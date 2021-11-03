Важкий тиждень на роботі? Грай у гру, вигравай заряд Red Bull

Дедлайни, кілометровий список тасків, 25 нерозібраних листів у пошті, і це не враховуючи спаму — ми усі там були! Як з усім цим впоратися? Звичайно, зіграй у гру! Ну не працювати ж! Від роботи сили для нової роботи не точно не з'являться.
Ми вже давно розмірковуємо над тим, як покращити робочу продуктивність. Наприклад, ми розповідали про те, як правильно працювати з дому. Намагалися визначити твою справжню професію у паралельній реальності завдяки цьому тесту. Навіть складали спеціальний плейлист для ситуацій, коли горять дедлайни.
Сьогодні пропонуємо тобі зіграти у нашу гру Task Swiper просто на сайті з кількох причин. По-перше, це до біса весело і захоплює значно більше, ніж звіт для фінансового відділу. По-друге, ти можеш виграти тижневий запас Red Bull для себе (якщо працюєш з дому) та для себе і колег (якщо працюєш в офісі). Останній день гри з призами --- четвер, 4 листопада, але заради задоволення у Task Swiper можна буде грати і потім. Чого ти ще тут?!