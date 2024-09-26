Переваги й недоліки сучасного та класичного керування у Street Fighter 6

Сучасне та класичне керування у Street Fighter 6 : що краще? Новий спосіб керування прив'язує спеціальні рухи до однієї кнопки. Це апгрейд, який розширить базу гравців, чи спрощення, яке розбавить аудиторію гри?

01 Сучасне керування

Коли 2 червня 2023 року вийшла Street Fighter 6, почалися дебати щодо включення у гру нової схеми управління, яка мала зробити Street Fighter 6 простішою та цікавішою. Багато з тих, хто вважав Street Fighter надто складною, раптом зацікавилися релізом. І хоча класичне керування залишили, прихильники серії відчували занепокоєння, що оновлення сильно розбавить базу гравців.

Але що таке сучасне керування? Street Fighter відомий як файтинг з шістьма кнопками, де є шість різних атак для легких, середніх і важких ударів руками та ногами. Класичне керування зберігає цю схему. Сучасне ж скорочує її до чотирьох кнопок: по одній для легкої, середньої та важкої атаки, а четверта — для спеціальних рухів. А ще тобі не доведеться здійснювати складні дії аналоговими стіками для виконання цих рухів.

З класичною схемою, щоб виконати Hadouken Ryu , гравцеві потрібно було прокрутити стік на чверть кола вперед, а потім натиснути одну з трьох кнопок атаки. З сучасним керуванням можна просто клацнути спеціальну кнопку переміщення.

Hadouken — це круто © Capcom

Capcom створила сучасну схему управління, щоб залучити нових гравців до Street Fighter 6. Однією з найбільших перешкод, з якою стикаються новачки, є висока складність деяких елементів керування. Геймерів, які просто хочуть кидати один в одного фаєрболи та робити аперкоти, це може відштовхнути, а їм постійно кажуть, що для цього потрібно довго тренуватися, щоб розвинути необхідну м'язову пам'ять.

Сучасне керування було створене, щоб усунути ці труднощі й дозволити всім гравцям зануритися в гру та отримати задоволення. Capcom вклала багато часу і зусиль, щоб Street Fighter 6 виглядав приголомшливо, тому, звісно, вони хочуть, щоб у гру грало якомога більше людей.

02 Сучасне керування SF6: за і проти

У сучасному управлінні є свої переваги й недоліки. З одного боку, воно може зробити Street Fighter 6 доступною для ширшої аудиторії. Це може дати змогу будь-кому, хто просто цікавиться грою, пограти в неї та протистояти іншим. Це керування також може стати для гравців своєрідним шлюзом, через який вони зможуть ближче ознайомитися зі Street Fighter та файтингами загалом.

Керування Street Fighter буває складним © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Складність файтингів полягає не тільки у виконанні спеціальних рухів. Вміти зробити Shoryuken — це добре, але головне знати, коли настала правильна мить для цього. Якщо гравець виходить в онлайн і намагається перемагати, постійно використовуючи Shoryuken, він швидко опиниться серед переможених. Важливо розуміти, що правильний час для цієї атаки — це момент, коли супротивник стрибає до тебе. Як протиповітряний удар, цей висхідний аперкот покарає кожного, хто вирішить зробити так.

Отже, замість того, щоб витрачати всі зусилля на опанування стіків, новачку потрібно лише вчасно натиснути на спеціальну кнопку і рухатися далі. Хоча спочатку це може здатися легким, пам’ятай, що файтинги швидкі, і новим гравцям може бути важко зрозуміти, як краще діяти, коли суперник нападає.

Завдяки сучасним елементам керування, новачок не відчуває труднощів з ударами. Варто лише пам'ятати про правильний момент, що є набагато важливішим. У такий спосіб гравець спочатку вивчає основи тактики Street Fighter 6, перш ніж запам'ятовувати послідовність натискання кнопок.

Somersault Kick Гайла — ще один потужнй рух © Capcom

Сучасне керування також надає допоміжну кнопку, яка, якщо її утримувати під час натискання кнопки атаки, призведе до потужного комбо, яке в іншому випадку вимагало б складніших натискань. Тут діє той самий принцип, що й раніше. Завдяки спрощенню гравці розуміють переваги ефективних комбінацій, а не тиснуть клавіші наздогад.

Втім, сучасне управління — це не золотий шлях до впевненої перемоги. Для того, щоб розмістити спеціальну кнопку переміщення та спростити введення, довелося прибрати частину рухів. Як вже було сказано, Street Fighter — це файтинг з шістьма кнопками, кожна з яких відповідає за легкий, середній або сильний удар. Зменшення кількості кнопок забирає три рухи, що фактично позбавляє гравця половини можливостей атаки.

