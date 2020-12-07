Сьогодні знайти роботу не так складно — є безліч курсів, як створити класне резюме і купа вакансій, куди можна податися. А от як стати ключовим гравцем у своїй команді, знає далеко не кожен.

Що важливіше — бути дисциплінованим чи креативним? Приносити прибутки чи давати геніальні ідеї? Які якості потрібні, аби стати саме тим, незамінним працівником, який досягне успіху і поваги в колективі?

Ми попросили успішних українських підприємців з кардинально різних сфер скласти власну рольову модель.

Дмитро Борисов, засновник мережі «Сім’я ресторанів Діми Борисова»

Дмитро Борисов не шукає ідеальних співробітників © Фото автора / «Білий налив»

Ми не шукаємо ідеальних працівників. Ми будуємо компанію живих людей, які взаємодіють у межах створеної системи. Шукаємо «своїх» на рівні базових цінностей. Якби ми шукали ідеальних, тобто неіснуючих людей, то і компанія наша існувала б лише в уяві. А так у нас, на щастя, вже більше 50 закладів та майже 4 000 людей у команді.

Коли ми створювали «Останню Барикаду», у концепції було прописано, що це «місце вільних людей». Тепер я розумію, що таким «місцем вільних людей» я хочу бачити всю компанію.

Йдеться про певний рівень внутрішньої свободи, який дозволяє брати на себе відповідальність, бути відкритим до нового та при цьому поважати інших.

Ми шукаємо тих, хто орієнтований на результат. Ми можемо навчити багатьом речам, тому приймаємо у команду абсолютно різних людей. Втім, для нас дуже важлива орієнтованість на гостя. Це стосується абсолютно всіх: фея чистоти, кур’єр, кухар на гарячому процесі, адміністратор, бармен, закупник, тощо. Всі вони мають розуміти, як їхня робота тут і зараз впливає на досягнення головної мети нашого бізнесу — зробити гостя щасливим.

Це ключова ідея, навколо якої ми будуємо всі процеси. Якщо людина просто працює «задля галочки», «аби не отримати штраф» (у нас в компанії взагалі немає штрафів, лише система мотивації), то нам з нею не по дорозі.

Індустрія гостинності сьогодні передбачає десятки професій — від офіціанта та кухаря до IT-спеціаліста і архітектора. Звісно, для кожної професії є характерні вимоги чи виразні риси, але є й базові речі, які формуються на рівні стратегії компанії — місія, цінності, система.

Наприклад, «касир» у сидерії «Білий Налив» — не просто людина, яка приймає замовлення. Це людина, яка за 30 секунд має познайомитися з гостем, презентувати концепт, зрозуміти, чого хоче клієнт і продати йому це. Крім того, ще й налити келих сидру або пуншу зі спеціальної установки з вау-ефектами. Швидко, фаново, дружньо, однак не виходячи «за межі». І так поспілкуватися з сотнями, а іноді — тисячами людей на добу.

Щодо балансу між дисципліною і креативністю. Ми можемо навчити фірмовим фразам, чи як то кажуть «скриптам» (стандартам обслуговування, — ред.), однак для такої роботи треба мати певний рівень темпераменту, бажання спілкуватися, дивувати, продавати не лише продукт, але й емоції. На щастя, нам вдається знаходити таких людей. Для декого це більше, ніж робота. Вони стають справжніми фанами наших брендів, навіть роблять татуювання з нашим лого.

У нас є приклад чудової дівчини, яка працювала у «Білому Наливі» у Вінниці, а на вихідні приїздила до Києва і, в першу чергу, йшла у «Білий Налив» — вже як гостя. Це те, що не записати в інструкціях. Це — справжня лояльність.

Зовсім інші люди можуть бути офіціантами в «Канапі», «Останній Барикаді» або ж в Oxota na Ovets. Тут працівники залу знають 2-3 іноземні мови, відрізняють стейки за днями витримки, можуть презентувати 100 видів українських сирів та допоможуть обрати напої за відсутності сомельє поряд.

І такі «профілі» професії є для кожної посади у кожному закладі. Тому для людини, яка хоче працювати, ми точно знайдемо вакансію. Головне, бажання — своєю працею робити людей щасливішими.

В жодному разі, не має бути зневажливого ставлення до своєї професії. Ранжування на престижні і не дуже — дивний пострадянський пережиток, якого давно треба позбутися. Питання зовсім не в посаді, а в тому, як твоя робота тут і зараз вирішує задачі гостей, допомагає компанії досягати своїх цілей і дозволяє тобі самореалізовуватися.

Анастасія Буковська, співзасновниця Family Production, режисерка та продюсерка

Анастасія цінує насамперед нестандартні ідеї та рішення © Family

Ідеальна людина для команди Family Production в першу чергу захоплена професією, хоче в ній розвиватися. Її риси — цілеспрямованість, воля і стресостійкість.

