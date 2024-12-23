Арслан Еш розповідає про найкращих персонажів Tekken 8

Маючи за плечима чотири чемпіонські титули EVO, пакистанський вундеркінд Арслан Еш є одним з найталановитіших гравців у файтинги. У своїй улюбленій грі, Tekken, він є справжньою домінантною силою, а його останнім досягненням став трофей на Tekken World Finals 2023. Від аркадних автоматів до найбільших сцен на змаганнях — неймовірний шлях Арслана Еша є унікальною історією успіху.

Отже, не дивно, що гравці Tekken по всьому світу уважно прислухаються до кожного слова кіберспортсмена. Саме тому, коли Арслан Еш представив свій тір-лист бійців Tekken 8 , деякі його рішення здивували фанатів. У списку персонажі ранжуються за їхньою корисністю та ефективністю, і Арслан сформував його, спираючись на особисті вподобання, відгуки спільноти, спостереження за змагальною сценою та власний неоціненний досвід чемпіона Tekken.

Еш розбив список на чотири категорії: S (богоподібні персонажі), A+ (висококласні персонажі), B (персонажі середнього рівня) і F (уникай цих персонажів). Приєднуйся до нас, щоб подивитися на його вибір.

01 Рівень S

Драгунов — найпотужніший боєць у Tekken 8 © Bandai Namco

Драгунов — «Його треба нерфити, — вигукує Еш. — Занадто багато всього — середня дистанція, дальня дистанція...» Дійсно, боєць був болем для спільноти Tekken 8 через надзвичайну силу та універсальність. Його атаки не лише швидкі та потужні, але й мають майже непрохідне парирування. «Зараз він персонаж номер один у грі, — додає Еш. — Він Акума Tekken».

Фен Вей — «У нього є рішення на всі ходи, — каже Еш. — Його стійка Back turn — одна з найкращих». Попри зовні м'язистий вигляд, Фен напрочуд спритний, вміє ухилятися від атак та наносити потужні контрудари. Він грізний майже проти кожного бійця в списку.

Ніна — Ніна настільки хороша, що багато гравців вимагають її нерфу, але поки цей день не настав, вона залишається одним з найкращих персонажів у грі. «Power crush Ніни все ще залишається одним з найкращих рухів у грі», — пояснює Еш.

Ніна залишається одним з найпопулярніших персонажів у Tekken 8 © Bandai Namco

Йошимітсу — коли йдеться про різноманіття, Йошимітсу є одним з найсильніших героїв у Tekken 8. Такі профі, як Kane, творили чудеса зі стоїчним самураєм, настільки, що Еш пообіцяв більше часу приділити цьому персонажу після того, як побачив його гру. «Якщо ти знаєш, як грати за Йошимітсу, ти дуже небезпечний», — зазначив він.

Аліса — Аліса вирізняється приголомшливою швидкістю пересування та значним радіусом атаки завдяки бензопилам. «У неї найкращий рух у грі», — каже Еш. Її набір прийомів інтуїтивно зрозумілий і легкий для освоєння.

Джин Кадзама — перший персонаж, який отримав місце у S-рівні. Це обличчя Tekken 8. Джин Кадзама очолює рейтинг завдяки відсутності слабких місць і надзвичайній могутності в новій стійці, яка дозволяє йому карати ворогів, використовуючи сили Диявола. «Джину дали всі переваги в новій стійці», — зазначає Еш.

Віктор — Віктор потрапив у цей рівень завдяки своєму контрудару, який є одним із найкращих у грі. Його удар з наведенням теж надзвичайно ефективний на близькій дистанції та має великий потенціал для виконання незвичних комбо. «Running 2 дуже імбовий», — додає Еш.

02 Рівень A+

Вміння Клаудіо роблять його найкращим героєм Tekken 8 © Bandai Namco

Клаудіо — завдяки своїм здібностям Спеки Клаудіо займає високі позиції в рейтингу Еша, проте його слабкість полягає в низьких атаках. «Один з найкращих прийомів у грі — це "вниз, назад 1+2", — зазначає Еш. — Це дуже сильний рух, який пробиває всі високі атаки».

