Найкращі велотрейли в Карпатах: ідеї для фанатів MTB

Торік ми розповідали тобі про відчайдушних хлопців, які самотужки будують трейли в Карпатах для фанів ендуро-велосипедів. Цього разу ми попросили продюсера проєкту Ukraine Gravity Ореста Ватаманюка скласти підбірку карпатських вершин, які варто дослідити на байку.

«Разом з командою Ukraine Gravity — режисером-оператором Олександром Сталовєровим та фотографом Олексієм Марусиком — ми побували у багатьох локаціях українських Карпат і, звичайно, деякі схили нас вразили більше за інші. Саме з них складається цей рейтинг», — пояснює Орест Ватаманюк. Але перш ніж познайомитись зі списком найбільш карколомних спусків, читай поради, що допоможуть зробити відпочинок на велосипеді максимально приємним, а тренування — ефективним.

Роботу можна взяти з собою просто в гори © Олексій Марусик

Що таке ендуро?

Останнім часом усе більше прихильників гірського велосипеда обирають для себе катання трейлами. Це один із найкращих способів досліджувати гори, а до того ж це чудове тренування та справжня пригода.

Культура катання стежками на велосипеді зародилася досить давно. Вона передбачає підйом на велосипеді більш пологим шляхом та спуск по підготовленій або дикій стежці. Азарту додають природні перешкоди: каміння, коріння, складні ділянки і переїзди (транзитні зони).

На вершині гори Ворожеска © Олексій Марусик

Який велосипед потрібен?

Оскільки катання на трейлах передбачає як підйом (на старт) так і спуск, велосипед відіграє дуже важливу роль. Він має бути одночасно надійним та легким. Вважається, що найкраще підходять велосипеди з такими характеристиками:

Вага: до 15 кг,

Хід підвіски: 130-180 мм,

Розмір коліс: 27.5 або 29 дюймів,

Кермо шириною 760 – 800 мм,

Надійні чотирьох-поршневі гідравлічні гальма,

Гідравлічний підсиділ та зручне сідло,

Контактні педалі SPD або педалі з гарними шипами,

12-швидкісна трансмісія (касета з розрахунком 10-52) та зірка з технологією Narrow Wide 32.

Підготовка до спуску на горі Петрос © Олексій Марусик

Спорядження

Безпека — це найголовніше. Тому правильне спорядження не менш важливе, ніж класний байк. Тобі потрібен сучасний велошолом з технологією MIPS (технологія підвищеного захисту під час падіння), наколінники, рукавички, спеціальне веловзуття, велошорти, джерсі (футболка з коротким чи довгим рукавом, виготовлена із синтетичних матеріалів, яка швидко сохне та дихає) та куртка від вітру та дощу на випадок негоди.

Їзда кам'янистими стежками гори Хом'як © Олексій Марусик

Також варто подбати про гідратацію організму. Не забувай брати у подорож флягу з водою чи питну систему в рюкзак, енергетичні гелі та батончики, які швидко відновлюють енергію та додають сил. Також знадобиться аптечка та базовий набір інструментів: запасна камера чи ремкомплект на випадок проколу шин.

Як підготуватися

Починати ендуро-тренування одразу у горах — погана ідея. Базові навички катання варто освоювати у межах курортів та байк-парків і лише потім відправлятись на віддалені локації в Карпатах.

Починати ендуро-тренування одразу у горах — погана ідея.

Та навіть, якщо ти впевнено тримаєшся у сідлі, важливо тверезо оцінювати можливості та обирати відповідний маршрут. Ніколи не катайся в горах наодинці та завжди досліджуй нові трейли у компанії більш досвідчених друзів. Обов'язково завантаж офлайн-карти на телефон та повідом близьким маршрут, яким плануєш підйом та спуск.

Куди вирушити

Отже: велосипед та спорядження готові, навички їзди на гірському велосипеді освоєні, а ти готовий вирушати на зустріч пригодам? Розповідаємо куди поїхати:

Гора Петрос

Рівень складності — високий

2021 метрів над рівнем моря і почесне перше місце у рейтингу Ukraine Gravity. Перепад між стартом та фінішем трейлу складає 1471 метрів, а довжина спуску — 13,8 км. Це дуже мальовничий та досить складний маршрут. Здебільшого на тебе тут чекає кам'янистий схил, що буде досить стрімким у першій половині. Радимо його райдерам з досвідом, оскільки трейл виснажливий та довгий. Підйом розпочинаємо з Квасів, спуск зазвичай триває 1:40 – 2:30 год, залежно від рівня підготовки.

Нові трейли варто досліджувати у компанії більш досвідчених друзів © Олексій Марусик

Гора Маковиця та Стежка Довбуша

Рівень складності — вище середнього

Напевне найбільш кам'янистий трейл з усього списку. У тебе буде можливість проїхатися на велосипеді по місцях бойової слави Олекси Довбуша. Перепад складає 434 метрів, довжина маршруту — 4,3 км. Не найдовший шлях у цьому переліку, але дуже насичений, крутий спуск з технічними поворотами та трамплінами.

Гора Ворожеска

Рівень складності — вище середнього

Спуск до озера Ворожеське з піку, що знаходиться на висоті 1731 метрів над рівнем моря — третє місце в рейтингу. Цей маршрут нам нагадує долину Порт дю Солей у Франції, а на фініші тебе чекатиме неймовірно чисте та гарне озеро. Щоправда, стрімкий спуск та круті віражі змусять добряче попрацювати.

Стрімкий спуск з гори Ворожеска © Олександр Сталовєров Відпочинок від заїзду © Олександр Сталовєров

Гора Хомяк

Рівень складності — нижче середнього

Перепад висот на цьому трейлі — 600 метрів, спуск розпочинається з Полонини Хом’яків, що на висоті 1542 метрів, фінальна точка маршруту — Урочище Женець. Загалом трейл досить простий і підходить для початківців. Єдиний виняток — кам’яниста ділянка на початку, яку буде важко подолати без досвіду. Плавні повороти та відсутність складних технічних секцій, дерев'яні мостики та переїзди, загальний спокійний темп траси — як бачиш, це ідеальне місце для покращення навичок їзди на гірському велосипеді.

Гора Близниця

Рівень складності — високий

Висока швидкість та складний рельєф — основні характеристики цієї траси. Стартуємо біля потужної скали і спускаємось до озера Івор, з висоти 1881 метрів над рівнем моря. Перепад висот — 381 метр, але він може бути значно більшим, якщо ти вирішиш спуститися аж до курорту Драгобрат.