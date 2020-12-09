Не бійся несподіванок — поради від альпініста з висоти 5000 м
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Крижаний альпініст Вілл Гадд поділився уроками витривалості, які можуть знадобитися не лише спортсменам.
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«Щоразу, коли я намагаюся підкорити вершину, щось обов’язково йде не так», — каже канадський льодолаз і авантюрист Вілл Гадд. Він підкорив усі вершини від Гренландії до Танзанії. Вілл пояснює: «Ти маєш адаптуватися: запитати себе, який висновок можна зробити з цієї ситуації, подумати, як взяти справи під свій контроль. Такий підхід непогано допомагає в житті».
Навчання цього року стало невпорядкованими. Університети зачинялись, змушуючи нас переходити на дистанційний режим і шукати мотивацію вдома. Багато людей працюють абсолютно по-новому.
У такі часи важливо вміти приймати ситуацію і залишатись на ногах. Якщо хтось це і вміє, то це Вілл. Його поради актуальні не лише на висоті 5 000 метрів, а й тоді, коли потрібно адаптуватись до нових умов.
Ми маємо адаптуватися до світу. Бо світ цього не зробить.
Цього року, підіймаючись на найвищу африканську вершину — гору Кіліманджаро, Вілл Гадд зняв фільм «Останній підйом». Під час подорожі з’ясувалось, що маршрут став непрохідним через велику кількість льоду, який танув. «Якщо льоду немає, то його немає. І ніщо цього не змінить», — резюмує альпініст.
Спортсмен вважає: і на схилі, і на землі потрібно бути гнучким і відкритим до неочікуваного. «Ми маємо адаптуватися до світу. Життя не буде адаптуватися до нас, бо воно нам нічого не винне і ми маємо зрозуміти це. Завжди стається щось нечуване, і вижити у ці шалені часи можна лише витискаючи максимум з того, що у тебе є. Де б ти не був, маєш ставити одне питання: що я можу з цим зробити?», — ділиться одним із правил життя Вілл Гадд.
Відомий мандрівник радить правильно себе налаштовувати: «Я адаптуюсь і намагатимусь йти до мети. Незважаючи на зриви, ми маємо сконцентруватися на тому, що дійсно любимо, чого хочемо навчитися і що маємо зараз».
The question is 'what can you do?' – that's something I live by.
«Напевно, ти не можеш поїхати за кордон або легко навчатись, коли твоя школа закрилась. Незважаючи на це, ти маєш достатньо свободи, аби йти за своїми інтересами», — говорить Гадд.
Саме у цій свободі Гадд і радить шукати мотивацію. Це допоможе не тільки зараз, а й впродовж усього життя.
«Не плутай пристрасть та інтереси, — додає альпініст. — Якщо тебе завжди цікавили коні і це те, чим ти хочеш займатися у житті, то приділи цьому усю увагу. Дізнайся, які є можливості навколо. Ти не можеш подорожувати, але, можливо, поруч є конюшня. Чи можеш ти там працювати? Що можеш з цим зробити?»
У минулому Гадд склав іспити у школі права, а потім працював письменником та редактором. Та його серце лежало до іншого. «Професійний крижаний альпініст — це не робота, але це мене завжди цікавило. Тому я вирішив зв’язати своє життя з цим».
Тож головна порада — тримати фокус у ці непевні часи і намагатися зрозуміти, що можна зробити, аби розширити свої можливості.
«Я надзвичайно вірю у молодь. Вони з усім розберуться», — додає наостанок Вілл Гадд.