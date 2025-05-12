Всі мотоцикли, на яких ти можеш покататися у The Crew Motorfest

На відміну від більшості гоночних ігор з відкритим світом, The Crew Motorfest — це не лише про автомобілі. Досліджуючи Гаваї, ти можеш пересісти на байк або навіть літак.

У деяких змаганнях мотоцикли набагато зручніші за автівки — вони краще прискорюються й легше керуються. На байку ти підіймешся на гору значно швидше, ніж майже на будь-якій машині.

01 Класи мотоциклів

Категорії байків © Ubisoft

Байки у The Crew Motorfest поділяються на п'ять категорій. Ось вони:

Вуличний рівень 1

Вуличний рівень 2

Перегони

Мотокрос

Ралі-рейд

Вуличні та гоночні байки доволі схожі, але саме гоночні — найшвидші. Якщо тобі до душі точна керованість, обирай мотоцикл Вуличної категорії.

Мотокрос найкраще підходить для перегонів на піщаних треках на аренах, тоді як мотоцикли для ралі-рейдів придатні для різноманітних місцевостей, але все одно надзвичайно корисні для ралійних змагань.

02 Повний список мотоциклів за класами

BMW R1200GS Adventure © Ubisoft

Ось повний список усіх мотоциклів у грі — із зазначенням ціни (де це можливо) та категорії, до якої вони належать.

Ducati Panigale R — Перегони — 474 600 кредитів

BMW R1200GS Adventure — Вуличний рівень 1 — 93 800 кредитів

BMW R1200GS Adventure (Rally Raid edition) — Ралі-рейд — 242 900 кредитів

BMW S1000RR — Вуличний рівень 2 — 452 200 кредитів

BMW S1000RR (Racing Edition) — Перегони — 614 600 кредитів

Ducati Diavel — Вуличний рівень 2 — 364 000 кредитів

Ducati Hypermotard — Вуличний рівень 1 — 284 200 кредитів

Ducati Hypermotard (Rally Raid edition) — Ралі-рейд — 226 800 кредитів

Ducati Monster 1200 S — Вуличний рівень 2 — 329 700 кредитів

Ducati Monster 1200 S (Rally Raid edition) — Ралі-рейд — 207 900 кредитів

Ducati Panigale R — Вуличний рівень 2 — 459 900 кредитів

Ducati DraXter — Вуличний рівень 2 — 795 900 кредитів

Harley Davidson Iron 883 — Вуличний рівень 1 — 51 100 кредитів

Harley-Davidson Street Glide — Вуличний рівень 1 — 57 400 кредитів

Honda CB1000R Neo Sports Cafe — Вуличний рівень 1 — винагорода Bike Lovers

Honda CBR1000RR SP2 — Вуличний рівень 2 — 561 400 кредитів

Indian Chief Dark Horse — Вуличний рівень 1 — 56 700 кредитів

Indian FTR 1200 S — Вуличний рівень 2 — 340 200 кредитів

Indian Scout — Вуличний рівень 1 — 53 900 кредитів

Indian Scout Cruiser Edition — Вуличний рівень 1 — зароблено в The Crew 2

Kawasaki GPZ 900 R Ninja — Вуличний рівень 2 — 303 800 кредитів

Kawasaki GPZ 900 R Ninja Racing Edition — Перегони — 377 300 кредитів

Kawasaki KX450F — Мотокрос — 109 900 кредитів

Kawasaki KC450F Street Tier 1 Edition — Вуличний рівень 1 — 41 300 кредитів

Kawasaki KC450F Rally Raid Edition — Ралі-рейд — 176 400 кредитів

Kawasaki Ninja H2 — Вуличний рівень 2 — 438 200 кредитів

Kawasaki Ninja H2 Racing Edition — Перегони — 388 500 кредитів

Kawasaki Ninja H2 Light Rider Edition — Вуличний рівень 2 — 657 300 кредитів

Kawasaki Z1000 ABS — Вуличний рівень 2 — 324 100 кредитів

Kawasaki Z1000 ASB Racing Edition — Перегони — 382 900 кредитів

KTM 1190 RC8 R — Вуличний рівень 2 — 441 700 кредитів

KTM 1190 RC8 R Power Track Edition — Перегони — зароблено в The Crew 2

KTM 1190 RC8 R Track — Перегони — 401 100 кредитів

KTM 1290 Super Duke R ABS — Вуличний рівень 2 — 389 900 кредитів

KTM 450 EXC — Мотокрос — 98 700 кредитів

KTM 450 EXC Street Tier 1 Edition — Вуличний рівень 1 — 39 200 кредитів

KTM 450 EXC Nighthawk Edition — Мотокрос — 244 300 кредитів

KTM 450 Rally — Ралі-рейд — 187 600 кредитів

KTM RC16 Tech 3 — Перегони — 455 000 кредитів

Suzuki GSX-R1000R — Вуличний рівень 2 — 574 700 кредитів

Suzuki GSX-RR — Перегони — 510 300 кредитів

Suzuki RM-Z450 — Мотокрос — 124 600 кредитів

Yamaha V-MAX 1700 — Вуличний рівень 2 — 515 200 кредитів

Yamaha YZ450F — Мотокрос — 100 100 кредитів

Yahama YZR-M1 — Перегони — 420 700 кредитів

03 Мотоцикли Red Bull у грі

KTM 450 EXC Red Bull Edition © Ubisoft

Деякі з найкращих мотоциклів у The Crew Motorfest також мають брендування Red Bull. Ось вони:

KTM 450 EXC Red Bull Edition — Мотокрос

KTM R16 Red Bull Team — Перегони

Ти можеш придбати мотоцикли у крамниці гри та взяти участь у будь-якій події. Щоб отримати від них максимум задоволення, використовуй байки з логотипом Red Bull, досліджуючи ігровий майданчик Red Bull на Мауї.

04 Як розблокувати нові байки

Як отримати більше байків © Ubisoft

У The Crew Motorfest є два способи відкрити нові мотоцикли. Найпростіше — просто купити їх у магазині в меню паузи. Ціна залежить від швидкости байка та його категорії.

Ти також можеш розблокувати ці транспортні засоби як винагороду за виконання певних плейлистів. Призом за виконання Bike Lovers є Honda CB1000R Neo Sports Cafe.

Найкращі байки для перегонів, трюків та дослідження місцевості

Kawasaki Ninja H2 Light Rider Edition © Ubisoft

Деякі байки швидші за інші, а деякі створені для перегонів бездоріжжям. Якщо хочеш максимум швидкості на двох колесах — бери Kawasaki Ninja H2 Light Rider Edition. Цей варіант справді має чим похизуватись:

Потужність: 210 к.с.

Вага: 238 кг

Максимальна швидкість: 299 км/год

Прискорення: 2,5 сек

KTM EXC Nighthawk Edition © Ubisoft

Якщо шукаєш найкращу опцію для бездоріжжя або трюків, тобі варто придбати KTM EXC Nighthawk Edition. Він може похвалитися такими параметрами:

Потужність: 52 к.с.

Вага: 111 кг

Максимальна швидкість: 145 км/год

Прискорення 4,5 сек

Якщо використовуєш один із цих байків у змаганнях, для яких він створений, перемогти суперників буде легко.