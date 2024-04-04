Більше ніж просто шутер: хто та чому грає у VALORANT в Україні

Якщо дуже коротко, то VALORANT — такий собі гібрид Overwatch та CS 2, який поєднує можливість вибору агентів із системою купівлі зброї та деякими іншими елементами геймплею з CS 2.

VALORANT — це PVP-шутер на дві команди по п’ять осіб. На початку кожен гравець вибирає собі одного з 14 персонажів (у грі їх називають Агентами). В одній команді не може перебувати два однакових агенти. Кожна ігрова сесія розділена на раунди. Для перемоги одній з команд потрібно виграти 13 раундів.

Команди по черзі грають за напад та захист (міняються після 12 раундів). Команда, що атакує, повинна або встановити Spike (бомбу) і зробити так, щоб вона вибухнула, або перестріляти команду суперників. Відповідно, мета команди, що захищається, — розмінувати бомбу або ж знищити нападників.

Solodana — відома стримерка та ведуча Maincast © Фото надала Solodana

За останні кілька років VALORANT набуває популярності, щодня у нього грає близько 1,5 млн користувачів, а впродовж місяця — близько 23 млн.

Серед турнірів популярні VALORANT Champions Tour (VCT) та Red Bull Campus Clutch . VCT — це основний цикл турнірів, організований студією-розробником Riot Games. Він містить регіональні кваліфікації, міжнародні мейджори та щорічний чемпіонат VALORANT Champions. Натомість Red Bull Campus Clutch є глобальним студентським змаганням з VALORANT. Він дає можливість студентським командам з усього світу змагатися на міжнародному рівні.

Стримерка Solodana про ефіри, турніри та ігрові стратегії

Анастасія, яку українські геймери знають під іменем Solodana, — відома стримерка та ведуча Maincast (студійний хаб кіберспорту українською). У 2023 році Настю визнали найпопулярнішою стримеркою україномовного Twitch за версією платформи Streamcharts. Іноді Solodana стрімить CS 2 та інші ігри, але найчастіше VALORANT. Ми поговорили з Настею про українське комʼюніті VALORANT та його цінність для новачків.

— Ким ти граєш та яка твоя стратегія?

— Спершу я грала не дуже добре і мала поганий AIM. Тому я намагалась оминати опонентів за допомогою здібностей агентів. Зараз переважно граю на опорниках, які збирають інформацію та зупиняють просування опонентів. Особливо часто граю за Killjoy, на ній понад тисячу годин.

Лише деякі з агентів VALORANT © VALORANT from Riot Games

Раніше я мріяла бути головним дуелянтом, але зараз працюю над покращенням навичок через тренування, поради від друзів та фоловерів із ком'юніті. Вони допомогли мені значно покращити скіли. Тепер я можу собі дозволити вибирати агентів та тактику більш усвідомлено.

— Чим відрізняється VALORANT від інших ігор?

— VALORANT — це симфонія із комбінації агентів, їхніх навичок, пасток та вміння їх поєднувати. Це шутер, де кожен агент має свою роль. Контролер, наприклад, ставить смоки (димову завісу), закриваючи видимість опонента та контролюючи територію. Через смоки опонент може ризикувати або відступати, даючи тобі контроль над простором.

Контролери часто виконують роль лідерів команди у професійних збірних, організовуючи напади. Ініціатори, оснащені флешками (світловими гранатами), здійснюють розвідку, займаючи простір, або вводять в оману опонентів.

Дуелянти з різноманітними здібностями, включно з флешками, телепортами та поповненням здоров’я, зосереджені на бою та вбивствах.

У 2023 році Настю визнали найпопулярнішою стримеркою україномовного Twitch © Фото надала Solodana VALORANT — це симфонія із комбінації агентів, їхніх навичок, пасток та вміння їх поєднувати Solodana

У грі дуже важлива стратегія поведінки. Наприклад, навіть якщо гравці зараз в оборонній позиції, вони можуть грати агресивно, несподівано атакуючи зі спини тих, хто наступає. Важливо бути готовим до таких сюрпризів та правильно використовувати здібності агентів для контролю різних позицій.

— Чим тобі подобається VALORANT?

— Я перейшла до VALORANT з Dota, де мене привабила ідея використання специфічних здібностей агентів. Ще одним плюсом є ставлення розробників до гри та спільноти. Вони постійно працюють над оновленнями, випускаючи нові збройні скіни, покращують анімацію.

В Dota я відчувала себе не дуже комфортно через токсичне середовище та сексизм. Наприклад, я не користувалася голосовим чатом, бо до мене вороже ставились, коли чули жіночий голос. У VALORANT значно привітніше (хоча і тут іноді трапляються неприємні моменти) тут я спілкуюся англійською, що покращує мої мовні навички.

— Яким є ком’юніті VALORANT в Україні?

— Ком'юніті VALORANT почало активно розвиватися близько двох років тому. Значний поштовх дало створення спортивної організації UVC (Ukrainian VALORANT Community), Регіональний партнер VALORANT Challengers East: Surge, під час якого представники українського ком’юніті, такі як Johnta, ZBR4, Yukio, Serhman, ініціювали перехід управління з російськомовного регіону, що означало зміну організаторського підходу до турнірів і ретрансляції ліг українською мовою.

Центральним місцем української спільноти VALORANT є Twitch, де я часто стрімлю. Гравців багато, але Київська спільнота невеличка і затишна, де всі один одного знають. З часом до нас приєднуються нові гравці, розширюючи ком'юніті.

