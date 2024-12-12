Тьєррі Нойвілль з команди HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM після перемоги у Чемпіонаті світу з ралі в Монако, Монте-Карло. 28 січня 2024 року.
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC

Десятирічний виклик подолано: Тьєррі Нойвілль — чемпіон світу з ралі!

Бельгійська ралійна легенда Тьєррі Нойвілль нарешті завоював свій перший титул чемпіона світу з ралі, підсумувавши чудову 10-річну кар'єру тріумфом у цьому спорті. Що робить його справжнім чемпіоном?
Автор Пол Кіт
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Резюме

  1. 1
    Нойвілль змагається до кінця
  2. 2
    Заряд Тянака для Чемпіонату світу
  3. 3
    Захопливий шлях до титулу
  4. 4
    Як Нойвілль переміг у Чемпіонаті світу з ралі
  5. 5
    Блискучий старт
  6. 6
    Нойвілль зберігає спокій, щоб завоювати титул
  7. 7
    Нойвілль не здається
  8. 8
    Швидкий за будь-яких умов
  9. 9
    Перегони WRC: результати
  10. 10
    Нойвілль та Hyundai
  11. 11
    Результати Чемпіонату світу з ралі WRC 2024
  12. 12
    Титул виробників
Тьєррі Нойвілль увінчав свою 10-річну кар'єру першим титулом FIA WRC після того, як посів шосте місце на завершальному етапі сезону — ралі Японії. Подивімося, що зробило бельгійську зірку ралі чемпіоном світу...
01

Нойвілль змагається до кінця

Тьєррі Нойвілль і Мартін Відаеге святкують перемогу після завоювання титулів на фінальному етапі Чемпіонату світу з ралі в Тойота, Японія. 24 листопада 2024 року.

Тьєррі Нойвілль і Мартін Відаеге — перші бельгійські чемпіони WRC

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

36-річному бельгійцю довелося піти важким шляхом: він приїхав до Японії на завершальний раунд сезону, маючи лише шість балів для завоювання титулу, але проблема з турбіною на його Hyundai i20 N Rally1 HYBRID призвела до того, що драйвер закінчив перший змагальний день на 15 місці.
У суботу Нойвілль і його штурман Мартін Відаеге показали блискучий заїзд, що дав їм змогу піднятися на сьоме місце в загальному заліку. Це означало, що команді бракувало лише двох балів для здобуття чемпіонського титулу WRC у фінальний день. «Ми задоволені сьогоднішнім виступом, адже піднялися на P7, стартувавши з P15, — зазначив він. — Темп був чудовим, і ми заробили чотири важливих бали перед Super Sunday».
Отт Тянак і Тьєррі Нойвілль з команди HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM на Чемпіонаті світу з ралі в Тойота, Японія. 20 листопада 2023 року.

Бій за титул: Отт Тянак і Тьєррі Нойвілль

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

02

Заряд Тянака для Чемпіонату світу

Суперник Нойвілля, учасник команди Hyundai Отт Тянак, значно посилив тиск. Розуміючи, що для здобуття ще одного титулу, який доповнить його звання чемпіона світу 2019 року, потрібно набрати максимум очок, естонець продемонстрував найкращий результат на трасі. Напередодні фінального дня він забезпечив собі 38-секундну перевагу над Елфіном Евансом з Toyota.
На 17 етапі боротьба Тянака завершилася: він з'їхав з траси, потрапив у серйозну аварію і змушений був вибути з перегонів. «Це справжня катастрофа, важко щось додати», — сказав розчарований Тянак, чия мрія про чемпіонство розбилася вщент.
Ще важче було, коли він міг лише спостерігати, як друге місце також вислизає, оскільки Еванс обійшов його на шляху до своєї першої перемоги у сезоні. Але естонський віртуоз був щедрим на поразки, говорячи про напарника по команді Нойвілля: «Для нього це, безумовно, чудовий сезон, дуже послідовний та дуже вдало пройдений».
Тьєррі Нойвілль і Мартін Відаеге з команди HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM на Чемпіонаті світу з ралі в місті Тойота, Японія. 21 листопада 2024 року.

Тьєррі Нойвілль на шляху до титулу чемпіона світу з ралі в Японії

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

03

Захопливий шлях до титулу

Після стрімкого старту, Нойвілль міг використати останні чотири етапи, щоб обдумати історичну перемогу, яка стала першою не тільки для нього і штурмана Мартіна Відаеге, але і для Бельгії та команди Hyundai Motorsport після десяти років участі в WRC.
«Я відчуваю себе чудово, ми так довго працювали над цим, — сказав Нойвілль. — Я хочу подякувати всім, хто був частиною цього, хто підтримував нас, а також всій команді. Ми неодноразово наближалися до перемоги, ми завжди викладаємося на повну, але цьогоріч ми були за це винагороджені».
Тьєррі Нойвілль і Мартін Відаеге з команди HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM на 11 зупинці Чемпіонату світу з ралі в Консепсьйоні, Чилі. 29 вересня 2024 року.

