Зустрічайте T1 — одну з найуспішніших команд League of Legends

За останні 10 років Чемпіонат світу з League of Legends здобували безліч команд, але тільки одна міцно асоціюється з Summoner's Cup. T1 виграли Чемпіонат світу тричі — більше, ніж будь-яка інша команда за всю історію Чемпіонату. Вони намагаються постійно підтримувати зірковий склад в League of Legends Champions Korea (LCK). Ми зібрали все, що вам потрібно знати про цю команду LoL.

Історія T1 починається з ранніх 2000-х, коли команда почала професіонально грати у Starcraft. Популярність у світі LoL прийшла до них у 2012 році. Тоді команда була відома під назвою SK Telecom T1. Їх ранній склад: Чжон 'Impact' Е Ен, Бе 'Bengi' Сон Юн, Лі 'Faker' Сан Хек, Чхе 'Piglet' Гван Цзінь і Лі 'PoohManDu' Чон Хен, відразу ж став успішним. Вони легко пройшли кваліфікацію на Чемпіонат світу 2013 року, поклавши початок абсолютно безпрецедентною гонці в League of Legends.

Не зробивши жодної помилки, T1 встановили неймовірний рекорд Чемпіонату світу. Вони п'ять разів виступали на найбільшому турнірі і щоразу виходили принаймні у півфінал. Команда чотири рази пройшла весь шлях до фіналу і з цих чотирьох разів тричі забирала чемпіонський титул.

Дебют 2013 року став для Т1 першою перемогою на міжнародній сцені. Вони увірвалися на турнір, програвши лише одну гру на груповому етапі і чвертьфіналі. Потім забрали перемогу у складній грі проти суперників Naijin Black Sword і розгромили Royal Club у фіналі з рахунком 3 – 0. Це стало початком епохи панування на міжнародній арені не тільки T1, але й всіх південнокорейських команд.

Faker та його тіммейти © Red Bull

Коли T1 повернулися на Чемпіонат світу в 2015 році, то не було сумнівів, хто найкраща команда світу. Груповий етап вони закінчили з рахунком 6 – 0, а потім обіграли ahq eSports Club у чвертьфіналі: 3 – 0, півфінал проти європейського складу Origen також завершився з рахунком 3 – 0. Вони програли лише одну гру в гранд-фіналі проти KOO Tigers і завершили серію ігор 3 – 1 на Чемпіонаті світу, і цей Чемпіонат ще не найкрутіший їх результат!

Наступного року вони стали першою і єдиною командою, яка успішно захистила титул чемпіона світу, знову легко подолавши груповий етап на шляху до надзвичайного фіналу проти Samsung Galaxy, який вони виграли з рахунком 3 – 2.

Звичайно, щоб потрапити на Чемпіонат світу, треба добре виступити і на турнірі у своєму регіоні, а T1 завжди боролися за вершину LCK. У них найбільше виграних чемпіонатів серед усіх команд Південної Кореї — дев'ять, а ще п'ять разів вони займали друге місце.

Незабаром після Чемпіонату світу 2013 року T1 повернулись у LCK, щоб встановити безпрецедентний рекорд: 15 – 0 у сезоні LCK Winter 2013, який до цих пір ніхто не зміг повторити. У них також найдовша серія перемог у історії LCK — 23 гри з весняного по літній сезони 2015 року.

Faker — один з кращих гравців LoL

Не можна вигравати чемпіонати без хороших гравців, і T1 пощастило мати у команді кращих. Безсумнівно, на чолі зоряного списку знаходиться Faker, який з'явився на сцені в 2013 році і досі є центром команди. Мало хто залишається в одній команді довго, але його відданість була винагороджена трофеями і величезною підтримкою фанатів.

Faker — зірковий гравець League of Legends © Red Bull

Faker практично непереможний, а список його успішних соло ігор на центральній лінії нескінченний.

Граючи проти KT Bullets у 2013 році, Faker протистояв Рю 'Ryu' Санг Оку. Молодий гравець зустрівся з однією з найкращих команд у світі, але вийшов на перше місце, продемонструвавши неймовірну майстерність. Обидва гравці були на одному чемпіоні — Зеде — і Рю, практично взяв верх, опустивши здоров'я Faker до третини, перш ніж ситуація повністю розвернулася.

У той час Faker був відомий як один з перспективних гравців Південної Кореї, але після того, як кліп з його грою став вірусним, усі у світі побачили людину, що задала нову планку гри LoL на наступні сім років. Перенесемося у 2020 рік, і тепер Faker є співвласником команди, у якій він домігся неймовірних успіхів. Він зіграв понад 500 ігор за команду, і в 24 роки його, ймовірно, чекає ще безліч років у ігровій кар'єрі.

Його постійно оточують інші топові гравці, і в міру наближення до 2021 року це, схоже, триватиме. У наступному сезоні в T1 увійдуть: Faker, Кім 'Canna' Чан Дон, Мун 'Cuzz' Ву Чан, Парк 'Teddy' Джин Сонг, Лі 'Effort' Сан Хо, Рю 'Keria' Мін Сек, Чо 'Ellim' Ел Лім , Лі 'Gumayusi' Мін Хен і Чо 'Zeus' Ву Хе.