Red Bull Campus Clutch є глобальним студентським змаганням з VALORANT © Gianfranco Tripodo

— Чим корисна спільнота для новачків? Чи може вона допомогти стати кращим гравцем?

— Переважно ми спілкуємося у телеграм-групах, де обговорюємо новини, оновлення, фішки та турніри VALORANT.

Також важливою платформою став TikTok. Тут створюється контент, який допомагає новачкам. Наприклад, відео, які розповідають про механіку гри, фішки та прості поради. На YouTube контент більш структурований, зосереджений на стратегіях та конкретних мапах, але менш популярний порівняно з TikTok, який є рушійною силою для популяризації гри. Нещодавно проходив також турнір Navi VALORANT Autumn Cup.

— До речі про турніри. Чи варто новачкам брати участь у них?

— Є чимало турнірів з VALORANT. Один з форматів — це режим premier, де можна зібрати команду з п'яти основних і двох запасних гравців, що змагаються з командами приблизно свого рівня. Ти отримуєш певну кількість балів за кожну гру, а вигравши всі, маєш шанс вийти на чемпіонський рівень.

Нещодавно відбувся VALORANT United Weekly Cup, де участь могли взяти всі охочі, незалежно від рангу. Є Tier-2 і Tier-1 турніри, які популярніші за локальні, їх часто висвітлюють на українськомовному Maincast, де я працюю.

Twitch — центральне місце спільноти VALORANT, саме там стрімить Настя © Фото надала Solodana Додатковим плюсом VALORANT — є ставлення розробників до гри та спільноти Solodana

Також регулярно відбуваються локальні турніри, іноді спонсоровані конкретними брендами. Проблема у тому, що деякі гравці бояться реєструватися через низький ранг, побоюючись бути легкою здобиччю. Я завжди закликаю реєструватися, наголошуючи на цінності турнірного досвіду та з метою популяризації турнірів як таких.

Я часто беру участь у турнірах, які організовують інші стрімери. Це локальні заходи з 7-8 команд, але дуже дружні, ми майже всі знаємо один одного. Після формування команд вони реєструються, а потім разом планують стратегію в Discord, використовуючи спеціальні сайти для розробки тактики.

Розуміння ролей у команді є ключовим. Команди обирають з підготовлених завчасно тактик, обираючи між швидким раундом, розтягуванням по мапі, сплітом одного сайту, тихим просуванням або фейковою атакою. Варіацій дуже багато. Головна умова перемоги — це ефективна комунікація в команді, особливо коли йдеться про турніри, де стрес і напруга на високому рівні.

— Як ти почала стрімити?

— Я давно хотіла, але тоді не мала потрібного технічного обладнання. Ще у 2021 році запускала невеличкі стрими, де малювала емодзі та смайлики на тему VALORANT, адже вже тоді активно грала в цю гру.

Після початку повномасштабного вторгнення, яке було шоком для всіх, моє життя змінилося. Я була графічним дизайнером, працювала віддалено та проводила багато часу за комп'ютером. Після роботи, щоб відволіктись, часто грала в ігри. У VALORANT мене запросили друзі, я почала проводити кожен вечір у грі й награла понад 1600 годин.

Учасники Red Bull Campus Clutch у Варшаві, Польща, 2022 © Jacek Jabłoński / Red Bull Content Pool

Потім подумала, а чому б не повернутися до цієї ідеї? Однією із мрій про стримінг було грати в ігри у тематичних косплеях. Хотілося спілкуватися, знайомитися, але можливості для цього були обмежені. Коли я запускала стрім та зустрічала нових чатерсів, це викликало у мене захват. Я спілкуюсь з новими людьми так, ніби ми вже друзі останні п’ять років. Кожен з них дарує мені тепло у відповідь, і це дуже надихає. Я не дуже вправно грала, але до мене на трансляції приходили, бо я завжди намагалась підтримувати позитивну атмосферу.

Я маю проблеми з організацією: можу годинами стрімити, а потім раптово вирішувати щоденні завдання. Часто стримінг забирає багато часу, адже я отримую від нього велике задоволення. Іноді це 6-8-10 годин, одного разу навіть 14. Коли я довго залишаюсь у такому циклі, мені важливо виходити на вулицю, перезавантажитися через нові враження: запахи, смаки та візуальні образи.

Під час стріму я намагаюсь дарувати позитив, але іноді, коли щось йде не так, я починаю «підгорати», впадаю в тільт (стан максимальної психологічної напруги) і сиджу просто зла, починаю лаятись. Тоді я виливаю всі емоції в етері, і мої глядачі відносяться до цього з терпінням. Вони розуміють, наскільки важливий для мене ранг та кда, і підтримують, навіть коли у грі трапляються чітери чи неприємні тіммейти.

VALORANT — це PVP-шутер на дві команди по п’ять осіб © Riot Games

Важливий момент щодо коментування: я відчуваю важливість емоцій у грі. Намагаюсь передати їх через свої коментарі, особливо в напружених моментах гри, як, наприклад, у клатч-моменті (гравець залишається один проти 3-4 суперників) чи коли є Ace (вбивство всіх п’яти суперників одним гравцем). Коли глядачі порівнюють мої стріми з футбольними трансляціями за рівнем емоційності, це для мене великий комплімент.

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