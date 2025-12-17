Су Їмін позує для фото, 3 травня 2025 року.
Переможець двох етапів Кубку світу Су Їмін знову на вершині

Після золота 2022 року китайський сноубордист Су Їмін повертається на вершину, лишивши позаду невдалий сезон 2024-го. Ми розкажемо, як він переосмислив свій підхід і знову почав домінувати в біг-ейрі.
Автор Агнеса Анебода
Published on

Це офіційно. Китайська суперзірка сноубордингу Су Їмін повернувся на вершину біг-ейру в найслушніший момент.
Після сезону 2024–2025, що минув без нагород і був затьмарений травмами, 21-річний атлет здобув перші перемоги на етапах Кубку світу FIS з 2023 року. Це сталося на двох стартових змаганнях сезону 2025–2026 — на рідних схилах у Secret Garden та в Пекіні.
Оскільки надважливий сезон, націлений на лютневу боротьбу за медалі в Італії, набирає обертів, дві переконливі перемоги Су перед рідними вболівальниками стали чітким сигналом для суперників. Він увійшов у новий цикл з оновленою ясністю думок та врівноваженістю, яка, за його словами, дає змогу показувати найвищі результати.
Су Їмін у Зас-Фе, 1 жовтня 2025 року.

Су Їмін наполегливо працює, про що свідчить його повернення до перемог

© Frederik Kalbermatten/Red Bull Content Pool

«Версія мене 2022 року була мрійником, якому просто пощастило впіймати удачу за хвіст, — каже Їмін, який суттєво переглянув свій підхід до тренувань і змагань. — У 2026-му я все ще мрійник, але вже з набагато чіткішим планом».
Їмін, який навчається в університеті Цінхуа в перервах між етапами своєї стрімкої кар’єри сноубордиста, швидко навчився поєднувати очікування оточення, партнерські зобов’язання, навчання та тиск елітного спорту. Він створює музику, називаючи її «портативним прихистком», а також любить грати в пул із друзями — за його словами, саме це допомагає зберігати баланс і ясність думок упродовж сезону.
Коли сезон, що може стати визначальним у його кар’єрі, увійшов у вирішальну фазу, Су розповів про новий підхід до тренувань, про те, як справляється з тиском у статусі чинного чемпіона з біг-ейру, а також про вміння знаходити радість у простих життєвих моментах.
Чемпіонський титул 2022 року вже позаду. Це глава, за яку я вдячний, але вона не визначає мене сьогоднішнього
Су Їмін

Як ти ставишся до майбутнього глобального змагання? Ти виступатимеш у статусі чинного чемпіона — наскільки часто ти про це думаєш?

Су Їмін: Статус чинного чемпіона додає моїй підготовці особливого відтінку. Проте я волію сприймати це не як тиск від необхідності захистити титул, а як унікальний шанс змагатися на найвищому рівні — але цього разу маючи більше досвіду, стійкості та розуміння себе.

Чемпіонський титул 2022 року вже позаду. Це глава, за яку я вдячний, але вона не визначає мене сьогоднішнього. Моя мета — не повторити минулий успіх, а стати кращою версією себе. Для решти світу «захист титулу» може бути гучним заголовком, але для себе я залишаюся атлетом на схилі, який вийшов, щоб виконати свій найкращий заїзд. Усе просто.

Чим Су Їмін 2026 року відрізняється від версії 2022-го? Чи міг би ти описати, як змінилося твоє життя і тренування?

Я у 2022-му був мрійником, якому вдалося спіймати удачу за хвіст — це була суміш чистої пристрасті та радості від власного прориву. Я зразка 2026 року — все ще той самий мрійник, але тепер маю значно чіткіший план дій. Життя трансформувалося: від всепоглинальної концентрації виключно на сноубордингу до вміння тримати баланс. Я вчуся поєднувати вимоги великого спорту — медіа, партнерства, очікування інших — із дбайливим захистом того, що справді важливе: тиші на снігу, довіри в команді та свободи тренуватися, не відволікаючись на зайве.

Я перетворився з райдера, який перемагає на змаганнях, на спортсмена, який будує стійку кар'єру — таку, що шанує спорт, який я люблю, і дає мені змогу повністю розкритися як на схилах, так і поза ними.

Су Їмін зі своїм тренером у Red Bull Performance Camp у Зас-Фе, Швейцарія, 28 вересня 2025 року.

Їмін сумлінно тренується, водночас не втрачаючи задоволення від процесу

© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Я перетворився з райдера, який перемагає на змаганнях, на спортсмена, який будує стійку кар'єру
Су Їмін

Життя професійного сноубордиста може бути нелегким. Чи є у тебе якісь маленькі ритуали, які заспокоюють тебе щодня?

Музика — мій портативний прихисток. Чи я подорожую, відновлююся після виснажливого тренування, чи просто хочу відгородитися від шуму, надягнувши навушники, — вона миттєво змінює мій стан. Вона здатна зарядити енергією, коли бракує сил, або заспокоїти, коли думки розсіяні. Це не лише звичка, а невіддільна частина мого щоденного ритму — те, що допомагає залишатися врівноваженим, зосередженим і в гармонії з собою.

Які дрібниці, на твою думку, приносять тобі найбільше задоволення в житті?

Після стількох років, проведених в інтенсивному, високоенергетичному світі конкуренції та постійних подорожей, маленькі, незаплановані моменти — це все. Відчуття дошки, що ковзає по свіжому снігу на першому ранковому заїзді. Сміх мого тренера та команди після виснажливого дня тренувань. Навіть просте розтягування в тихій кімнаті, коли я відчуваю, як моє тіло перезавантажується і відновлюється.

Су Їмін позує для фото в Маммоті, штат Аризона, США, 5 травня 2025 року.

У Їміна шалений ритм життя, проте він сумлінно працює, аби зберігати баланс

© Chris Singer/Red Bull Content Pool

Су Їмін під час табору Red Bull Perfomance в Зас-Фе, 28 вересня 2025 року.

Нещодавні перемоги Їміна свідчать про те, що він знову у формі

© Frederik Kalbermatten/Red Bull Content Pool

Чим ти любиш займатися, коли не катаєшся на сноуборді?

Я граю в пул із друзями. Це як шахи: потрібні зосередженість, відчуття геометрії та тверда рука — але в легкій, веселій атмосфері, де ставки низькі, а сміх гучний. Така гра по-свіжому й невимушено загострює мій змагальний інстинкт, але передусім йдеться про зв’язок — про час, проведений із друзями, і нагадування, що життя не зводиться лише до тренувань і змагань. Саме ці моменти й роблять важку роботу вартою того.