Воля в нашій сфері — це про вміння зібратися з силами і зробити те, що важливо, коли хочеться здатися і піти. Людина, у якої є воля, вміє довести справу до кінця. Вона зможе знайти рішення або спілкуватися зі складними клієнтами (адже ситуації бувають різні).

Захоплення професією — друга важлива риса для креативних індустрій. Можливо, не для кожної професії воно важливе. Є роботи, куди ти приходиш через день з 11 до 19 і основна риса твоєї діяльності — стабільність. Люди, які обрали такий шлях, не завжди готові відмовитися від цієї стабільності, навіть якщо їм випадає шанс попрацювати з кращими і стати першим у своїй сфері. Вони розуміють: доведеться багато чого пережити і докласти великих зусиль, — і відмовляються.

Люди у стабільності настільки щасливі, що їх неможливо висмикнути на зйомки — цілодобові, складні, цікаві і різні. А захоплення професією допомагає вийти із зони комфорту.

Всі, хто зі мною працювали, знають: я дуже люблю дисципліну і в офісі, і на майданчику. І в ідеалі хочу поруч бачити людей, які вміють поєднувати креатив і дисципліну. Але якщо ми говоримо про креатив і талановитих людей, які рухають індустрію вперед, можу сказати: готова багато що пробачити, якщо людина видає блискучі ідеї. І такі випадки є.

Креативна команда повинна завжди працювати над ідеями, які змінюють бізнес.

Коли команду цікавить тільки виконання — щоб усе було організовано, якісно знято, але в цьому немає ідеї — це видно. Це демотивує. Тому я завжди підтримую і розумію, наскільки важливий креатив. У якихось ситуаціях я готова пробачати процедурні неідеальності.

Тарас Потічний, консультант Bolt з питань зв'язків з державними органами

Креатив та дисципліна не повинні бути взаємовиключними поняттями © Фото героя / Bolt

Для мене найважливіше у співробітниках — ставлення до компанії та бізнесу, як до свого. Це дозволяє розвивати нові можливості та ідеї зсередини, від людей, які найкраще знають продукт чи сервіс.

Дуже важливо, щоб ключові менеджери компанії, а бажано й усі працівники, не «ходили на роботу», а збирались у колективі однодумців та разом працювали над спільним проєктом. Саме це створює здорову атмосферу. Усе повинно бути про ефективність, а не про час. Приходь тоді, коли тобі комфортно, йди — коли вважаєш за потрібне. Головне — раціонально використовуй свій ресурс та вчасно виконуй задачі.

Креатив та дисципліна не повинні бути взаємовиключними поняттями. Все вирішує правильний підхід до самого поняття «дисципліна». Для кожного працівника мають бути індивідуальні рамки. Не варто вимагати того ж підходу в дисципліні, наприклад, у водія та маркетолога.

Тому універсальним мірилом більшості процесів у компанії вважаю здоровий глузд. Наприклад, дрес-код повністю знищує індивідуальність кожної людини і вводить її в перманентний стрес. Я категорично проти таких обмежень. Здоровий глузд завжди підкаже як правильно одягнутись на важливу зустріч.

Звісно, і здоровий глузд — дуже індивідуальне поняття, але для цього й існують співбесіди та випробувальні терміни.

Ярослав Каплан, Chief Operating Officer у Vector та екс-фаундер Holovision

Ярослав спочатку прописує портрет ідеального кандидата © Фото героя / Unsplash

Найважливіше для співробітника сьогодні — вміння швидко вчитись новому та готовність брати на себе відповідальність за результат. Світ швидко змінюється і жодна освіта більше не гарантує успіху у тривалій перспективі. Тому навчатись потрібно протягом всього життя.

Перш ніж почати шукати нових людей в команду, ми завжди прописуємо портрет ідеального кандидата, де вказуємо якості, яких прагнемо знайти. Зокрема, це може бути уважність до деталей, бажання ефективно вирішити задачу клієнта для менеджера з продажів чи аналітичні здібності. Не можу також не відмітити, що окрім hard skills, вкрай важливим є наявність soft skills. Серед яких навички комунікації і вміння працювати в команді.

На мою думку, порівнювати креативних і дисциплінованих — це кліше і взаємовиключення цих якостей не є догмою. Але, якщо все ж обирати між ними двома, я б віддав перевагу дисципліні. Вона їсть натхнення на сніданок. До прикладу, краще аби журналіст надіслав неідеальний текст вчасно і тоді наші редактор і коректор зможуть його вдосконалити, аніж затягнути дедлайн на тиждень, поліруючи дрібні деталі.