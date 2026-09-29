Як покриття кортів Великого шлему роблять кожен турнір унікальним

Тенісний корт — це значно більше, ніж просто сцена, де відбуваються матчі. Покриття під ногами гравця може змінювати швидкість гри, те, як рухається м'яч, і тактику, потрібну для успіху. На чотирьох турнірах Великого шлему трава, ґрунт і хард створюють дуже різні виклики. Розбираємо, що робить кожне покриття унікальним.

01 Трав'яні корти Вімблдону

Немає тенісного корту, відомішого за траву Вімблдону. Культове покриття турніру складається на 100 відсотків із багаторічного райграсу, ретельно дібраного за його міцність і здатність витримувати інтенсивність професійного тенісу.

Траву також доглядають із надзвичайною точністю: кожен корт скошують рівно до 8 мм перед початком The Championships. Щойно турнір починається, корти скошують щодня перед грою, а команда доглядачів ретельно керує зношуванням від тисяч кроків гравців і незліченних розіграшів. Ця увага до деталей гарантує, що кожен матч грають на покритті, яке лишається якомога стабільнішим від першого м'яча до фінального очка.

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Після кожного турніру частину кортів знімають до самої землі, а інші стерилізують парою, щоб усунути будь-яких потенційних паразитів. Тоді траву висівають наново й дають їй вирости до висоти 13 міліметрів.

Як трава впливає на стиль гри

Маттео Берреттіні вийшов у фінал Вімблдону в 2021 році © Sean M. Haffey/Getty Images

Трава — найшвидше покриття в тенісі. М'яч втрачає дуже мало швидкості під час удару об покриття й відскакує відносно пласко, іноді непередбачувано. Це сприяє потужним подачам, коротким розіграшам і атакувальному стилю гри біля сітки. Водночас покриття слизьке й вимагає від гравців швидкої реакції та особливо точної роботи ніг.

02 Ґрунтові корти «Ролан Гаррос»

Під культовою охристою поверхнею ґрунтового корту лежить ретельно спроєктована багатошарова структура. Тонкий шар подрібненої цегли лежить поверх шарів вапняку, гравію та інших матеріалів, створюючи унікальні ігрові характеристики, що визначають теніс на ґрунті. Така конструкція дає покриттю змогу забезпечувати свій характерний повільніший темп і вищий відскок, а також ефективний дренаж, коли умови стають вологими.

Перед турніром команди доглядачів ретельно вирівнюють поверхню, лагодять зношені ділянки й дбають про те, щоб ґрунт мав правильний баланс вологості й твердості. Корти регулярно поливають, щоб поверхня не ставала надто сухою й курною, а прокочування допомагає створити щільну основу, потрібну для стабільного відскоку й пересування гравців.

Ковзання — ключовий навик, який необхідно опанувати на ґрунтовому корті © Herman Berger/Red Bull Content Pool

Щойно турнір починається, робота триває між кожним матчем. Після кожного поєдинку персонал доглядачів підмітає й вигладжує поверхню, щоб прибрати сліди, залишені рухом гравців, перерозподілити ґрунт і відновити рівний стан корту. Корти також поливають і обслуговують упродовж дня, залежно від погоди й умов гри.

Як ґрунт впливає на стиль гри

Із трьох основних тенісних покриттів саме ґрунт найбільше сповільнює гру. М'яч втрачає більше швидкості під час удару й відскакує вище, створюючи довші розіграші, що винагороджують терпіння, фізичну форму й тактичну обізнаність. Важкий топспін стає ще ефективнішим, а контрольоване ковзання дає гравцям змогу захищатися, відновлюватися й атакувати у спосіб, унікальний для цього покриття.

03 Хардові корти Australian Open

Перший турнір Великого шлему року, Australian Open, грають на хардовому покритті в Мельбурн-Парку. Спроєктоване, щоб витримувати вимоги тенісу елітного рівня, водночас забезпечуючи стабільність і комфорт гравців, акрилове покриття збудоване на амортизаційній основі, що допомагає поглинати удар, зберігаючи водночас надійний відскок.

Майя Джойнт виросла, граючи на твердих кортах в Австралії та Америці © Ken Leanfore/Red Bull Content Pool

Підготовка кортів у Мельбурн-Парку — це цілорічний процес: команди доглядачів ретельно обслуговують поверхню, щоб вона показувала себе якнайкраще впродовж усього турніру. Перед його початком корти чистять, оглядають і за потреби перекривають, наносячи шари акрилового покриття, щоб відновити стабільність і зчеплення. Під час події персонал регулярно підмітає й оцінює корти, а такі погодні умови, як мельбурнська спека, можуть впливати на те, як поводиться покриття.

04 Хардові корти US Open

Так само як і Australian Open, останній мейджор року, US Open, теж грають на харді — а саме на амортизаційній акриловій системі, відомій як Laykold. Покриття складається з кількох шарів, зокрема асфальту, амортизаційних матеріалів та акрилових покриттів, створюючи стабільний корт, що пропонує баланс швидкості й відскоку.

Обслуговування кортів у Флашинг-Медоуз потребує точності впродовж усього року: команди доглядачів ретельно відстежують поверхню на предмет зношування, тріщин і змін в умовах гри. Перед турніром кожен корт чистять, оглядають і за потреби перекривають, наносячи свіжі шари акрилу, щоб забезпечити стабільне відчуття по всьому майданчику.

Американська зірка Емма Наварро досягла значних успіхів на хардових кортах © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Під час турніру корти регулярно підмітають і перевіряють між матчами, а такі чинники, як температура й вологість, пильно відстежують, адже вони можуть впливати на те, як поводиться покриття.

Як хардові корти впливають на стиль гри

Хардові корти пропонують баланс між швидкістю трави й повільнішим темпом ґрунту, що робить їх одним із найуніверсальніших покриттів у тенісі. М'яч загалом рухається рівномірним темпом із передбачуваним відскоком, винагороджуючи гравців, які вміють поєднувати потужність, стабільність і адаптивність. Покриття дозволяє агресивну гру на удар, водночас створюючи можливості для довгих розіграшів, і рух, фізична форма й тактична різноманітність — усе відіграє ключову роль.

Загалом є чотири типи тенісних покриттів: трава, хард, ґрунт і так звані «килимові корти». Останні вже не використовують у професійному спорті, але вони були серед найшвидших покриттів — поступаючись лише траві Вімблдону.