Вже встиг пройти головні ігри 2021 року? У тебе ще є трохи часу, бо у 2022-му гарячий ігровий сезон стартує вже в лютому. Якщо сам знаєш який вірус вчергове не втрутиться у світову економіку, цього року нас чекатиме безліч цікавих ігрових релізів. Ми обрали з них 13, яких чекаємо найбільше: від «Зельди» до епічного Starfield від творців Skyrim та Fallout.

Отже, лови наш список найочікуваніших ігрових релізів наступного року.

Elden Ring

Одне про Dark Souls відомо напевно — буде боляче © From Software

Довгоочікувана співпраця From Software (студії, яка стоїть за франшизою Dark Souls) і творця «Гри престолів» Джорджа Р. Р. Мартіна виходить вже скоро. Журналісти, які трохи пограли в Elden Ring під час закритого тесту минулого року, відзначають ії подібність до інших «соулс»-ігор: бої тут важкі; система ігрової валюти схожа на систему душ з попередніх ігор; і якщо ти атакуєш когось, кого не слід, він тобі цього не пробачить. Готуємося до страждать вже у лютому.

Horizon Forbidden West

Для тих, хто не любить страждати, але не проти вбухати кілька десятків годин на дослідження відкритого світу, також у лютому вийде Horizon Forbidden West. Вже мало хто памʼятає, що від оригінальної гри очікували небагато: усе в ній здавалося знайомим і вторинним. Але коли Horizon Zero Dawn вийшла, то виявилася одною з найсвіжіших нових ексклюзивів PlayStation. Від сиквелу тепер значно більше очікувань: тут і різноманітніший відкритий світ, і некст-ген візуалка, та й вже час PS5 випустити великий блокбастер для всіх.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Чи вийде Breath of the Wild 2 у 2022 році? Насправді ми й гадки не маємо. Це поточна мета Nintendo, але вони ніколи не соромилися відкладати ігри в надії допрацювати їх як слід. Продовження однієї з найвпливовіших ігор, коли-небудь створених, є ніби та сама Зельда, що використовує той самий Хайрул і ті самі версії Ліка і Зельди. Оригінал досяг ідеального балансу між екшном та дослідженням світу; це справжня епопея, яка дозволяє тобі самому диктувати темп та шукати напрямок подорожі. Важко уявити, щоб продовження було б таким саме новаторським, як оригінал, але будемо відвертими: усі голодні до масштабних ексклюзивів для Nintendo Switch. А Zelda — це їхня головна карта.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 © Sony Interactive Entertainment

Культовий серйозний гоночний симулятор від Polyphony Digital повертається з повноцінним продовженням у 2022 році. Gran Turismo 7 обіцяє бути найкрасивішим Gran Turismo з підтримкою 4K, HDR та частоти кадрів 60 кадрів в секунду, а також буде демонстрацією можливостей контролера DualSense для PlayStation 5 з тактильним зворотним зв’язком і функціями адаптивного тригера, які повинні зробити «справжній симулятор водіння» більш реалістичним, ніж будь-коли. Очікуємо сотні автомобілів, надшвидке завантаження та інші фішки більш ніж двох десятиліть еволюції Gran Turismo.

Stray

Як і Breath of the Wild, Stray входить до цього списку другий рік поспіль. І ми також знаємо про Stray майже нічого, окрім загальної концепції та кількох трейлерів. Однак у нього є дещо більше: бродячий кіт! І навіть більше: бродячий кіт, який повинен пройти через футуристичне місто, яким керують роботи, щоб знайти свою сім’ю. Отже, у нас є: кіт, роботи, футуризм... і кіт! А усе, де є кіт, ми автоматично ж очікуємо.

Sifu

Не будемо брехати: про Sifu ми не знали нічого аж до перших прев'ю в кінці 2021 року. Та сподіваємось, що цей стильний beat ‘em up, який черпає натхнення з азійських бойовиків про єдиноборства, стане саме тим приємним сюрпризом останнього моменту. Занадто часто ігри, які хочуть бути «кінематографічними», обтяжуються невиправдано довгими кат-сценами та набридливими сюжетними референсами. Sifu, схоже, віддає належне фільмам про кунг-фу, але також намагається включити кінематографічний наратив у свої ігрові механіки, а не лише у кат-сцени. Додай сюди нову систему старіння персонажа після кожної «смерті» (отже він щоразу буде слабкішим), і отримаєш одну з найбільш багатообіцяльних ігор 2022 року.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — це щось дуууже знайоме © GSC Game World

Так-так, розуміємо. Очікування «Сталкера» — це такий собі guilty pleasure пострадянського геймера. Ми розуміємо, що вона навряд чи буде такою захопливою, як ми колись сподівалися, але нічого не можемо зробити з цим автоматичним очікуванням. Колективні моральні травми — вони такі.

