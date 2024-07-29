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Теніс
Що буде, якщо дати Стефаносу Ціціпасу монету замість мʼяча?
Стефанос Ціціпас демонструє свої виняткові навички у веселому змаганні та доводить, чому він є одним з найкращих тенісистів у світі.
Тенісні навички Стефаноса Ціціпаса знаходяться поза межами цього світу. Наразі посідаючи 11-те місце у світі та перебуваючи у розквіті кар'єри у 25 років, Ціціпас відомий своїм універсальним стилем гри, чудовими фірмовими ударами, таким як його подача та форхенд.
У вірусному відео, де він випробовує свої навички подачі, Ціціпас показав, що він єдиний у своєму роді. Метою гри було вразити подачею дедалі менші та складніші мішені: м'яч для тренувань, баскетбольний м'яч звичайного розміру, крихітний баскетбольний м'яч, м'ячик для пінг-понгу і, нарешті, монету — мішень, настільки маленьку, що її навіть не повністю видно через сітку. Здається, що для Ціціпаса не становить жодних проблем здійснити подвиг з таким високим ступенем складності, на який більшості гравців знадобилися б години.
Інгредієнти ідеальної подачі Стефаноса Ціціпаса
Фізичні можливості та атлетизм є вирішальними факторами на елітному рівні в будь-якому професійному спорті, і теніс не є винятком. Щоб виділятися серед найкращих у світі, важливо бути у відмінній формі, а такі навички, як швидкість, витривалість, вибуховість і рефлекси, є одними з ключових для процвітання тенісиста-професіонала.
Під час подачі дуже важливий мій ритм, але найважливіша частина — це підкидання. Якщо я зможу неодноразово добре підкидати м'яч, то, швидше за все, зможу добре подавати.
Зріст Ціціпаса (1,93 м) і великий розмах «крил» дозволяють йому бити по м'ячу з дуже високої точки, що надає додатковий імпульс і силу його подачі. Його худорлява статура також забезпечує надзвичайну координацію та здатність прискорювати рухи, щоб застати суперників зненацька.
Однак фізична підготовка не є головним ключем до надзвичайно потужного і напрочуд елегантного удару подачі Ціціпаса. Його головна перевага полягає у технічних компонентах, починаючи з однієї з найбільш ігнорованих частин руху подачі: підкидання.
«Під час подачі дуже важливий ритм, але найважливішою частиною є підкидання. Якщо я можу неодноразово добре підкинути м'яч, то, швидше за все, я зможу виконати хорошу подачу і сподіватися на елегантність», — каже він.
Існує також суміш матеріальних і нематеріальних компонентів, необхідних для коктейлю, який є подачею Ціціпаса, з широким спектром факторів, які визначають спосіб, яким він вводить м'яч у гру.
«Як і куди подавати, залежить від кількох факторів. Деякі з них — це те, проти кого я граю, на якому покритті та у яку погоду. Але головне — це те, як я почуваюся у цей день», — пояснює він.
Неймовірна швидкість та кількість подач Стефаноса Ціціпаса
Поєднання спортивних і технічних здібностей робить подачу Ціціпаса видатною навіть серед найкращих тенісистів світу. В офіційному рейтингу найкращих подач ATP, що базується на статистиці Serve Rating, Ціціпас посідає восьме місце у світі, випереджаючи інших відомих зірок, таких як Карлос Алькарас, Каспер Рууд та Григор Дімітров.
Ціціпас майстерно використовує навички подачі, щоб перевершити опонентів у кількох категоріях. Його найшвидша подача в історії досягла колосальної межі 222 км/год, тоді як середня швидкість його першої подачі становить смішні 191 км/год.
Ці блискавичні швидкості не обов'язково означають, що він схильний до помилок при подачі. Він також є одним з найкращих у світі за кількістю помилок, допускаючи в середньому лише 2,5 подвійні помилки за матч. Серед інших вражаючих показників подачі Ціціпаса — 76,6% виграних очок з першої подачі та феноменальний показник 7,1 ейсів за матч — статистика, яка, безсумнівно, змушує його суперників сумніватися в собі перед тим, як просити суддю про «яструбине око».