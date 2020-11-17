Упертий, але скромний: стрімкий зліт зірки MotoGP Бреда Біндера

Бред Біндер змагається у гонках на мотоциклах з 10 років. Свій шлях південноафриканський пілот почав з юніорських змагань Red Bull MotoGP ™ Rookies Cup. Потім у складі команди Red Bull KTM Ajo став чемпіоном Moto3, а пізніше — бронзовим і срібним призером Moto2. У 2020 році гонщик дебютував у прем'єр-класі MotoGP, ставши переможцем Гран-прі у своїй третій гонці.

Але як простому хлопцеві з шахтарського містечка Крюгерсдорп у ПАР вдалося опинитися на вершині п'єдесталу пошани? Дивись прямо зараз на Red Bull TV біографічний документальний фільм «Бред Біндер стає №33», а потім читай історію народження нової зірки MotoGP™.

Сімейна справа

Трек на задньому дворі був першим полем битви для юного Бреда Біндера © Image courtesy of Binder family

Батьки Бреда, Тревор і Шерон, розповідають, що Бред та його молодший брат Деррін рано долучилися до автоспорту. Як і у багатьох південноафриканських дітей, на задньому дворі їхнього будинку був майданчик у вигляді треку. І незабаром хлопці пересіли з картингу на двоколісний мотоцикл. Як розповідає Деррін, спочатку це було не більше ніж «сімейне захоплення», але незабаром воно перетворилось на змагання. Тревор згадує: «Коли ми перестали займатися картингом, я сказав дружині: "Давай купимо байки, і тоді зможемо брати участь у гонках щомісяця"... і ми поверталися на трасу кожні вихідні».

Жертва в ім'я майбутнього

Бред почав змагатися в в 2005 році, вигравши в класах 50, 125 і 150сс © Red Bull

Бред почав брати участь у гонках у 2005 році та швидко став перемагати у змаганнях класу 50сс, 125сс і 150сс. Щоб дати хлопцеві можливість прогресувати, сім'я зробила все можливе, щоб відправляти Бреда за кордон. Він стартував у британській серії Aprilia Superteens, після чого взяв участь у Red Bull MotoGP Rookies Cup у 2009 році.

У 2009 році «Худий малюк» з Південної Африки увійшов до Кубку новачків © Red Bull

Біндер не був найшвидшим, але був «старанною дитиною», швидко вчився і навіть завершив гонку зі зламаним пальцем на шляху до першого подіуму в Італії. Пізніше Бред сказав: «Red Bull MotoGP Rookies Cup став для мене ключовим моментом. Саме з цього почалася моя кар'єра. За ці три роки я багато чому навчився, змагаючись з одними з найшвидших юніорів у світі».

Заточений на перемоги

Біндер відплатив KTM за довіру чемпіонським титулом Moto3 в 2016 © Red Bull

У 2012 році Бред продовжив кар'єру в Moto3, але успіх у цьому класі дався йому нелегко. Труднощі тривали до 2015 року, коли Акі Аджоа усвідомив потенціал гонщика з ПАР і дав йому можливість приєднатися до команди Red Bull KTM Ajo. І у цей момент Бред почав ставати зіркою.

Бред виграв 7 гонок і завоював титул чемпіона світу Moto3 в 2016 році © Red Bull

У Гран-прі Іспанії 2016 року він стартував позаду пелотону і зробив блискучий прорив, завдяки якому здобув свою першу перемогу в Moto3. Потім Біндер виграв ще шість гонок та вперше став чемпіоном світу. Керівник команди пізніше згадував: «У суботу ввечері він сказав мені: Не хвилюйтеся, бос, я зроблю це. Я запитав: Що ти маєш на увазі? А він відповів: Завтра я виграю гонку».

Повернувся сильнішим

У 2017 Бред перейшов в клас Moto2 та незабаром став претендентом на титул © Red Bull

Напередодні великого переходу в Moto2 у 2017 році Біндер зламав руку в трьох місцях під час тестових заїздів. Це обмежило час, який він міг витратити на знайомство з новим байком. Потім в Аргентині він пошкодив руку, і південноафриканцеві довелося пропустити три гонки. Проте Бред надолужив згаяне і завершив свій перший сезон з трьома подіумами.

Його проблеми незабаром були вирішені, та коли в 2019 році команда підготувала для пілота швидкий мотоцикл, він здобув п'ять перемог у другій половині сезону й фінішував усього на три очки позаду чемпіона Алекса Маркеса. Бред зазначив: «Друга половина сезону була неймовірною. Вона зробила мене ще сильнішим гонщиком».

Гонки з героями

Тиск різко зріс, коли Бред став гонщиком MotoGP у 2020 році © Red Bull

Мрія Бреда здійснилась, коли йому зателефонував Піт Байєр з пропозицією підвищити Біндера до бойового пілота MotoGP™ команди Red Bull KTM Tech3. Але вже за кілька місяців під керівництвом заводської команди Red Bull KTM Factory Racing було прийнято рішення дати Бреду шанс, ставши напарником Пола Еспаргаро.

Незважаючи на те, що Біндер потрапив у аварію на передсезонних тестах, було ясно, що у ньому є щось особливе. Байєр сказав: «У першому ж тренуванні він був досить швидким. Він показав на KTM ті речі, яких ми раніше не бачили. Це було вражаюче. Було помітно, що тепер весь гараж був сповнений позитиву».

Солодке відчуття перемоги

У 2020 році Бред став першим гонщиком ПАР та KTM, який виграв у MotoGP © Red Bull

Брно, Чехія. Гонка №3 скороченого та відкладеного сезону. Біндер кваліфікувався на сьомому місці, а потім видав бездоганну гонку і лідирував у заключних дев'яти колах. Він набрався сміливості, щоб здобути дебютну як для себе, так і для команди перемогу в MotoGP. Байєр з ентузіазмом сказав: «Це було приголомшливо. Я досі не можу перестати посміхатися, тому що це був один з кращих днів у моєму житті».

Brad Binder © Gold & Goose / Red Bull Content Pool