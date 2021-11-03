Важкий тиждень на роботі? Грай у гру, вигравай заряд Red Bull

Ми вже давно розмірковуємо над тим, як покращити робочу продуктивність. Наприклад, ми

про те, як правильно працювати з дому. Намагалися визначити твою справжню професію у паралельній реальності завдяки

. Навіть складали спеціальний

для ситуацій, коли горять дедлайни.