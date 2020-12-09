Не бійся несподіванок — поради від альпініста з висоти 5000 м

«Щоразу, коли я намагаюся підкорити вершину, щось обов’язково йде не так», — каже канадський льодолаз і авантюрист Вілл Гадд. Він підкорив усі вершини від Гренландії до Танзанії. Вілл пояснює: «Ти маєш адаптуватися: запитати себе, який висновок можна зробити з цієї ситуації, подумати, як взяти справи під свій контроль. Такий підхід непогано допомагає в житті».

Навчання цього року стало невпорядкованими. Університети зачинялись, змушуючи нас переходити на дистанційний режим і шукати мотивацію вдома. Багато людей працюють абсолютно по-новому.

У такі часи важливо вміти приймати ситуацію і залишатись на ногах. Якщо хтось це і вміє, то це Вілл. Його поради актуальні не лише на висоті 5 000 метрів, а й тоді, коли потрібно адаптуватись до нових умов.

Gadd constantly faces unexpected challenges to deal with on his adventures © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Ми маємо адаптуватися до світу. Бо світ цього не зробить. Will Gadd Ice Climbing

Цього року, підіймаючись на найвищу африканську вершину — гору Кіліманджаро, Вілл Гадд зняв фільм « Останній підйом ». Під час подорожі з’ясувалось, що маршрут став непрохідним через велику кількість льоду, який танув. «Якщо льоду немає, то його немає. І ніщо цього не змінить», — резюмує альпініст.

Спортсмен вважає: і на схилі, і на землі потрібно бути гнучким і відкритим до неочікуваного. «Ми маємо адаптуватися до світу. Життя не буде адаптуватися до нас, бо воно нам нічого не винне і ми маємо зрозуміти це. Завжди стається щось нечуване, і вижити у ці шалені часи можна лише витискаючи максимум з того, що у тебе є. Де б ти не був, маєш ставити одне питання: що я можу з цим зробити?», — ділиться одним із правил життя Вілл Гадд.

Відомий мандрівник радить правильно себе налаштовувати: «Я адаптуюсь і намагатимусь йти до мети. Незважаючи на зриви, ми маємо сконцентруватися на тому, що дійсно любимо, чого хочемо навчитися і що маємо зараз».

Вілл спілкується зі студентами у Торонто © Ryan Bolton/Red Bull Content Bull

The question is 'what can you do?' – that's something I live by. Will Gadd Ice Climbing

«Напевно, ти не можеш поїхати за кордон або легко навчатись, коли твоя школа закрилась. Незважаючи на це, ти маєш достатньо свободи, аби йти за своїми інтересами», — говорить Гадд.

Саме у цій свободі Гадд і радить шукати мотивацію. Це допоможе не тільки зараз, а й впродовж усього життя.

«Не плутай пристрасть та інтереси, — додає альпініст. — Якщо тебе завжди цікавили коні і це те, чим ти хочеш займатися у житті, то приділи цьому усю увагу. Дізнайся, які є можливості навколо. Ти не можеш подорожувати, але, можливо, поруч є конюшня. Чи можеш ти там працювати? Що можеш з цим зробити?»

У минулому Гадд склав іспити у школі права, а потім працював письменником та редактором. Та його серце лежало до іншого. «Професійний крижаний альпініст — це не робота, але це мене завжди цікавило. Тому я вирішив зв’язати своє життя з цим».

Тож головна порада — тримати фокус у ці непевні часи і намагатися зрозуміти, що можна зробити, аби розширити свої можливості.