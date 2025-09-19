Усе, що варто знати перед фіналом WSL на Фіджі

Фінал Світової ліги серфінгу (WSL) мав недовгу, але яскраву історію. За чотири виїзні тури в Каліфорнії він подарував сім чемпіонів світу та чимало визначних моментів. Наприкінці цього сезону формат остаточно закриють — але перед тим розбурхані хвилі Cloudbreak на Фіджі визначать, хто одягне корону серфінгу у 2025 році.

Триразовий чемпіон світу Джон Флоренс ловить хвилю на Cloudbreak © Ed Sloane/World Surf League

Неймовірний Lexus Tahiti Pro став ідеальною підготовкою до останньої битви за титул, а екстремальні «труби» визначили п'ятірку фіналістів. Чоловіки та жінки, які посіли перші п'ять місць у Championship Tour WSL, тепер прямують на Фіджі на завершення сезону, мріючи про славу та нагороди.

01 Коли та де відбудеться фінал WSL у 2025 році?

Фінал WSL — це одноденний захід, що відбудеться між 27 серпня і 4 вересня на Cloudbreak біля острова Таваруа на Фіджі. Усі події можна буде подивитися у прямому ефірі на Red Bull TV .

25 хв No Contest: Julian Wilson hits Fiji Julian Wilson heads to Fiji: 330 islands, 500 islets, thousands of villages and the friendliest culture.

Фіджі — південнотихоокеанська держава з 330 островами, понад 500 острівцями та тисячами сіл. Тут живе майже мільйон надзвичайно доброзичливих людей. Хоча місцева культура серфінгу лише формується, країна має кілька найкращих спотів на планеті, серед яких справжня перлина — Cloudbreak .

Це місце розташоване в 10 хвилинах човном від островів Намоту і Таваруа. Воно поєднує в собі індонезійський, таїтянський та трохи гавайський стилі хвиль, які сягають висоти від 3 до 30 футів.

Острів Намоту © Stu Gibson

Cloudbreak — не єдиний спот у відкритому морі. Вищезгадані острови слугують запасними локаціями для фіналу WSL, якщо тут умови будуть несприятливими.

2 хв No Contest: Тадж Берроу на хвилях Тадж Берроу, найвеселіший серфер у світі, стильно завершує світове турне на Фіджі.

З роками між двома островами склалося дружнє суперництво: американський курорт на Таваруа збирає компанію з США, тоді як австралійська база на Намоту — природно, свою команду з Австралії. Саме Намоту набув особливого значення після того, як легендарний серфер Тадж Берроу у 2016 році обрав Фіджі для завершення кар’єри . Тим часом Таваруа поступово став набувати більш витонченого й цивілізованого вигляду.

Порожній Cloudbreak вітає Адріано де Соузу © Ed Sloane Легендарний серф-спот © Ed Sloane Вдивляючись у світло в кінці тунелю © Ed Sloane Адріано де Соуза ловить хвилю © Ed Sloane Майстерне підкорення хвилі © Ed Sloane Слава чекає © Ed Sloane Великі хвилі потребують великих рухів © Ed Sloane Занурення у великий день © Ed Sloane Так виглядає зосередженість © Ed Sloane Хвилі бувають просто великими, а іноді бувають такими © Ed Sloane З роботою покінчено, час відпочити © Ed Sloane Адріано де Соуза, осяяний сонцем © Ed Sloane

02 Як проходитиме фінал WSL?

П'ять найвправніших чоловіків та жінок за підсумками регулярного сезону WSL Championship Tour потрапляють до фіналу, де протягом одного дня виборюють звання чемпіона світу. Спочатку змагаються спортсмени з найнижчими номерами посіву, а потім переможці виходять у завершальні поєдинки проти лідерів сезону.

Кейті Сіммерс і Джон Флоренс з трофеями серії © Thiago Diz/World Surf League

У першому раунді дня п’ятий номер посіву змагається з четвертим. Переможець цього поєдинку виходить на третього, а той, хто виграє, зустрічається з другим номером. Лише після цього переможець отримує шанс позмагатися з лідером сезону.

Моллі Піклам є однією з головних фавориток сезону © Aaron Hughes/World Surf League

Зверни увагу на дві деталі: учасник із найвищим номером посіву починає протистояння з пріоритетом. Хоча останній поєдинок складається з трьох раундів, якщо перший номер посіву виграє перший із них — змагання завершуються, і його автоматично оголошують чемпіоном світу.

