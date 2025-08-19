Street Fighter League: як розвивається кіберспорт у цій грі

З моменту запуску у 2019 році Street Fighter League зайняла унікальну нішу у світі кіберспорту. Поширившись з Японії до США та Європи, ця ексклюзивна професійна ліга внесла захопливий командний екшн у найвпливовішу франшизу файтингів у світі. За шість років її існування з'явилося кілька великих зірок, які пройшли шлях від Street Fighter V до Street Fighter 6. Якщо ти цікавишся цією лігою і хочеш випробувати свої сили в грі, ми підготували для тебе зручний гайд з усією необхідною інформацією.

01 Що таке Street Fighter League?

Street Fighter League — це змагальний чемпіонат із трьома регіональними дивізіонами: SFL Pro-JP (Японія), SFL Pro-US (США) та SFL Pro-EU (Європа). У кожній команді по чотири гравці, яких визначають голосуванням або через відбір на онлайн-турнірах. Японські, американські та європейські ліги стартують у різний час, а в березні вони зійдуться у Світовому чемпіонаті Street Fighter League.

02 Який формат у Street Fighter League?

Матчі Street Fighter League проходять у форматі поєдинків 1 на 1 © Capcom/Steam Store

У всіх регіонах застосовується кругова система. Кожна команда грає з усіма іншими, а матч складається з індивідуальних дуелей у форматі «перший до двох перемог». За виграші нараховують очки, які визначають місце колективу в турнірній таблиці. В Японії діє правило «Order Select» — порядок гравців встановлюють наосліп. У лігах США та Європи команди можуть самі обирати порядок на кожен матч.

Найкращі команди з кожного регіону виходять до стадії плей-оф, де визначаються учасники Світового чемпіонату SFL. Матчі проводяться за системою з вибуванням після двох поразок або після однієї.

Дві команди з кожного регіону потрапляють на Світовий чемпіонат SFL, який традиційно проходить на батьківщині Street Fighter, в Японії. У 2024 році захід складався з двох етапів: групового та фінального. Поки невідомо, чи будуть зміни в сезоні 2025-2026. «Це був стрес, — розповідає RobTV про відбірковий турнір. — Посів був випадковим, і так сталося, що мені випав один з найскладніших шляхів. Ми з Деном 'Mhike2stronk' Лі пройшли через пекло, щоб потрапити до Гранд-фіналу. Я пишаюся тим, що зміг виграти турнір і заробити перше кваліфікаційне місце в лізі».

03 Що відбувалося у Street Fighter League 2024?

У сьомому сезоні Street Fighter Pro-US League домінувала команда FlyQuest. До її складу входили Віктор 'Punk' Вудлі, Крістофер 'ChrisCCH' Хенкок, Шон 'Psycho' Вільямс і Шон 'Shine' Сімпсон. З вісьмома перемогами та лише двома поразками вони очолили турнірну таблицю, випередивши Bandits і Cloud9, які здобули по шість перемог.

Тим часом у Європі лідирували Ninjas in Pyjamas, вигравши лігу з 10 перемогами без жодної поразки. Команда, що складалася з Амджада 'AngryBird' Альшалабі, Аделя 'Big Bird' Ануша , Армана 'Phenom' Хан'яні та Вегарда 'Veggey' Копангена Бугге, з невеликим відривом здолала Team Aegis у Гранд-фіналі. Процес драфту був надзвичайно складним: капітани груп обирали по двоє гравців для єдиної битви, даючи їм шанс показати скіли та справити враження.

Адель 'Big Bird' Ануш на сцені турніру Red Bull Kumite © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Професійну японську лігу поділили на два дивізіони: Дивізіон S та Дивізіон F. Good8 Squad очолили турнірну таблицю в Дивізіоні S, а REJECT посіли перше місце в Дивізіоні F. Зрештою, об’єднані сили Цунехіро 'gachikun' Канаморі, Ю 'Pugera' Тобінаги, Масакі 'Kawano' Кавано та Sahara виявилися надто потужними для REJECT, і Good8 Squad здобули перемогу у Гранд-фіналі.

Світовий чемпіонат 2024 року став запеклим турніром, що відбувся на історичній арені Ryogoku Kokugikan у Токіо. Три регіональні чемпіони зійшлися у груповому раунді, який завершився фінальною битвою між японською Good8 Squad та американською FlyQuest. Спершу американці вирвалися вперед завдяки перемозі Punk над Pugera. Та вже у другому раунді ситуація змінилася — Punk програв Kawano з рахунком 0:3. Після двох виграних сетів від кожної команди справа дійшла до вирішального. У фіналі суперники обмінялися раундами, і все вирішив поєдинок між Punk та Kawano. Граючи за Акуму, Kawano здобув перемогу й приніс трофей японським чемпіонам.

04 Що далі чекає на Street Fighter League?

Перший регіон SFL — Японія — розпочне свій восьмий сезон 29 серпня, а триватиме він до 31 січня 2026 року. У змаганнях візьмуть участь 12 команд, які гратимуть матчі у форматі 4 на 4, змагаючись за частину призового фонду у 15 млн єн (приблизно 101,6 тисячі доларів США).

По той бік Тихого океану ліга США готується стати ще однією захопливою главою в цій файтинговій сазі. Починаючи з осені 2025 року, в лізі виступатимуть сім команд — FlyQuest, KuaiShou Gaming, Shopify Rebellion, Bandits, Team Falcons, Red Rooster і 2GAME Esports.

MenaRD розпочинає гру © Todd Owyoung/Red Bull Content Pool

Європа так само готується до осіннього запуску, в якому візьмуть участь шість елітних колективів — Wolves Esports, Team Aegis, Goliath Gaming, Solary, MOUZ і Ninjas in Pyjamas. «Я думаю, що якщо SFL матиме успіх з погляду рейтингів та відгуків, то в майбутньому з'явиться більше турнірів, які теж застосовуватимуть командний формат, — коментує RobTV. — Я думаю, що це добре, поки у тебе також є ліга, що складається з традиційного формату 1 на 1».

Як дивитися Street Fighter League?

Нові відео Street Fighter League виходять щотижня упродовж усього сезону. Бої з усіх трьох ліг з англомовними коментарями можна переглянути на каналі Capcom Fighters на YouTube . Прямі трансляції також доступні на каналі Capcom Fighters у Twitch . Нові епізоди з’являються щочетверга та щоп’ятниці ввечері.