Був кінець весни 2020 року, коли професійні лижники та давні друзі Мішель Паркер та Коді Таунсенд почали мріяти про експедицію. Таунсенд брав участь у багаторічному проєкті під назвою «П’ятдесят» — він хотів спуститися всіма спусками з книги «50 класичних лижних спусків Північної Америки». Він розповідав Паркер про свою ідею поїздки на велосипеді. План був виїхати з рідного міста Тахо-Сіті, штат Каліфорнія, до Тихоокеанського північного заходу, проїхати на лижах кілька спусків, щойно будуть зняті обмеження на поїздки. Не дослухавши до кінця, Паркер відповіла: «Можна з тобою?»

Разом із режисером Бьярном Саленом, який керував своїм фургоном та віз запас провізії, вони вирушили у подорож на п'ять з половиною тижнів, подолавши на велосипедах 1662 км та 14 260 м висоти, плюс ще 6100 м висоти на лижах. Вони успішно піднялися на лижах і пройшли три знакові маршрути: гору Худ у штаті Орегон (3429 метрів), а у Вашингтоні — 3992 метри на горі Реньє та пік Ельдорадо у північних каскадах. Їхні зусилля зафіксовані у новому короткометражному фільмі «Гора чому» (The Mountain Why).

Ми говорили з Паркером про буксирування 45-кілограмового причепа, подорож під час пандемії та сирні палички.

Паркер та Таунсенд під час подорожі © Bjarne Salén

Зазвичай, ти дорожня велосипедистка, так? Тож, наскільки важко було на велосипеді у цій поїздці?

Я досить часто катаюся на дорожньому велосипеді. Коли Covid вдарив, я придбала велотренажер, бо знала, що мені потрібно тренуватися. Отже, я була у пристойній формі. Ми обоє їхали на гравійних велосипедах, але нам довелося розібратися, як везти з собою всі речі — спорядження для кемпінгу, спорядження для катання на лижах, їжу та воду на день. Врешті-решт я зателефонувала гірській байкерці Ребеці Раш, та сказала: «Мені потрібна твоя допомога». Вона дала мені все потрібне, починаючи від причепа і закінчуючи компанією, яка займається сумками. Я думаю, що наші причепи важили близько 20 кілограмів.

Яким був перший день буксирування такої ваги?

Потрібно було звикнути до керування велосипедом. Перший день ми опинились на ґрунтових дорогах, які були крутими та вибоїстими. Я думала, ми ніяк не зможемо проїхати. Спочатку Коді думав, що ми будемо долати від 80 до 100 миль на день. Я була трохи реалістичнішою. Мені здавалося, 60 було б чудово. Ми закінчили у середньому 70 милями на день [112 км].

Підняття на гору Худ © Bjarne Salén

Напевно, було приємно, нарешті, стати на лижі після усіх цих відстаней.

Я мало каталася на лижах на початку Ковіда, тож перший день на лижах на горі Худ був дуже приємним. Ми їхали туди, розбили табір біля гори Худ-Луки, рано прокинулись і піднялися на вершину. Я так добре пам’ятаю ті перші кілька поворотів. Ми спустились о восьмій чи дев’ятій ранку, тож просто сіли на велосипеди і продовжили їхати.

Схоже, часу було не так вже й багато.

Я чекала, як ми зупинимось біля річки, щоб випрати одяг чи перекусити, але раптом ми піймали темп і не зупинялися. Відпочинку не було. Було круто спостерігати, наскільки добре адаптувалося моє тіло. Я потрапила у потік. Але ми завжди були голодні. Хотіли пити. І завжди були втомлені.

Заслужений відпочинок © Bjarne Salén

Сподіваємось, у вас було що перекусити.

Коді не вживає глютен, а Бьярн не вживає глютен, та ще й веган. Іноді я проносила у фургон снеки, які могла з'їсти сама, як-от сирні палички.

Як ви здійснили цю поїздку під час пандемії, коли більшість людей не виходили з домівок?

Ми трималися наодинці. Жили у таборі. Ми хотіли обійтися без зайвого і носити своє спорядження, що ми і робили. Але Бьярн мав везти нашу їжу, тож нам не доводилося часто зупинятися. У горах я відчувала себе по-справжньому впевнено та комфортно. Це одна з найкращих речей, коли ти в горах з хорошими партнерами. Коді — один з моїх найкращих гірськолижних напарників.

Кемпінг на горі © Bjarne Salén

Влітку також були протести. Це якось вплинуло на атмосферу подорожі?

Це змінило всю мою реальність. Я пам’ятаю ці моменти, коли ми їхали найкрасивішою дорогою, закритою для машин. Я слухала усі ці подкасти. Пам’ятаю, думала, яка крута поїздка. Я справді пишалася зусиллями. Але тут раптом здалося, що усе це не має значення. Це було такою привілейованою справою. Це перевернуло всю мою реальність. Це величезні привілеї — мати можливість присвятити стільки часу та сил тому, чим я займаюся.

„Cody ist einer der besten Skipartner und unsere Kommunikation ist super" © Bjarne Salén

Поясніть назву фільму «Гора чому».