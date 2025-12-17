Переможець двох етапів Кубку світу Су Їмін знову на вершині

Су Їмін: Статус чинного чемпіона додає моїй підготовці особливого відтінку. Проте я волію сприймати це не як тиск від необхідності захистити титул, а як унікальний шанс змагатися на найвищому рівні — але цього разу маючи більше досвіду, стійкості та розуміння себе.

Чемпіонський титул 2022 року вже позаду. Це глава, за яку я вдячний, але вона не визначає мене сьогоднішнього. Моя мета — не повторити минулий успіх, а стати кращою версією себе. Для решти світу «захист титулу» може бути гучним заголовком, але для себе я залишаюся атлетом на схилі, який вийшов, щоб виконати свій найкращий заїзд. Усе просто.