Тьєррі Нойвілль в Чилі

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

04

Як Нойвілль переміг у Чемпіонаті світу з ралі

Нойвілль — один із найдосвідченіших гонщиків у WRC та загартований учасник Чемпіонату, який п'ять разів фінішував другим. Він демонструє виняткові водійські навички та швидкість, зберігаючи спокій навіть під сильним натиском. «Це було несподіванкою, але я думаю, що ми це заслужили, — сказав приголомшений Нойвілль, коли зрозумів, що став чемпіоном світу. — Це був дуже складний рік. Очевидно, що на нас чинили значно більший тиск, ніж слід було, особливо перед останніми змаганнями».
Тьєррі Нойвілль і Мартін Відаеге з команди HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM на Чемпіонаті світу з ралі в Гапі, Франція. 28 січня 2024 року.

Нойвілль розпочав 2024 рік з перемоги на ралі Монте-Карло

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

05

Блискучий старт

Нойвілль розпочав сезон WRC 2024 із тріумфу на ралі Монте-Карло — це його друга перемога на найвідомішому ралі світу після успіху 2020 року. Керівник Hyundai Motorsport Сіріль Абітбуль назвав цей виступ найкращим у кар'єрі гонщика. Завдяки перемозі, що принесла 30 балів, Нойвілль очолив титульні перегони, зберігаючи лідерство завдяки рішучості та професіоналізму.
Тьєррі Нойвілль святкує на фінальному етапі Чемпіонату світу з ралі. Тойота, Японія. 24 листопада 2024 року.

Тьєррі Нойвілль святкує здобуття титулу чемпіона світу з ралі

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

06

Нойвілль зберігає спокій, щоб завоювати титул

Менеджер програми WRC корейської марки Крістіан Лоріо високо оцінив професіоналізм Нойвілля, згадавши несподівану проблему з надійним Hyundai i20 N Rally1 HYBRID. Він сказав: «Попри цю несправність, Тьєррі продемонстрував виняткову майстерність, залишався спокійним і повернув машину без жодних проявів роздратування. Це заслуговує на повагу».
Це характеристика досвідченого водія, який посідав друге місце у 2013, 2016, 2017, 2018 та 2019 роках. «Я тренувався протягом багатьох років, і мій досвід допоміг мені керувати кампаніями WRC як морально, так і фізично. Я навчився справлятися з натиском, втомою та невдачами, і йти вперед, задаючи дуже жорсткий ритм. Я залишаюся зосередженим на меті й відновлююся, коли можу».
07

Нойвілль не здається

Послідовність Нойвілля мала вирішальне значення в змаганнях, де його підштовхував не лише Тянак, а й Еванс та восьмиразовий чемпіон світу Себастьєн Ож'є.
«Я ніколи не здаюся, тому що нічого не завершено, поки все не завершено», — говорить Нойвілль. Цей принцип він застосовував упродовж усієї своєї кар'єри: «На ралі Мексики 2014 року мені довелося заливати пиво в радіатор, і ми все ж фінішували третіми в загальному заліку. А на ралі Хорватії 2022 року ми штовхали машину понад 800 метрів до старту». Результатом знову стало третє місце.
Тьєррі Нойвілль на Чемпіонаті світу з ралі Центральної Європи в Празі, Чехія. 19 жовтня 2024 року.

Нойвілль в дії

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08

Швидкий за будь-яких умов

Завдяки своїй першій перемозі на Rallye Deutschland десять років тому Нойвілль здобув репутацію найшвидшого драйвера на треку. «Це тому, що я вчився їздити на бельгійських асфальтових дорогах — широких і вузьких, сухих і брудних. Я впевнено почуваюся на такій поверхні», — пояснив він.
Отже, перемога в Монте-Карло була на асфальті, і чемпіон заробив вирішальні очки завдяки подіумам в Хорватії, Португалії та Центральній Європі. Але Нойвілль також є універсальним ралійним гонщиком, який лідирував і на гравії, і на снігу — він один з небагатьох не скандинавських водіїв, які виграли ралі Швеції.
Навички водіння на гравії допомогли йому набрати необхідні бали у 2024 році, коли бельгієць посів друге місце на епічному ралі Фінляндії, а потім здобув перемогу на ралі Акрополіс. Ця перемога в Греції відбулася під пильною увагою з боку його головних суперників, але результат означав, що Нойвілль пройшов до фінальних раундів.
Тьєррі Нойвілль і Мартін Відаеге здобувають перемогу на Чемпіонаті світу з ралі. Тойота, Японія.

