Цифрова прем'єра картини The Old World, яка буде ексклюзивно представлена 4 грудня на Red Bull TV протягом 48-годинного періоду — головна велосипедна подія цієї зими. Це новий художній фільм, що виходить за рамки звичайного розповіді про велосипеди. Стрічку знімали по всій Європі. Повнометражний блокбастер об'єднує кращих райдерів континенту, які розповідають про розвиток спорту в семи різних країнах.

Цифрова прем'єра картини The Old World, яка буде ексклюзивно представлена 4 грудня на Red Bull TV протягом 48-годинного періоду — головна велосипедна подія цієї зими. Це новий художній фільм, що виходить за рамки звичайного розповіді про велосипеди. Стрічку знімали по всій Європі. Повнометражний блокбастер об'єднує кращих райдерів континенту, які розповідають про розвиток спорту в семи різних країнах.

Цифрова прем'єра картини The Old World, яка буде ексклюзивно представлена 4 грудня на Red Bull TV протягом 48-годинного періоду — головна велосипедна подія цієї зими. Це новий художній фільм, що виходить за рамки звичайного розповіді про велосипеди. Стрічку знімали по всій Європі. Повнометражний блокбастер об'єднує кращих райдерів континенту, які розповідають про розвиток спорту в семи різних країнах.

На відміну від звичайних фільмів про велосипеди, The Old World розповідає про подорож райдера-новачка Блесс Амаду у фантастичний світ велосипедної уяви. При цьому, картина умовно ділиться на частини по країнам, кожна з яких демонструє певну дисципліну і образ мислення атлета. Таким чином The Old World показує різноманітність європейської культури катання на тлі чудових пейзажів континенту.

На відміну від звичайних фільмів про велосипеди, The Old World розповідає про подорож райдера-новачка Блесс Амаду у фантастичний світ велосипедної уяви. При цьому, картина умовно ділиться на частини по країнам, кожна з яких демонструє певну дисципліну і образ мислення атлета. Таким чином The Old World показує різноманітність європейської культури катання на тлі чудових пейзажів континенту.

На відміну від звичайних фільмів про велосипеди, The Old World розповідає про подорож райдера-новачка Блесс Амаду у фантастичний світ велосипедної уяви. При цьому, картина умовно ділиться на частини по країнам, кожна з яких демонструє певну дисципліну і образ мислення атлета. Таким чином The Old World показує різноманітність європейської культури катання на тлі чудових пейзажів континенту.

Коли я можу подивитися прем'єру The Old World?