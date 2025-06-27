Вуличний код: розшифровуємо головні терміни стритбольного сленгу

Змагання зі стритболу — це щось значно більше, ніж просто спорт. Йдеться про велику культуру зі своєю історією, правилами й традиціями. Ще в середині минулого століття звичайний американський вчитель першим розпочав гру на одному з майданчиків Нью-Йорка, а вже за кілька років чи не всі райони великих міст, від одного океану до іншого, мали власні команди з вуличного баскетболу (а подекуди й не одну!).
Гра ширилася світом, набуваючи все нових ігрових «фішок» — особливий стиль гри, напрацьований дриблінг і обов’язково — унікальний сленг для кожної вуличної банди. З одного боку, він допомагав гравцям швидко порозумітися на майданчику, з іншого — вводив супротивників у ступор, адже ніколи не знаєш, який саме «мув» відбудеться після голосного вигуку «Алі-уп!».
Сьогодні для того, щоб впевнено почувати себе у стритболі, недостатньо тільки класної техніки чи влучних кидків. Важливо відчувати своїх партнерів по команді — і в цьому неабияк допомагає вуличний сленг. Деякі фрази, якими раніше активно користувалися гравці, стали вже традиційною термінологією, інші можна зустріти тільки серед своїх.
Знаючи мову стритболу, ти не будеш губитися у грі навіть на новому майданчику. Тому ми підготували словник найпоширеніших стритбольних термінів і виразів на наших теренах. Здебільшого — це запозичений американський сленг й унікальні слова, які по фану вигадали місцеві гравці. Можеш використовувати їх у грі або створити для своєї команди власний словник, який випробуєш уже незабаром, на змаганнях Red Bull Half Court в Україні.
Короткий словник стритбольного сленгу:
Чек — короткий пас нападника захиснику, який негайно відіграє м’яч назад. Саме з нього починається гра після будь-якої перерви.
Вивести м’яч! — такий вигук слугує нагадуванням гравцю, що варто перевести м’яч за триочкову лінію для початку нової атаки.
Ніжинка — сленгове висміювання гравця, який апелює до надто м’якого фолу проти себе. У стритболі рішення про фол ухвалюють самі гравці, тому «ніжинкою» часто називають, щоби присоромити за регулярну зупинку через дрібні порушення.
Чисто! — момент зіграно без фолу.
Мув — фінт, дриблінг чи будь-який вдалий рух гравця на майданчику, який зацінили партнери по команді.
Шляпа / Самбреро / Гамак / Горщик / Банка — жорсткий блок, коли м’яч не просто зупиняють, а ще й «втискають» назад в суперника.
Посадити на дупу — вдало обіграти суперника, в ідеалі так, щоб він втратив рівновагу й опинився п’ятою точкою на майданчику. Ця емоція завжди різна і може відрізнятися у дворах Києва, Одеси чи Львова.
Еддван — влучний кидок з фолом.
Алі-уп! — вже згаданий нами вираз, який проголошують перед навісною передачею іншому гравцю. Той має підхопити м’яч у повітрі й без приземлення влучити в корзину. Зазвичай саме так вигукують перед ефектним данком.
Зміна — вказує на те, що слід помінятися місцями в захисті або переключитися на нового гравця для опіки.
Хайп / Понт — ефектна гра, дриблінг чи фінти, які принижують суперника і не залишають йому шансів на відбір м’яча. З точки зору команди суперників, таких гравців нерідко називають «клоунами», які влаштовують шоу для публіки.
Показати свою майстерність, потрапити на майданчик як глядач і почути увесь український стритбольний сленг наживо ти можеш уже цього літа під час відбіркових раундів і Національного фіналу Red Bull Half Court.
На сайті змагань уже відкрита реєстрація для гравців, а найкраща українська команда з вуличного баскетболу 3 на 3 поїде представляти нашу країну в Дубаї на майданчику Світового фіналу!