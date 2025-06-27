Вуличний код: розшифровуємо головні терміни стритбольного сленгу

Змагання зі стритболу — це щось значно більше, ніж просто спорт. Йдеться про велику культуру зі своєю історією, правилами й традиціями. Ще в середині минулого століття звичайний американський вчитель першим

на одному з майданчиків Нью-Йорка, а вже за кілька років чи не всі райони великих міст, від одного океану до іншого, мали власні команди з вуличного баскетболу (а подекуди й не одну!).