Gotham Knights

Gotham Knights © Gotham Knights

У Gotham Knights Бетмен мертвий, і решта сімейства — Бетгерл, Робін, Червоний Ковпак і Найтвінг — мають стежити за вулицями Готема. Дія гри не відбувається у світі серії Arkham від Rocksteady Games, хоча її розробляє WB Games Montréal, студія, яка стоїть за Arkham Origins. Пригодницька гра вийде для ПК, PlayStation 4 і 5, Xbox One і Xbox Series X; а ще тут буде кооп-режим для двох гравців.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy © Avalanche Software/Warner Bros. Interactive Entertainment

Протягом багатьох років шанувальники Гаррі Поттера прагнули пригодницької гри з відкритим світом, дія якої відбувається у цьому всесвіті. Warner Bros. планує зробити це в 2022 році з майбутньою рольовою грою від Avalanche Software, де створений гравцем персонаж навчається магії в Гоґвортсі в 1800-х роках. Гру вже переносили, а розробники відхрещувалися від будь-якої співпраці з Джоан Роулінг, яка потрапила у трансгендерний скандал. Сподіваємось, усе це не вплине на результат і ми нарешті отримаємо омріяний оупен-ворлд у світі Гаррі Поттера. Хай і без самого Гаррі Поттера.

The Lord of The Rings: Gollum

Якщо вже мова зайшла про Гаррі Поттера, чого б це не згадати іншу епічну франшизу нашого дитинства? Далекий від кількох останніх ігор за «Володарем перснів», Gollum — це стелс-гра, яка розповідає історію одного з найзапекліших шанувальників кільця та його трагічних жертв. Гра буде розповідати про впізнавані та важливі моменти «Володаря кілець», але з точки зору Голлума. Вихід гри запланований на 2022 рік для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Windows і Nintendo Switch.

God of War Ragnarock

God of War Ragnarok повертається в царство Мідгард, куди Кратос емігрував зі своїм сином Атреєм. Тепер обидва герої причетні до, ймовірно, кульмінаційного моменту скандинавської міфології, що розробник Sony Santa Monica описує як «фінал» північної саги Кратоса. God of War — одна з найкращих ігор на PlayStation 4, і тепер в неї є шанс подовжити свій вплив ще й на нове покоління консолі.

Marvel's Midnight Suns

Хто ж не любить XCOM? А якщо XCOM розгортається у марвелівському всесвіті? Чому б ні? Тактична RPG розгортатиметься на «темній стороні Всесвіту Marvel». Гра об’єднує Залізну людину, Капітана Америку, Капітана Марвел, Доктора Стренджа, Блейда, Меджика, Примарного вершника, Росомаху та абсолютно нового героя під назвою Мисливець, щоб зупинити вторгнення на Землю Ліліт, Матері Демонів, викликаної поганими хлопцями з Гідри. Розробники Firaxis обіцяють не просто XCOM із супергероями, а дещо більше. Видавець 2K Games планує випустити Marvel’s Midnight Suns на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One і Xbox Series X наприкінці 2022 року.

Starfield

Starfield © Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks

Skyrim, іншу легендарну гру від Bethesda, перевидають вже десятиріччя на усіх можливих платформах та полюбляють навіть сьогодні. Тож не дивно, що новий всесвіт від Тодда Говарда за довгі роки, та ще й у жанрі наукової фантастики — один з найочікуваніших релізів 2022. Навіть якщо Starfield просто візьме стандартну структуру RPG Bethesda і перенесе її у sci-fi сетинг, ми будемо заінтриговані; незважаючи на всі їхні недоліки, Skyrim та Fallout 4 залишаються одними з найцікавіших ігор попередніх поколінь. Starfield також стане першою великою грою Bethesda, яка стане ексклюзивом для Xbox (та ПК) після того, як Microsoft купила студію та її видавця.

Щоправда, є багато побоювань, що Starfield таки перенесуть — занадто амбітною вона виглядає для своєчасного випуску у ковідні роки. Особливо, якщо врахувати, що геймплея гри поки що ніхто не бачив.