Це може здатися несуттєвим, адже гравцеві легше виконувати спеціальні рухи. Але всі ці втрачені базові ходи атаки представляють інші можливості для розширення комбо. А комбо — це не просто забавка, про яку так багато говорять. Воно наносить значних ушкоджень твоєму противнику. Опонент не зможе напасти на тебе, якщо ти продовжуватимеш безперервний шквал атак на нього. З меншою кількістю доступних ходів, можливість продовжувати наступ зменшується.

03 Найкращі та найгірші персонажі SF6 для сучасного керування

Є деякі персонажі Street Fighter 6, які дійсно виграють від сучасного керування. Наприклад, в Е. Хонди та Манон є кидок, який виконується поворотом стіку на півкола, що може бути складно зробити у напружені моменти. Заміна на просте натискання кнопки й вибір напрямку дає початківцям змогу використовувати цей прийом. Особливо це стосується Зангієва, у якого є два корисних кидки, що вимагають повного кола стіку, один з яких можна зробити лише в повітрі. Нове керування спрощує цей процес до натискання однієї кнопки.

Кидки Зангієва надзвичайно потужні, але й складні у виконанні © Capcom

Однак деякі персонажі багато втрачають, коли ти використовуєш з ними сучасне керування. Особливо такі персонажі, як Бланка та Чунь-Лі . Бланка потребує поєднання високих та низьких атак, щоб подолати противника. У новій схемі управління Бланка втрачає верхню атаку, яка може завдати шкоди опоненту, що присів, що значно обмежує його потенціал.

04 Пояснення класичної схеми керування

Сучасне керування не замінило оригінальне. Класична схема все ще доступна повною мірою. При чому деякі дії залишаються незмінними з часів оригінальної Street Fighter 1987 року.

Геймплей найпершого Street Fighter © Capcom

Як зазначалося раніше, класична схема зберігає розкладку Street Fighter, з трьома кнопками для легких, середніх і важких ударів ногами та тими ж видами ударів руками. Класичне керування дає гравцям доступ до повного вибору рухів персонажа.

Є навіть деякі спеціальні рухи, які повністю втрачені в сучасній схемі управління. Наприклад, рух Джеймі The Devil Inside, який використовується для посилення інших рухів цього персонажа та навіть розблокування нових, як-от Bakkai та Tenshin, які не зустрічаються в його сучасному наборі рухів. З класичним керуванням ти можеш відчути всю бойову міць Джеймі.

05 Класичне керування SF6: за і проти

Оригінальне управління дає гравцям нагоду розкрити весь потенціал героя, надаючи їм всі можливі комбо. Класичне керування — це набагато вища стеля навичок для гравців. Є причина, з якої всі профі Street Fighter грають саме з ним — воно надає їм доступ до всіх інструментів.

Адель «Big Bird» Ануш здобуває перемогу на Red Bull Kumite 2023 © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Це можна порівняти з різницею між механічним і автоматичним керуванням автомобілем. Автоматична коробка зменшує стрес і спрощує перемикання передач, але коштом контролю над двигуном. Наприклад, піднятися на крутий схил на автоматичній коробці може бути важко, оскільки не можна перемикнути передачу для більшої потужності. Сучасне керування схоже на автоматичну коробку, тоді як класичне дає більше контролю, даючи змогу обрати правильний хід для кожної ситуації.

Основний недолік класичного керування полягає в тому, що воно значно складніше. Гравцеві доведеться запам'ятати велику кількість рухів, деякі з яких важко засвоїти. Наприклад, щоб виконати Delta Red Assault Super Art Кеммі, потрібно швидко здійснювати комбінацію: вниз, діагональ вперед, вперед, потім знову вниз, діагональ вперед і вперед, завершуючи ударом. Зробити це в потрібний момент матчу, не видавши своїх намірів — справжній виклик. Тому не дивно, що новачки можуть почуватися пригніченими, коли дізнаються, що найпотужніші прийоми вимагають складних зусиль.

Яке керування обрати?

Питання не в тому, яке з них краще. Це залежить від того, яка з двох схем більше підходить для тебе. Сучасне керування можна розглядати як альтернативний шлях навчання. Замість того, щоб вивчати елементи, гравець може спочатку опанувати тактику. Після того, як він зрозуміє ці основи, можна буде перемикнутися на класичне управління і вивчати всі комбінації, щоб використовувати додаткові прийоми.

Оновлене керування — це спроба Capcom залучити нових гравців у Street Fighter та забезпечити їм комфорт. Класичне управління представлене для того, щоб новачок міг прогресувати. Справжнім переможцем у протистоянні між класичним та сучасним управлінням є ти. Наявність двох видів надає можливість вибору геймерам різного рівня, тож ми всі зможемо отримати задоволення від гри в Street Fighter 6.