Скелелазіння в Україні: з чого почати

Як зібрати рюкзак у гори та куди поїхати для першого досвіду скелелазіння? Відповіді на ці питання знає продюсер та менеджер команди Ukraine Gravity Орест Ватаманюк. Хлопці з Ukraine Gravity спеціалізуються на зйомках екстремальних видів спорту, тому команда постійно прокачує свої скіли. «Ніколи не знаєш де буде наступна зйомка: у горах, на воді чи на спортивному треку. Ми намагаємось розвиватись у якомога більшій кількості активностей», — пояснює Ватаманюк. Він, як і ти зараз, колись починав пізнавати цей вид спорту і зібрав для тебе невеликий гід.

Зауваж, що скелелазіння небезпечний і досить складний вид спорту, що потребує дотримання певних правил. Дуже важливо дотримуватися вказівок інструктора, виконувати всі дії послідовно та чітко, бо через неуважність навіть на невеликій висоті можна завдати собі значних травм. Тому перші кроки спортсмен радить робити на відповідному стенді в залі. «Спершу варто зрозуміти чи тобі взагалі подобається цей вид дозвілля, буде шкода витратити півдня на дорогу до скель і з'ясувати, що не можеш ступити й кроку через психологічний бар‘єр», — пояснює Ватаманюк.

Рівновага, чіпкість рук, розтяжка та сильні ноги необхідні для скелелазіння © Юлія Кисляк

Але якщо перші тренування позаду і ти готовий відправитись в гори, логічним напрямком будуть Карпати. «У Карпатах багато місць, де збираються спортсмени та аматори, щоб підняти свій рівень скелелазіння. Раджу починати зі скель на Стежці Довбуша в Яремче і поєднати скелелазіння з легким хайкінгом на горі Маковиця».

Маршрути

В Україні застосовується французька числова система оцінки складності скелелазних маршрутів, згідно з якою категорії мають числові оцінки від 1 (найпростіші) до 9 (найскладніші). Кожна категорія також ділиться на три підкатегорії — a, b, c. Додатково може вживатися знак плюс (+) щоб розрізняти складніші маршрути всередині підкатегорії.

Зимове спорядження для підйому © Максим Фесенко Страх висоти необхідно буде здолати © Юлія Кисляк

Пристосованим для скелелазіння вважається спот, коли всі маршрути на ньому промарковані, а ти за допомогою мобільного застосунку можеш обрати той, що відповідає твоєму рівню. Також по маршруту мають бути закріплені місця для відтяжок, облаштовані місця старту та фінішу.

Перші кроки Ватаманюк радить робити на Стежці Довбуша в Яремче, на маршрутах категорії 5а, 5b. «Там облаштовані зручні зачепи, тому навіть без спеціальної підготовки більшість новачків легко з ними впорається. Не менш популярними є споти на Скелях Довбуша у Бубнищі та Кам'янці-Подільському», — впевнений спортсмен.

Зважай, що Скелі Довбуша у селі Бубнище — наймасовіший спот для скелелазіння в Україні, влітку тим завжди хтось тренується. «Я люблю більш усамітнену атмосферу, тому обираю Білий Камінь в селі Дора або Стежку Довбуша поблизу Яремче», — додає Ватаманюк.

Підготовка перед підйомом на скелю © Юлія Кисляк

Спорядження

Завжди перевіряй спорядження, яким плануєш користуватись, перед виходом на скелі. Карабіни, система, відтяжки, мотузка, шолом, мішечок для магнезії, взуття-«скельники» — твій мінімум. Спершу здаватиметься, що всього дуже багато і з цим нереально розібратися, тому не соромся ставити питання своєму інструктору та спокійно на землі розберіться з усім, що потрібно буде використовувати.

«Для скелелазіння я всім рекомендую купувати власну систему, шолом та «скельники», решту цілком можна брати в оренду. Особисте спорядження має бути зручним та підібраним по розміру», — пояснює Ватаманюк. Він додає, що карабіни, мотузки та відтяжки бувають різного класу міцності та призначення, їх величезна кількість і ти зможеш обрати щось залежно від своїх потреб.

Фізична підготовка

Рівновага, чіпкість рук, хороша розтяжка та сильні ноги — цей арсенал тобі аж ніяк не завадить, якщо ти плануєш розвиватися в скелелазінні. Більшість початківців хибно вважають, що цей вид спорту — про сильні руки. Так, беззаперечно, у досвідчених спортсменів пропорційно розвинене усе тіло, але для найскладніших виходів потрібна сила. Боулдерінг (скелелазіння на незначній висоті), ходьба по слеклайну (стропа, натягнута між двома точками, що тренує відчуття балансу), вправи з власною вагою — це все, що допоможе тобі розвиватися в скелелазінні.

Спорядження має бути зручним та підібраним по розміру © Юлія Кисляк

Страх висоти

Загалом це досить природно, що на маршруті новачкам доводиться переборювати страх висоти. Скелелазіння — це складнокоординаційний вид спорту, який вимагає певного ментального рівня підготовки. Потрібно вірити у свої сили та довіряти спорядженню. Регулярні тренування дозволять стати більш рішучим.

Зимовий підйом на Піп Іван Мармароський © Максим Фесенко

«Особисто я зміг подолати страх висоти лише після повного розбору спорядження, коли я зрозумів як все працює: завдяки чому я вишу та підіймаюсь на скелях. Лише після того, як я розібрався у спорядженні та вибрав найкраще, зрозумів, що немає чого переживати», — ділиться досвідом Ватаманюк.