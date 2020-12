Цифрова прем'єра картини The Old World, яка буде ексклюзивно представлена 4 грудня на Red Bull TV протягом 48-годинного періоду — головна велосипедна подія цієї зими. Це новий художній фільм, що виходить за рамки звичайного розповіді про велосипеди. Стрічку знімали по всій Європі. Повнометражний блокбастер об'єднує кращих райдерів континенту, які розповідають про розвиток спорту в семи різних країнах.

Цифрова прем'єра картини The Old World, яка буде ексклюзивно представлена 4 грудня на Red Bull TV протягом 48-годинного періоду — головна велосипедна подія цієї зими. Це новий художній фільм, що виходить за рамки звичайного розповіді про велосипеди. Стрічку знімали по всій Європі. Повнометражний блокбастер об'єднує кращих райдерів континенту, які розповідають про розвиток спорту в семи різних країнах.

