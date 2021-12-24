Олександра Старчевського називають одним із найкращих джиберів України. Це й не дивно, адже з лижами хлопець знайомий з п’яти років, а у 2019-му спортсмен отримав одразу серію нагород у своїй категорії: спершу як найкращий джибер Z-Games JIb pro, а згодом як Overall winner на першому Double Triple. У 2020-му році він підкорив п'єдестал разом із Cімоном Бартіком і Даніелем Ханкою на другому Double Triple у категорії jib.

Олександр – один з кращих джиберів України © Maksym Fesenko

У грудні ми розпитали в Олександра , як українським райдерам підготуватися до чергового зимового сезону: як правильно тренуватися, куди їхати кататися в Україні та де шукати мотивацію для нових звершень.

Постав собі мету

Передусім Олександр радить чітко визначитися з цілями на сезон. Ти маєш зрозуміти, чого саме чекаєш від катання цього року.

Іноді треба пробиратись крізь височенний сніг © Maksym Fesenko

«Треба зрозуміти, що саме тобі потрібно: класичне катання по трасах, фрирайд недоторканими місцями чи стрибки на біг-ейрах і ковзання по рейлах. Для кожної з цих категорій важливі свої групи м’язів, і тут бажано проконсультуватися з тренером або досвідченими райдерами», — пояснює спортсмен.

Та все ж є універсальні поради

Усім, хто планує цього року підкорювати вершини на лижах чи сноуборді, варто звертати увагу на м’язи ніг, спини, пресу і шиї, адже саме на них припадає основне навантаження під час катання. Олександр радить підбирати по 5–10 вправ для кожної групи м’язів.

Олександр радить силові вправи, які можна виконувати з власною вагою © Maxim Pilipets

Я знаходжу баланс завдяки йозі, тренуванням на балансборді та статичним вправам на TRX.

Бажано, аби це були силові вправи, які можна виконати з власною вагою. До того ж, для підготовки до нового зимового сезону не обов’язково йти в зал, а необхідні навантаження можна отримати й вдома.

Заряд перед вибуховими трюками © Олександр Старчевський Тріумф Олександра на першому Double Triple серед європейських райдерів © Олександр Старчевський Фрірайд в гірських лісах © Олександр Старчевський Під час катання відкриваються неймовірні гірські види © Олександр Старчевський Ковзання по рейлах © Олександр Старчевський Стрибок на заході сонця © Олександр Старчевський Олександр під час змагань © Олександр Старчевський Безкраї сніги © Олександр Старчевський

Головне — не забувати тренувати витривалість, займатися гімнастикою та акробатикою. Крім того, неважливо, обираєш ти лижі, чи борд, корисно буде виконувати вправи на покращення балансу.

«Особливо це знадобиться фрискієрам (джиберам і стрибунам). Я знаходжу баланс завдяки йозі, тренуванням на балансборді та статичним вправам на TRX. Так удасться підготувати тіло, але не варто забувати і про ментальну частину — займатися дихальними практиками і взаємодіяти з природою», — радить спортсмен.

Топ місць для катання в Україні

Олександр каже, що для тренувань чудово підійдуть навіть маленькі локальні схили, як-от київський Протасів Яр.

«Моє перше катання на лижах відбулося саме там. Цього схилу в центрі Києва мені з головою вистачило, аби навчитися. Тому всім, хто планує підкорювати великі гори, раджу спершу звернути увагу на місцеві локації», — розповідає джибер.

Олександр займається з 5 років – починати можна з локальних місць катання © Олександр Старчевський

Загалом, в Україні немало гірськолижних курортів, тому Олександр упевнений, що класне місце для катання можна знайти буквально всюди. «Для мене це засніжені вулиці, сноупарки від Kyivspot і «Протаса» до драгобратських і буковельських сетапів. Крім того, зони для фрирайду можна знайти на Пилипці, а мій останній дикий фрирайд був на мармароській вершині Піп Іван », — каже спортсмен.

Олександр під час виконання трюку в горах © Олександр Старчевський

Крім того, який спуск ти б не обрав, перед початком сезону потрібно розкатати й звикнути до власного спорядження. Так роблять звичайні райдери й професійні атлети.