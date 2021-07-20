Як реальному Форресту Ґампу вдалося чотири рази перетнути США?

У 2016 році 38-річний реаніматолог-ветеринар британського походження Роб Поуп вирішив відправитися на пробіжку — через Америку. Добіжавши до океану, він розвертався і біг назад, туди-сюди через всю країну.

Історія здається знайомою, адже ти напевно пам'ятаєш фільм «Форрест Ґамп». Так ось, Поуп з його довгою, волохатою бородою і бейсболкою Bubba Gump Shrimp Company став реальним втіленням персонажа, якого зіграв Том Генкс у фільмі 1994 року.

422 дні потому, наприкінці свого забігу, він перетнув Штати більше чотирьох разів, пробігши понад 25 000 км, що дорівнює 600 марафонам, ставши першою людиною, яка повторила весь маршрут Ґампа.

Форрест біг просто так, а у Поупа була на це вагома причина. «Це на честь моєї мами, — пояснює він. — Вона сказала, що у своєму житті я повинен зробити хоча б одну по-справжньому важливу річ. І тільки на етапі планування я зрозумів, що забіг і є цією справою». Він зібрав гроші для Peace Direct і Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), а також зробив пропозицію своїй дівчині, коли нарешті фінішував.

В середньому я пробігав 59 км в день. Роб Поуп

Тепер у Поупа нове захоплення — наш подкаст How to Be Superhuman , де розповідається про людей з винятковими досягненнями і те, що ними рухало. «Це неймовірне джерело натхнення, — розповідає він. — Хтось може послухати ці історії, можливо навіть і мою, і, незважаючи на всі труднощі в своєму житті, подумати: «Цим хлопцям було несолодко. І навіть якщо все йшло не за планом, вони все одно зробили це!» Тож я вірю, що все ми в підсумку — надлюди».

Можеш розповісти побільше про надлюдей?

Це, наприклад, спортсмени, але не зовсім звичайні. Наприклад, є Юсра Мардін [22-річна дівчина, яка покинула Сирію в 2015 році і приєдналася до команди біженців на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016 року]. Басейн, де вона тренувалася, потрапив під обстріл, а ще Юсра допомагала своїй сестрі витягувати човен з біженцями з Егейського моря.

Здорове прийняття ситуації — ключ до успіху. Тільки не йдіть легким шляхом. Роб Поуп

Потім є тріатлет Тім Дон, який після перелому шиї [2017 року] змушений був носити спеціальний обруч, пригвинчений до черепа, щоб відновити хребці перед поверненням на Ironman. Марк Бомон здійснив кругосвітню подорож на велосипеді за 80 днів, а бігунка Джасмин Періс все ще годувала грудьми [в 2019 році], коли побила минулий чоловічий рекорд Spine Race на 12 годин [431-кілометровий ультрамарафон на дистанції Pennine Way в Великобританії]. Кажуть, я такий же, як ці хлопці. Але це не так. Я просто беру у них інтерв'ю.

Але ти багато добився і пережив. Скільки ти пробігав в день?

В середньому я пробігав 59 км на день. Коли я біг через Вайомінг, то і по 64 км за раз. Діапазон температури був від +43 до -18 ° C. Найхолодніше довелося в Алабамі, коли швидкість вітру сягала 96 км/год. Коли я перетинав Долину смерті — [іноді] найспекотніше місце на планеті — йшов сніг. Бували дуже емоційно напружені моменти. Наприклад, за мною гнався чувак, якому я зробив зауваження за те, що той бив свою собаку. Коли він забіг до хати, то я серйозно подумав, що зараз він вийде з пістолетом.

Як твоє тіло все це витримало?

Перші кілька мозолів були неминучі. Потім був тендиніт переднього великогомілкового м'язу і ахіллового сухожилля іншої ноги. Я порвав квадріцепс, отримав хронічне захворювання навколо сідничних м'язів і крижів, а також п'ять днів страждав від харчового отруєння.

Роб перетнув Америку чотири рази за 422 дня © Simon Lapish

Де ти спав?

Половину шляху мене супроводжувала моя дівчина у фургоні, а так я ночував на автозаправках і в церквах. Я заходив в бар, брав пінту пива і просив дозволу поставити намет на задньому дворі. Практично кожен раз вони говорили: «Ні, давай залишайся у нас». Була всього парочка патових ситуацій, коли йти було зовсім нікуди.

Назви головну ознаку надлюдини.

Рішучість. У всіх є вроджені здібності. Але ми часто самі ставимо собі уявні перепони, щоб не робити чого-небудь. Можливо, так ми оберігаємо себе від емоційної або фізичного болю. Також існує відмова приймати поразку. Є відчуття, що навіть у разі невдачі ці хлопці все одно були б щасливі, бо вичавили з себе максимум.

Я прокидався і думав: «Ні, я ні за що не зможу сьогодні пробігти 40 миль» Роб Поуп

Були моменти, коли тобі хотілося все кинути?

Кожен день. Я прокидався і думав: «Ні, я ні за що не зможу сьогодні пробігти 40 миль». А потім: «Так ти пробіг стільки вчора і позавчора ... І сьогодні теж зможеш. Все вдасться». Першу серйозну травму я отримав тільки через 640 км. На автозаправці я зовсім розклеївся і думав, що все скінчено. Я запитав себе: «Окей, що будемо робити? Треба йти до лікаря і з'ясувати, в чому справа. Внести необхідні корективи, щоб продовжити шлях». Якби я дістався океану, то все було б набагато легше емоційно. Здорове прийняття ситуації — ключ до успіху. Тільки не йдіть легким шляхом.

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