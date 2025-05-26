Хоч у більшості змагань The Crew Motorfest головне — якнайшвидше дістатися з точки А в точку Б, іноді хочеться зосередитися на дрифті, щоб швидше отримати XP.

Однак деякі машини перевершують інші в цьому аспекті. Нижче ми розповімо про найкращі дрифт-кари у The Crew Motorfest, їхню вартість та застосування. Ми також перерахуємо найефективніші автівки Red Bull для дрифтингу в грі.

01 Що робить машину придатною для дрифту в Motorfest?

Дрифт — це не просто швидка їзда © Ubisoft

Якщо хочеш багато дрифтувати й при цьому зберігати високу швидкість, обирай автомобіль, спеціально налаштований для дрифту. У The Crew Motorfest авто поділяються на різні типи, і один із них — дрифтовий. Тобі потрібна саме така машина — не варто використовувати гоночну для всього.

Хоча система характеристик в The Crew Motorfest досить проста, є певні речі, на які тобі варто звернути увагу, обираючи хороший дрифт-кар. Потрібно, щоб він мав високу потужність і крутний момент, але можеш не турбуватися про швидкість розгону.

Здебільшого, чим вища ціна автомобіля у The Crew Motorfest, тим він кращий. Деякі моделі можуть коштувати понад 1 млн кредитів.

02 5 найкращих дрифт-карів, які варто спробувати

Lamborghini Aventador — відмінний варіант, якщо в тебе достатньо кредитів © Ubisoft

Toyota GR Supra Drift Edition — винагорода Drift Experience

Mitsubishi Lancer Evolution X — 532 700 кредитів

Lamborghini Aventador LP 700-4 — 786 800 кредитів

Koenigsegg Agera R — 915 600 кредитів

Hoonigan Audi S1 e-tron quattro Hoonitron — 354 200 кредитів

Якщо хочеш зекономити гроші, зверни увагу на Toyota GR Supra Drift Edition — це чудовий варіант. Її можна отримати безкоштовно, просто виконавши плейлист. Але коли для тебе важлива максимальна потужність, то безперечний фаворит — Koenigsegg Agera R. Щоправда, ціна в нього відповідна.

03 Дрифт-кар мрії Red Bull

Поспішай отримати BMW M4 Red Bull Driftbrothers Edition © Ubisoft

Є ще один хороший дрифт-кар із брендуванням Red Bull, який точно варто придбати якнайшвидше. Це BMW M4 Red Bull Driftbrothers Edition — справді класне авто, яке можна купити в магазині The Crew Motorfest за 490 000 кредитів.

04 Як розблокувати та налаштувати авто для дрифтингу?

Прокачай потужність свого авто © Ubisoft

Для вдосконалення дрифт-кара немає якихось конкретних компонентів, які обов’язково потрібно ставити, щоб краще проходити повороти. Натомість обирай усе, що максимально підвищує потужність твого авто.

Хай то нові деталі двигуна, якісніша вихлопна система або інша підвіска. Те, що найбільше підвищить потужність твого автомобіля, також покращить твої дрифтові здібності.

05 Де відточити дрифтові навички?

Їдь в тихе місце, щоб спокійно дрифтувати © Ubisoft

Якщо хочеш відточити дрифтові навички, вирушай у спокійне місце з великою кількістю поворотів. Адже навряд чи ти прагнеш врізатися в потік машин, проходячи віражі на високій швидкості.

Хоч ти й можеш вирушити в ту локацію, де з’являєшся після завантаження The Crew Motorfest, для тренувань краще обирати місця трохи далі від трас та міст. Гірські серпантини, прибережні шляхи або лісові стежки — усе це чудово підходить для відпрацювання дрифту.

Крім того, ти маєш нагоду відправитися на майданчик Red Bull Playground на острові Мауї . Це арена, повна простору для дрифту, з ділянками, спроєктованими з урахуванням заносів.

Отже, тепер, коли ти знаєш, що робить дрифт-кари ефективними у The Crew Motorfest і які з них купувати, ти без проблем виграватимеш кожне змагання у грі.