03 Хто кваліфікувався на фінал WSL?

Рейтинг 2025 Чоловіки Жінки 1. Яго Дора (Бразилія) Моллі Піклам (Австралія) 2. Джорді Сміт (ПАР) Габріела Браян (Гаваї) 3. Гріффін Колапінто (США) Кейтлін Сіммерс (США) 4. Джек Робінсон (Австралія) Керолайн Маркс (США) 5. Італо Феррейра (Бразилія) Беттілу Сакура Джонсон (Гаваї)

04 Спортсмени Red Bull, на яких варто звернути увагу на фіналі WSL 2025

Моллі Піклам

Моллі Піклам провела найкращий змагальний рік у житті. Лише на дев'ятому заході сезону (VIVO Rio Pro) вона нарешті здобула перемогу , перервавши 18-місячну серію з 15 турнірів без виграшів. Піклам дісталася чвертьфіналу на восьми з одинадцяти етапів 2025 року, включно з п’ятьма фіналами поспіль, якими вона завершила сезон, а останньою окрасою року стала друга перемога на Lexus Tahiti Pro .

Моллі Піклам впевнено маневрує на дошці © Aaron Hughes/Wolrd Surf League

Також варто відзначити, що цього року Піклам нарешті здолала Кейті Сіммерс, а згодом повторила успіх, перервавши трирічну серію поразок 0:6. Можливо, саме це дало австралійці віру, що й інша її смуга невдач — відсутність перемог у фіналі WSL — теж може завершитися.

Моллі Піклам радіє перемозі на Vivo Rio Pro © Thiago Diz/World Surf League

Моллі Піклам вважається найкращою серфінгісткою туру, особливо в «лівих трубах», що вона вже довела на Teahupo'o. Оскільки Cloudbreak ідеально підходить для її стилю, лише найсміливіші ризикнуть поставити проти цієї відважної австралійки з Центрального узбережжя Нового Південного Уельсу, яка цього тижня може реалізувати всі свої дитячі мрії на Фіджі.

Джорді Сміт

Чи є 2025 рік найкращим шансом для Джорді Сміта здобути титул чемпіона світу? Без сумніву! Цей сезон не лише приніс майстру з Південної Африки першу в його житті перемогу на дошці, сконструйованій його батьком, але й став першим в його кар'єрі, де він здобув дві перемоги — в Сальвадорі та Маргарет-Ривер.

Джорді Сміту нема про що хвилюватись © Ryan Miller

Сміт, безсумнівно, є фаворитом публіки у світі серфінгу. Він катався на Cloudbreak більше, ніж усі інші учасники разом узяті. Зрозумівши на початку кар'єри, що важкі «ліві» хвилі є його слабким місцем, він присвятив чимало часу та зусиль Тихому океану. Сміт навіть купив будинок біля Pipeline, перетворивши потенційну слабкість на силу.

Як батько двох дітей, маючи набагато більше життєвого досвіду та мудрості, ніж його однолітки, Сміт приїжджає на Фіджі, відчуваючи, що йому є що здобути та немає чого втрачати, а це означає небезпеку для його суперників.

Кейтлін Сіммерс

Маючи один світовий титул і ще багато шансів попереду, Кейтлін Сіммерс приїжджає на фінал WSL на Фіджі в статусі аутсайдерки. Попри перемогу в Абу-Дабі та три других місця у 2025 році, за її власними високими стандартами сезон видався не надто вдалим. Після того як атлетка носила жовту майку лідерки в першій третині сезону, перевага перейшла до австралійки, а наприкінці змагань Сіммерс опустилася на третю позицію рейтингу.

Кейтлін Сіммерс почувається комфортно на гігантських хвилях © Matt Dunbar/World Surf League

Можливо, Сіммерс і є найкращою серфінгісткою на планеті, але цього тижня їй доведеться добряче попрацювати, щоб завоювати трофей. Якщо це станеться, треба буде відсвяткувати, тож слідкуй за новинами.

Гріффін Колапінто

Для Гріффіна Колапінто 2025 рік став історією двох контрастних частин. Після двох третіх місць поспіль у 2023 і 2024 роках здавалося, що цього сезону каліфорнієць проведе свою найуспішнішу кампанію, та все склалося інакше. На австралійський етап він приїхав із незначною перевагою в рейтингу та ризиком не фінішувати, але несподівано набрав хід і продемонстрував значний прогрес.

