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Всі мотоцикли, на яких ти можеш покататися у The Crew Motorfest
Від супербайків до підкорювачів бездоріжжя — це повний список мотоциклів у The Crew Motorfest, включно з легендарними двоколісними Red Bull.
На відміну від більшості гоночних ігор з відкритим світом, The Crew Motorfest — це не лише про автомобілі. Досліджуючи Гаваї, ти можеш пересісти на байк або навіть літак.
У деяких змаганнях мотоцикли набагато зручніші за автівки — вони краще прискорюються й легше керуються. На байку ти підіймешся на гору значно швидше, ніж майже на будь-якій машині.
01
Класи мотоциклів
Байки у The Crew Motorfest поділяються на п'ять категорій. Ось вони:
- Вуличний рівень 1
- Вуличний рівень 2
- Перегони
- Мотокрос
- Ралі-рейд
Вуличні та гоночні байки доволі схожі, але саме гоночні — найшвидші. Якщо тобі до душі точна керованість, обирай мотоцикл Вуличної категорії.
Мотокрос найкраще підходить для перегонів на піщаних треках на аренах, тоді як мотоцикли для ралі-рейдів придатні для різноманітних місцевостей, але все одно надзвичайно корисні для ралійних змагань.
02
Повний список мотоциклів за класами
Ось повний список усіх мотоциклів у грі — із зазначенням ціни (де це можливо) та категорії, до якої вони належать.
- Ducati Panigale R — Перегони — 474 600 кредитів
- BMW R1200GS Adventure — Вуличний рівень 1 — 93 800 кредитів
- BMW R1200GS Adventure (Rally Raid edition) — Ралі-рейд — 242 900 кредитів
- BMW S1000RR — Вуличний рівень 2 — 452 200 кредитів
- BMW S1000RR (Racing Edition) — Перегони — 614 600 кредитів
- Ducati Diavel — Вуличний рівень 2 — 364 000 кредитів
- Ducati Hypermotard — Вуличний рівень 1 — 284 200 кредитів
- Ducati Hypermotard (Rally Raid edition) — Ралі-рейд — 226 800 кредитів
- Ducati Monster 1200 S — Вуличний рівень 2 — 329 700 кредитів
- Ducati Monster 1200 S (Rally Raid edition) — Ралі-рейд — 207 900 кредитів
- Ducati Panigale R — Вуличний рівень 2 — 459 900 кредитів
- Ducati DraXter — Вуличний рівень 2 — 795 900 кредитів
- Harley Davidson Iron 883 — Вуличний рівень 1 — 51 100 кредитів
- Harley-Davidson Street Glide — Вуличний рівень 1 — 57 400 кредитів
- Honda CB1000R Neo Sports Cafe — Вуличний рівень 1 — винагорода Bike Lovers
- Honda CBR1000RR SP2 — Вуличний рівень 2 — 561 400 кредитів
- Indian Chief Dark Horse — Вуличний рівень 1 — 56 700 кредитів
- Indian FTR 1200 S — Вуличний рівень 2 — 340 200 кредитів
- Indian Scout — Вуличний рівень 1 — 53 900 кредитів
- Indian Scout Cruiser Edition — Вуличний рівень 1 — зароблено в The Crew 2
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja — Вуличний рівень 2 — 303 800 кредитів
- Kawasaki GPZ 900 R Ninja Racing Edition — Перегони — 377 300 кредитів
- Kawasaki KX450F — Мотокрос — 109 900 кредитів
- Kawasaki KC450F Street Tier 1 Edition — Вуличний рівень 1 — 41 300 кредитів
- Kawasaki KC450F Rally Raid Edition — Ралі-рейд — 176 400 кредитів
- Kawasaki Ninja H2 — Вуличний рівень 2 — 438 200 кредитів
- Kawasaki Ninja H2 Racing Edition — Перегони — 388 500 кредитів
- Kawasaki Ninja H2 Light Rider Edition — Вуличний рівень 2 — 657 300 кредитів
- Kawasaki Z1000 ABS — Вуличний рівень 2 — 324 100 кредитів
- Kawasaki Z1000 ASB Racing Edition — Перегони — 382 900 кредитів
- KTM 1190 RC8 R — Вуличний рівень 2 — 441 700 кредитів
- KTM 1190 RC8 R Power Track Edition — Перегони — зароблено в The Crew 2
- KTM 1190 RC8 R Track — Перегони — 401 100 кредитів
- KTM 1290 Super Duke R ABS — Вуличний рівень 2 — 389 900 кредитів
- KTM 450 EXC — Мотокрос — 98 700 кредитів
- KTM 450 EXC Street Tier 1 Edition — Вуличний рівень 1 — 39 200 кредитів
- KTM 450 EXC Nighthawk Edition — Мотокрос — 244 300 кредитів
- KTM 450 Rally — Ралі-рейд — 187 600 кредитів
- KTM RC16 Tech 3 — Перегони — 455 000 кредитів
- Suzuki GSX-R1000R — Вуличний рівень 2 — 574 700 кредитів
- Suzuki GSX-RR — Перегони — 510 300 кредитів
- Suzuki RM-Z450 — Мотокрос — 124 600 кредитів
- Yamaha V-MAX 1700 — Вуличний рівень 2 — 515 200 кредитів
- Yamaha YZ450F — Мотокрос — 100 100 кредитів
- Yahama YZR-M1 — Перегони — 420 700 кредитів
03
Мотоцикли Red Bull у грі
Деякі з найкращих мотоциклів у The Crew Motorfest також мають брендування Red Bull. Ось вони:
- KTM 450 EXC Red Bull Edition — Мотокрос
- KTM R16 Red Bull Team — Перегони
Ти можеш придбати мотоцикли у крамниці гри та взяти участь у будь-якій події. Щоб отримати від них максимум задоволення, використовуй байки з логотипом Red Bull, досліджуючи ігровий майданчик Red Bull на Мауї.
04
Як розблокувати нові байки
У The Crew Motorfest є два способи відкрити нові мотоцикли. Найпростіше — просто купити їх у магазині в меню паузи. Ціна залежить від швидкости байка та його категорії.
Ти також можеш розблокувати ці транспортні засоби як винагороду за виконання певних плейлистів. Призом за виконання Bike Lovers є Honda CB1000R Neo Sports Cafe.
Найкращі байки для перегонів, трюків та дослідження місцевості
Деякі байки швидші за інші, а деякі створені для перегонів бездоріжжям. Якщо хочеш максимум швидкості на двох колесах — бери Kawasaki Ninja H2 Light Rider Edition. Цей варіант справді має чим похизуватись:
- Потужність: 210 к.с.
- Вага: 238 кг
- Максимальна швидкість: 299 км/год
- Прискорення: 2,5 сек
Якщо шукаєш найкращу опцію для бездоріжжя або трюків, тобі варто придбати KTM EXC Nighthawk Edition. Він може похвалитися такими параметрами:
- Потужність: 52 к.с.
- Вага: 111 кг
- Максимальна швидкість: 145 км/год
- Прискорення 4,5 сек
Якщо використовуєш один із цих байків у змаганнях, для яких він створений, перемогти суперників буде легко.