Маршалл Ло — герой, натхненний Брюсом Лі, здобуває високу позицію завдяки потужному комбо в Спеці. Він також ефективний завдяки простим, але результативним захопленням. «"Вниз, вперед 2" — це гарний прийом, а "вниз 3" добре підходить для тиску, — додає Еш. — Ло — це надійний персонаж. Я вважаю, що він кращий за Кінга».

Кінг — боєць із тигровою маскою потрапляє до A+ завдяки фантастичному радіусу атаки й здатності поєднувати захвати. Його єдиний недолік — слабкі низькі атаки, через що він може поступитися швидшим суперникам.

Лін Сяоюй — хоча вона й не така сильна, як інші персонажі рівня A+, Лін все ж здатна протистояти найкращим бійцям завдяки відмінній мобільності. Героїня вимагає багато майстерності, тому для успіху потрібно буде витратити чимало часу на тренування.

Браян Ф'юрі — «Браян завжди був жорстким персонажем, і зараз в нього дуже важко влучити», — каже Еш. Його Snake Eyes виправдовує свою назву, дозволяючи завдати ворогам нищівного удару.

Браян — жорстокий боєць © Bandai Namco

Шахін — швидкий персонаж з великою кількістю корисних можливостей для гри на високому рівні. Його комбо у стіни неймовірно сильні й можуть добре тиснути на ворогів. «Шахін вимагає багато скілу, — каже Еш. — Його базові прийоми дуже потужні, але він не імбовий».

Пол Фенікс — з цим блондином може бути важко впоратися, але він має кілька чудових рухів для тих, хто знайде час, щоб його вивчити. «Death fist дуже хороший, але в нього є й інші непогані атаки», — каже Еш.

03 Рівень А

Еш обирає Куму © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Кума — бойовий ведмідь є чудовим вибором у Tekken 8 завдяки надзвичайній силі Спеки. Однак без неї персонаж дуже вразливий та легко піддається тиску. «На турнірах він настільки сильний, що це важко описати, — захоплюється Еш. — Зі Спекою він стає просто надмогутнім».

Лілі — Chikurin досяг неймовірних результатів із Лілі на професійній сцені, проте на думку Еша вона не входить до найвищого рівня рейтингу. «Лілі — це “персонаж-прокляття”, як Лін Сяоюй, з якою потрібно багато працювати для опанування, — каже Еш. — "Вниз 3" — це гарний поук, але удари 1 і 2 дуже ризиковані».

Кадзуя Мішіма — Кадзуя розташовується на кілька рівнів нижче за свого сина Джина. Еш пояснює, що в умілих руках він може бути дуже сильним, але грати за нього ризиковано. Він згадує бій Keisuke проти Atif як приклад вдалої гри за Кадзую, але навіть це не принесло перемоги професійному гравцеві. «Кадзуя вимагає занадто багато відданості, тому не часто бачиш гравців за нього». Це не найкращий вибір для новачків, але якщо ти готовий витратити час на його освоєння, він може стати чудовим варіантом.

Рейна — новий персонаж Рейна має сильні комбінації, але грати за неї ризиковано. Те, чого їй бракує в захисті, вона компенсує атаками.

Лео — дуже ситуативний вибір, який ефективно працює лише проти певних бійців. Еш відзначає його універсальність, підкреслюючи сильну гру біля стін, яка дозволяє завдавати великої шкоди в обмеженому просторі.

Лео потужно атакує, коли його заганяють у кут © Bandai Namco

Лерой Сміт — Еш зізнається, що не дуже багато грав проти Лероя Сміта, але визнає, що у нього є кілька гарних навичок. Як один з найновіших персонажів у списку, Лерой має складну систему здібностей. Особливо корисною є його здатність швидко переходити в стійку Hermit.

