німецький райдер у компанії Густаво Рібейри, Йоста Аренса і Мадарс Апсе перевіряють вестибулярні апарат, а також виконують серію потужних трюків за межами можливостей балансу.
Автор Ніал НіссонОпубліковано
32-річний про-райдер з Німеччини Владик Шольц має чималий досвід катання на скейтборді. Тому німець постійно знаходиться у пошуку нових локацій та спотів для виконання трюків на дошці
Тепер Шольц зв'язався з талановитим конструктором та проектувальником скейт-парків Андреасом Шутценбергером, з ідеєю реалізувати один абсолютно неабиякий проект - простір для катання на дошці з гідравлічним нахилом, відоме як The Maze.
Vladik Scholz with the gamebox which inspired his Maze project.
Vladik Scholz
© Daniel Wagner
Прототипом масштабної споруди стала популярна у минулому гра, головне завдання якої — потрапити металевою кулькою в отвір. Для цього необхідно нахиляти поверхню, на якій знаходяться лабіринти.
Створений на основі дитячої гри парк вражає габаритами: 40-тонна мармурова підлога площею 21 кв.м. була підвішена на триметровій висоті за допомогою найпотужніших гідравлічних домкратів. Завдяки цьому підлога могла нахилятися у будь-якому вибраному напрямку. Навіть коли райдер катаєтеся по ній!
Madars Apse performs some rolling magic during filming of The Maze.
Madars Apse throws some shapes over the wave feature of The Maze.
Vladik Scholz jams a wallie to Frontside Bluntslide on the sloping floor of The Maze.
Madars Apse pushes a Frontside Feeblegrind through the flatbank lip on the rocking Maze skatepark.
Madars Apse – Rollerball
© Daniel Wagner
01/04
Якщо ти коли-небудь пробував утриматися на дошці, поставленій на циліндр, то знаєш, наскільки складно тримати рівновагу. А тепер уяви, що ти робиш це в літаку під час сильної турбулентності. З чимось схожим належало зіткнутися вестибулярним апаратам райдерів, що зважилися покататися по ігровому лабіринту Владика Шольца.
Зовсім інший рівень — виконувати трюки у таких умовах. Зрозуміло, на подібне здатні тільки райдери найвищого рівня, зі сталевими нервами, вродженими інстинктами і рефлексами рівноваги.
Portugal's Gustavo Ribeiro 360 kickflips over the ball during filming of The Maze.
Vladik and Gustavo acclimatise to the tilting floor of The Maze.
Vladik Scholz blasts a Backside Flip out of the wave kicker pursued by a chrome ball along the tilting floor of The Maze.
Vladik Scholz wallies into a frontside bluntslide during filming of The Maze.
Gustavo Ribeiro - Treflip
© Daniel Wagner
01/04
Шольц розіслав запрошення топовим райдерам з усього світу. Виклик прийняли:
  • бронзовий призер чемпіонату світу зі скейтбордингу Густаво Рібейру з Португалії,
  • кращий райдер Європи 2014 року Мадарс Апсе з Латвії,
  • а також переможець SKTWK 2018 Йост Аренс з Німеччини.
Владик не прогадав з вибором райдерів, здатних впоратися з конструкціями парку від IOU Ramps і здивувати не тільки здатністю адаптуватися до складних умов, а й потужними трюками.
Madars Apse poеps back into a Double Flat Bank from the tilting floor of The Maze.
Мадарс Апсе – Ollie Blunt
© Daniel Wagner
Однак Шольц не попередив спортсменів, що крім нестійкого полу та безлічі різних фігур у вигляді лабіринту, їм доведеться зіткнутися ще й з гігантською хромованою кулею. Причому вона з'являлася у найбільш непередбачуваний момент та переслідувала атлетів на повній швидкості.
Vladik Scholz, Jost Arens, Gustavo Ribeiro and Madars Apse on the tilting skate set of The Maze.
Maze Masters
© Daniel Wagner
Поринь в мармурове божевілля Владика і команди конструктів IOU Ramps, а також зазирни за лаштунки знімального процесу проекту The Maze — відео у верхній частині екрану.