Ці блискавичні швидкості не обов'язково означають, що він схильний до помилок при подачі. Він також є одним з найкращих у світі за кількістю помилок, допускаючи в середньому лише 2,5 подвійні помилки за матч. Серед інших вражаючих показників подачі Ціціпаса — 76,6% виграних очок з першої подачі та феноменальний показник 7,1 ейсів за матч — статистика, яка, безсумнівно, змушує його суперників сумніватися в собі перед тим, як просити суддю про «яструбине око».