Як скейтбордисти стають професіоналами?

Ми багато пишемо про вільних та самобутніх героїв скейтбордингу. От хоча б поглянути на цей перелік 11 легенд, що змінили цей вид спорту назавжди . Але як хобі каліфорнійських підлітків перетворилось на серйозну індустрію?

Відповідь проста: на початку 60-х перші виробники дощок потребували професіоналів, імена яких допомогли б продавати скейтборди, усе як і сьогодні. Вони шукали відчайдушних та талановитих підлітків і — вуаля! — пропонували їм взяти участь у змаганнях професіоналів. Але розкажемо дещо докладніше.

Скейтбординг розвивався і виробники дощок стали замислюватись про маркетинг © [unknown]

У міру того, як скейтбординг розвивався, компанії-виробники, як і раніше, були зацікавлені у продажах скейтів, але починали замислюватися над маркетингом. Цінність скейтбордиста визначалася його навичками, стилем і здатністю здобувати перемоги в змаганнях. В епоху зед-боїв змагання були головним засобом збільшення продажів, а фотографії у журналах про скейтбординг та серфінг були додатковим маркетинговим інструментом. Однак у 80-х ці два методи помінялися місцями.

Популярність у друкованих ЗМІ та зйомки відео почали ставати важливішими, ніж участь у змаганнях. Скейтбордистів почали оцінювати не за їхньою здатністю завоювати медалі, а за кількістю фото, опублікованих на сторінках журналів Skateboarder, Big Brother і Thrasher. Але найціннішим стали відеоматеріали, створені спортсменами у рамках великих проєктів.

Скейтбордисти почали доводити свою цінність за допомогою кількості відзнятого матеріалу (і його якості). Вважалося, що це свідчить про відданість спортсмена не тільки бренду, але і всьому світу скейтбордингу. Замість того, щоб сподіватися, що глядачі отримають квиток на змагання і прийдуть подивитися, як катається ваш скейтбордист (одночасно просуваючи ваш бренд), компанії ставили на те, що підлітки по всьому світу куплять відеокасету або журнал, щоб раз по раз переглядати виступ кумира.

Зазвичай робота починається з невеличких рекламних контрактів © danvojtech.cz/Red Bull Content Pool

Для багатьох професійних скейтбордистів кар'єра почалася з того, що хтось в індустрії звернув на них увагу. Іноді такі зустрічі відбуваються випадково: так було, наприклад, з Тоні Хоуком та Ендрю Рейнольдсом, а також Джеймі Томасом та Еліссою Стімер.

Іноді перспективних спортсменів знаходили на змаганнях. Наприклад, на Tampa Am у Флориді. Феліпе Густаво з команди Red Bull вперше помітили після перемоги у конкурсі у 2007 році та визнали бразильським феноменом. Як далі розвивалася кар'єра Феліпе, все і так знають.

Як дошка стає роботою?

Зазвичай після того, як бренд знаходить скейтера, йому починають відправляти посилки з продукцією компанії. Найчастіше співробітництво починається з того, що спортсмен робить фото і відео з фірмовими дошками компанії та іншим стафом, який йому подарували. Після цього бренд відправляє фотографії в журнали та оголошує про підписання контракту з новим скейтером-любителем. Тепер до посилок з подарунками додається кілька сотень доларів на місяць.

Сьогодні круті фото і відео не менш важливі, ніж виступи на змаганнях © Jeroen Nieuwhuis / Red Bull Illume

Залежно від відзнятого матеріалу і взаємодії з командою, райдера можуть запросити в тур. Незабаром скейтбордист так тісно асоціюється з брендом, що офіційно стає частиною команди. Якщо справи й далі йдуть у цьому напрямку, то компанія-виробник дощок у підсумку допомагає скейтбордисту отримати статус професіонала, завдає його ім'я на деку і допускає до участі у професійних змаганнях. Так було раніше.

Сьогодні способи, якими скейтбордисти можуть досягти статусу професіонала, змінюються. Але, як і 40 років тому, це досягнення високо цінується у світі скейтбордингу. Будь-яка людина, що хоч раз бралась за борд з наміром стати професіоналом, розуміє: в основі цього подвигу має бути ентузіазм, що дозволить вивести досягнення у спорті на новий рівень.

А про які суми мова?

Професійним скейтбордистам завжди платили їхні спонсори. Але які ще є способи монетизувати культове хобі?

Однією з форм доходу є призи за перемогу в змаганнях професіоналів. Але найбільш популярні сьогодні — нові форми розважального контенту: телешоу, подкасти, реаліті-шоу, відеоігри та фільми. Саме ця діяльність допомагає культовим спортсменам стати найвпливовішими спортсменами в історії скейтбордингу.

Скейтбординг — професія, що ніколи не обіцяла великих грошей © Gaston Francisco/Red Bull Content Pool

Однак варто сказати: у більшості спортсменів таких можливостей немає. Заведено вважати, що середньостатистичний професійний скейтбордист у США заробляє 1000-3000 доларів на місяць, у середньому — близько 30 000 доларів на рік. Спортсмени вищого рівня можуть отримувати до 10 000 доларів на місяць, але такі становлять менше ніж 10% усіх професійних скейтбордистів.

Багато хто сподівається, що включення скейтбордингу в програму Олімпійських ігор підвищить доходи бордрів, однак робити прогнози складно, адже мова про професію, що заснована на ентузіазмі та ніколи не обіцяла «великих грошей». Але ось що незаперечно: професійні скейтбордисти — одні з найбільш унікальних і особливих людей на землі, і кожен з них — немов шматочок кольорового скла в мозаїці індустрії скейтбордингу.