Джек-8 — «Деякі гравці кажуть, що Джек — топовий персонаж, але я вважаю, що він середній», — каже Еш. Головною слабкістю робота є його атака. Хоча нещодавно введена стійка Gamma є потужною, вона не дотягує до інших важких рухів. У нього також не вистачає низьких ударів, через що боєць відчувається недопрацьованим порівняно з попередніми версіями.

04 Рівень B

Азусена — надійний боєць рівня B у Tekken 8 © Bandai Namco

Азусена — героїня, що зазнала серйозних нерфів у порівнянні з попередніми частинами, проте все ще залишається непоганою опцією для тих, хто готовий вивчити її унікальний набір прийомів. «Її комбо покращили, але це означає, що тобі доведеться грати за неї інакше», — каже Еш.

Зафіна — хоча грати за Зафіну весело, вона не найсильніша. «Я сам грав за неї, — коментує Еш. — Вона не така вже й слабка».

Хваран — «Я даю йому рівень B, бо він дуже сильний у Спеці, — каже Еш. — Але його низькі удари ризиковані, і після "вниз, назад 4" ти вже нічого не можеш зробити». Цей боєць володіє потужними комбінаціями ударів, але багато його атак залишають його вразливим, що робить Хварана персонажем з високим ризиком і високою винагородою.

Джун Кадзама — Еш ставить Джун на рівень B через її недостатній тиск на суперника. Більшість прийомів Джун можна обійти, а напади вперед залишають Джун вразливою до контратак. «У Джун немає нічого в сайдстепах і жодних сильних низьких ударів, — пояснює Еш. — Загалом, Джун — слабкий персонаж».

Диявол Дзін — хоча він виглядає дуже круто (принаймні за мірками початку 2000-х), ця готична версія Дзіна не надто корисна в змагальній грі. «На [Диявола Дзіна] міг би зреагувати будь-хто, навіть сліпий», — каже Еш, безжально оцінюючи Люциферового бійця.

Попри круту зовнішність, Диявол Дзін не є першокласним бійцем © Bandai Namco

Асука Кадзама — надійна героїня із чудовою мобільністю, яка дозволяє їй швидко бити й так само швидко ухилятися від ударів. «Її комбо "назад 4" дуже потужне, як і її Counter hit launcher, — зазначає Еш. — [Я б поставив її у] верхівку B».

Рейвен — Еш відзначає професійного гравця Pinya, який продемонстрував високий рівень майстерності з Рейвеном, знищуючи суперників завдяки його збалансованому стилю бою. «Його комбо біля стін дуже гарне, — каже Еш. — Йому бракує низьких атак, але він добре справляється з деякими персонажами».

Ларс — Ларс також має слабкі низькі атаки, що, за словами Еша, робить його менш популярним на змаганнях. Tekken Master ефективно використовував Ларса на турнірах, але він єдиний професійний гравець, якому це вдалося. «Його стиль гри дуже дивний, ніби він грає не в Tekken, — каже Еш. — Це більше нагадує якусь іншу гру, як-от Mortal Kombat».

Ларс підходить для профі, але не для новачків © Bandai Namco

Лі Чаолан — у нього є кілька хитрих комбо, але тобі доведеться бути неймовірно вправним, щоб виконати їх, і це занадто ризиковано для всіх, крім найвідданіших гравців.

Едді — попри ефектний і видовищний стиль капоейри, Едді не надто корисний у грі на високому рівні. Йому бракує вмінь чинити тиск на суперників, і його легко перемогти.

05 Рівень F

Панда з Tekken 8 © Bandai Namco

Панда — думка Еша про цього пухнастого бійця залишає бажати кращого. «Кума хороша в Спеці, але Панда нікуди не годиться. Я навіть не знаю, чому люди продовжують нею грати. Видаліть її з гри». Ой. (Дякуємо коментатору YouTube @BullC6 за переклад).

Ось він, тір-лист Еша. Хоча він висловив кілька твердих думок про деяких персонажів, Еш зазначає, що не мав багато практики з деякими бійцями. Тому, якщо ти затятий гравець Tekken, варто вивчити весь список і знайти персонажа, який відповідає твоєму стилю гри.