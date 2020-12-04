The Old World — унікальний байк-фільм, який можна подивитись тільки зараз
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Зустрічай цифрову прем'єру нового фільму про байки, присвячену абсолютно усім дисциплінам, який буде показаний на Red Bull TV лише протягом 48 годин.
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Цифрова прем'єра картини The Old World, яка буде ексклюзивно представлена 4 грудня на Red Bull TV протягом 48-годинного періоду — головна велосипедна подія цієї зими. Це новий художній фільм, що виходить за рамки звичайного розповіді про велосипеди. Стрічку знімали по всій Європі. Повнометражний блокбастер об'єднує кращих райдерів континенту, які розповідають про розвиток спорту в семи різних країнах.
Поспішай побачити цілий фільм нижче, він буде доступний з 4 до 6 грудня:
The Old World
На відміну від звичайних фільмів про велосипеди, The Old World розповідає про подорож райдера-новачка Блесс Амаду у фантастичний світ велосипедної уяви. При цьому, картина умовно ділиться на частини по країнам, кожна з яких демонструє певну дисципліну і образ мислення атлета. Таким чином The Old World показує різноманітність європейської культури катання на тлі чудових пейзажів континенту.
01/09
Коли я можу подивитися прем'єру The Old World?
Будь в числі перших, хто побачить The Old World з 4 по 6 грудня під час ексклюзивної цифрової прем'єри на Red Bull TV. Відзнач дату в своєму календарі, адже у тебе буде всього 48 годин, щоб подивитися фільм повністю на нашій платформі. Пропустив прем'єру? Не хвилюйся, в наступному році фільм буде додано до списку картин, доступних для перегляду безкоштовно на Red Bull TV.
Серед спортсменів, які засвітилися в фільмі фігурують: Еміль Йоханссон, Кріс Акрігг, Рейчел Атертон, Дієго Каверзасі, Маттіас Дандуа, Ніко Вінк, Бруно Хоффманн, Вінсент Тупен, Давид і Шимон Годзіку, а також Ніко Шольце. Серед представлених локацій ти побачиш байк-парк Ла Пома в Іспанії, Шатель у Франції, Страда у Норвегії, а також Берлін і Париж.
The Old World — фільм братів Тіллманн, створений спільно з Red Bull Media House.