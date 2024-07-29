Стефанос Ціціпас під час тренування з тенісу в заміському клубі Монте-Карло.
© Oriol Castello/Red Bull Content Pool
Теніс

Що буде, якщо дати Стефаносу Ціціпасу монету замість мʼяча?

Стефанос Ціціпас демонструє свої виняткові навички у веселому змаганні та доводить, чому він є одним з найкращих тенісистів у світі.
Автор Хав'єр Ромеро
Читати 3 хв.Оновлено

Частина історії

Stefanos Tsitsipas

Already the greatest Greek tennis player of all time, Stefanos Tsitsipas is set to take over as one the sport's dominant stars in the coming years.

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Тенісні навички Стефаноса Ціціпаса знаходяться поза межами цього світу. Наразі посідаючи 11-те місце у світі та перебуваючи у розквіті кар'єри у 25 років, Ціціпас відомий своїм універсальним стилем гри, чудовими фірмовими ударами, таким як його подача та форхенд.
У вірусному відео, де він випробовує свої навички подачі, Ціціпас показав, що він єдиний у своєму роді. Метою гри було вразити подачею дедалі менші та складніші мішені: м'яч для тренувань, баскетбольний м'яч звичайного розміру, крихітний баскетбольний м'яч, м'ячик для пінг-понгу і, нарешті, монету — мішень, настільки маленьку, що її навіть не повністю видно через сітку. Здається, що для Ціціпаса не становить жодних проблем здійснити подвиг з таким високим ступенем складності, на який більшості гравців знадобилися б години.

Інгредієнти ідеальної подачі Стефаноса Ціціпаса

Фізичні можливості та атлетизм є вирішальними факторами на елітному рівні в будь-якому професійному спорті, і теніс не є винятком. Щоб виділятися серед найкращих у світі, важливо бути у відмінній формі, а такі навички, як швидкість, витривалість, вибуховість і рефлекси, є одними з ключових для процвітання тенісиста-професіонала.
Стефанос Ціціпас грає в теніс на турнірі ATP Erste Bank Open у Відні, Австрія, 24 жовтня 2023 року.

Ціціпас каже, що ритм є життєво важливим для його успіху на подачі

© Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Під час подачі дуже важливий мій ритм, але найважливіша частина — це підкидання. Якщо я зможу неодноразово добре підкидати м'яч, то, швидше за все, зможу добре подавати.
Stefanos Tsitsipas
Зріст Ціціпаса (1,93 м) і великий розмах «крил» дозволяють йому бити по м'ячу з дуже високої точки, що надає додатковий імпульс і силу його подачі. Його худорлява статура також забезпечує надзвичайну координацію та здатність прискорювати рухи, щоб застати суперників зненацька.

Більше про Стефаноса Ціціпаса

Зірка тенісу Стефанос Ціціпас про потокові стани

«Усе має сенс. Ти більше не граєш своєю майстерністю, ти граєш своєю душею». Досягнення потоку призвело до одних з найкращих виступів чемпіона з тенісу Стефаноса Ціціпаса, у тому числі до його перемоги на турнірі ATP World Tour. У цьому епізоді Mind Set Win Стефанос ділиться з ведучим Седріком Дюмоном своїми методами потрапляння у зону потоку. І як показує Седрік, багато з цих технік можуть бути включені у наше повсякденне життя за допомогою простих практичних вправ.

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Однак фізична підготовка не є головним ключем до надзвичайно потужного і напрочуд елегантного удару подачі Ціціпаса. Його головна перевага полягає у технічних компонентах, починаючи з однієї з найбільш ігнорованих частин руху подачі: підкидання.
«Під час подачі дуже важливий ритм, але найважливішою частиною є підкидання. Якщо я можу неодноразово добре підкинути м'яч, то, швидше за все, я зможу виконати хорошу подачу і сподіватися на елегантність», — каже він.
Існує також суміш матеріальних і нематеріальних компонентів, необхідних для коктейлю, який є подачею Ціціпаса, з широким спектром факторів, які визначають спосіб, яким він вводить м'яч у гру.
«Як і куди подавати, залежить від кількох факторів. Деякі з них — це те, проти кого я граю, на якому покритті та у яку погоду. Але головне — це те, як я почуваюся у цей день», — пояснює він.
Стефанос Ціціпас під час тренування з тенісу в заміському клубі Монте-Карло 7 червня 2024 року.

Подача Ціціпаса — одна з найкращих у тенісі

© Oriol Castello/Red Bull Content Pool

Неймовірна швидкість та кількість подач Стефаноса Ціціпаса

Поєднання спортивних і технічних здібностей робить подачу Ціціпаса видатною навіть серед найкращих тенісистів світу. В офіційному рейтингу найкращих подач ATP, що базується на статистиці Serve Rating, Ціціпас посідає восьме місце у світі, випереджаючи інших відомих зірок, таких як Карлос Алькарас, Каспер Рууд та Григор Дімітров.
Ціціпас майстерно використовує навички подачі, щоб перевершити опонентів у кількох категоріях. Його найшвидша подача в історії досягла колосальної межі 222 км/год, тоді як середня швидкість його першої подачі становить смішні 191 км/год.
Ці блискавичні швидкості не обов'язково означають, що він схильний до помилок при подачі. Він також є одним з найкращих у світі за кількістю помилок, допускаючи в середньому лише 2,5 подвійні помилки за матч. Серед інших вражаючих показників подачі Ціціпаса — 76,6% виграних очок з першої подачі та феноменальний показник 7,1 ейсів за матч — статистика, яка, безсумнівно, змушує його суперників сумніватися в собі перед тим, як просити суддю про «яструбине око».

Частина історії

Stefanos Tsitsipas

Already the greatest Greek tennis player of all time, Stefanos Tsitsipas is set to take over as one the sport's dominant stars in the coming years.

GreeceGreece
Дивись Профіль
Теніс