Тріумф Колапінто у Маргарет-Ривер, що запам'ятався шаленою «трубою» на Box та ідеальною десяткою на Mainbreak, показав світові, що він повернувся і налаштований рішуче.

У 2025 році Гріффін Колапінто вийшов на новий рівень на великих хвилях © Brent Bielmann/World Surf League

Зараз спортсмен у фантастичній формі: на останніх семи етапах здобув три других і три третіх місця. А його винятковий виступ на гігантських хвилях під час Tahiti Pro довів, що він готовий до справжнього бою, якщо Cloudbreak проявить свій характер. Саме цього ми й чекаємо.

Керолайн Маркс

Перемога в Португалії та три третіх місця поспіль на завершення сезону стали найяскравішими моментами сезону для Керолайн Маркс , але, можливо, найкраще ще попереду?

Керолайн Маркс демонструє навички © Matt Dunbar/World Surf League

Чемпіонка світу 2023 року знову й знову доводить, що вона — серйозна гравчиня. Після перемоги на Tahiti Pro та здобуття золотої медалі ця спортсменка з Флориди нічого не любить так сильно, як велику сцену та великі хвилі.

Джек Робінсон

Це не могло статися… Чи могло? Австралієць Джек Робінсон мусив виграти Tahiti Pro, щоб зберегти шанс на фінал WSL. І він це зробив — завоював трофей Teahupo'o , який відкрив йому шлях на Фіджі. Тепер Джек — одна з головних загроз у боротьбі за титул, про що свідчать і його неймовірні передфінальні розминки.

У світі зараз немає нікого кращого за 27-річного віртуоза, про якого говорили як про майбутнього чемпіона світу ще відтоді, як йому не виповнилося й п'ятнадцяти.

Джек Робінсон заробив першу десятку 2025 року на цих хвилях © Tony Heff/World Surf League

Робінсон почав сезон з десятки на Pipe — ще одному тихоокеанському рифі, звідки привіз трофей. Чи зможе він завершити сезон новим разючим здобутком і вибороти корону? Минуло вже 12 років відтоді, як Мік Феннінг востаннє вигравав титул чемпіона світу серед чоловіків, і є відчуття, що австралійцям вдасться нарешті здобути перемогу.

Італо Феррейра

Ще захопливішим за злет Джека Робінсона з четвертого місця може стати тріумф Італо Феррейри , який є п'ятим у рейтингу. Хлопець із Баїя-Формоза добре почувається під тиском і отримує від цього стільки ж задоволення, як і від самих хвиль. Торік Феррейра стрімко прорвався з п’ятого місця у фінал, де поступився Джону Джону Флоренсу. Чи зможе він цього разу дійти до перемоги?

Італо Феррейра на рифі Teahupo'o © Brent Bielmann/World Surf League

Феррейра успішно розпочав рік, здобувши перемогу та жовту майку в Абу-Дабі , але австралійський конкурент дещо посунув його у турнірній таблиці. Двох чвертьфіналів на трьох останніх зупинках вистачило чемпіону світу 2019 року, щоб увійти до п'ятірки найкращих і отримати шанс на додавання ще однієї корони до своєї колекції.

05 Що на кону?

У серфінгу немає вищої нагороди, ніж титул чемпіона світу WSL. Це вершина, що бере початок із юніорських стартів, веде через регіональну кваліфікаційну серію, далі — через серію Challenger і, зрештою, до Championship Tour. Щоб стати чемпіоном, потрібно пройти відбір у середині сезону, потрапити до п’ятірки найкращих і перемогти у фіналі. Така перемога назавжди впише твоє ім’я в історію.

Чемпіон світу 2019 року Італо Феррейра та момент, який змінив його життя © WSL/Ed Sloane

У 2025 році чемпіони світу серед чоловіків і жінок також отримають призові у розмірі 200 000 $ — суму, що, як правило, відповідає спонсорським бонусам і мізерна порівняно з майбутніми доходами та підтримкою, які приходять зі вказаним титулом. Друге місце приносить 100 000 $ і лише невелику частину додаткового заробітку переможця.

06 Як дивитися фінал WSL?

Фінал транслюватиметься на Red Bull TV та різних платформах WSL. У деяких країнах, наприклад, в Австралії, він також транслюватиметься в прямому ефірі по кабельному телебаченню.

Дивися події на Cloudbreak наживо! © Ed Sloane/World Surf League