Чемпіони WRC 2024 року Тьєррі Нойвілль і Мартін Відаеге

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

09

Перегони WRC: результати

Раунд

Захід

Переможець

Тьєррі Нойвілль

Елфін Еванс

Отт Тянак

Себастьєн Ож'є

R1

Ралі Монте-Карло

Тьєррі Нойвілль

30pts

21pts

15pts

24pts

R2

Ралі Швеція

Есапекка Лаппі

18pts

24pts

6pts

N/A

R3

Сафарі-ралі

Калле Рованпера

19pts

16pts

12pts

N/A

R4

Ралі Хорватія

Себастьєн Ож'є

19pts

19pts

20pts

21pts

R5

Ралі Португалія

Себастьєн Ож'є

24pts

6pts

26pts

25pts

R6

Ралі Італія Сардинія

Отт Тянак

12pts

18pts

25pts

22pts

R7

Ралі Польща

Калле Рованпера

14pts

17pts

11pts

0pts

R8

Ралі Латвія

Калле Рованпера

9pts

11pts

22pts

25pts

R9

Ралі Фінляндія

Себастьєн Ож'є

23pts

0pts

0pts

24pts

R10

Акрополіс Ралі

Тьєррі Нойвілль

24pts

8pts

20pts

13pts

R11

Ралі Чилі

Калле Рованпера

15pts

21pts

20pts

22pts

R12

Центральноєвропейське ралі

Отт Тянак

18pts

24pts

22pts

0pts

R13

Ралі Японія

Елфін Еванс

17pts

25pts

0pts

25pts

10

Нойвілль та Hyundai

Тьєррі Нойвілль (1), Дані Сордо (2), Андреас Міккельсен (3) після завершення Чемпіонату світу з ралі FIA 2014 року в Трірі, Німеччина. 24 серпня 2014 року.

Нойвілль здобуває свою першу перемогу WRC у 2014 році

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Тьєррі Нойвілль здобув 21 перемогу на світових ралі, усі разом із Hyundai. Кельнська команда підтримувала його з самого початку, а він віддячив, допомігши виграти титул виробників у 2019 і 2020 роках, а тепер здобув і свій перший чемпіонський титул серед водіїв.
«Я дуже радий за нашу команду. Ми прогресували, перемагали та програвали разом. У нас були важкі часи й були неймовірні часи. Hyundai Motorsport — це моя сім'я, і у нас склалися дуже особливі стосунки».
11

Результати Чемпіонату світу з ралі WRC 2024

Позиція

Учасник

Країна

Автомобіль

Команда

Бали

1.

Тьєррі Нойвілль

Бельгія

Hyundai i20 N

Hyundai Shell Mobis WRT

242

2.

Елфін Еванс

Велика Британія

Toyota GR Yaris

Toyota Gazoo Racing WRT

210

3.

Отт Тянак

Естонія

Hyundai i20 N

Hyundai Shell Mobis WRT

200

4.

Себастьєн Ож'є

Франція

Toyota GR Yaris

Toyota Gazoo Racing WRT

191

5.

Адрієн Фурмо

Франція

Ford Puma

M-Sport Ford WRT

162

6.

Такамото Кацута

Японія

Toyota GR Yaris

Toyota Gazoo Racing WRT

116

7.

Калле Рованпера

Фінляндія

Toyota GR Yaris

Toyota Gazoo Racing WRT

114

8.

Грегуар Мюнстер

Люксембург

Ford Puma

M-Sport Ford WRT

46

12

Титул виробників

  1. Toyota GAZOO Racing WRT — 561 бал
  2. Hyundai Shell Mobis WRT — 558 балів
  3. M-Sport Ford WRT — 295 балів
Наступною зупинкою Нойвілля стане Кігалі в Руанді, де відбудеться офіційна церемонія нагородження переможця. Після цього вся увага буде зосереджена на Монако та захисті чемпіонського титулу у 2025 році. Чемпіонат світу з ралі FIA готується до ще масштабніших змагань у 2025 році, з розширеним календарем, що включає нові етапи в Саудівській Аравії, Парагваї та Іспанії. Змагання розпочнуться 23 січня на ралі Монте-Карло.

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БельгіяБельгія

Ott Tänak

Rally champion Ott Tänak has been winning titles since 2008, when he first began racing in his home nation of Estonia. He's nowhere close to done.

ЕстоніяЕстонія

Elfyn Evans

A first win in 2017 saw Elfyn Evans become the first Welsh driver to win Rally GB on home soil, and he's continued racking up big results ever since.

ВеликобританіяВеликобританія

Себастьєн Ож'є

Себастьєн Ож'є приєднався до елітного клубу гонщиків, коли у листопаді 2021 року завоював восьмий титул чемпіона світу з ралі.

ФранціяФранція
WRC
Ралі