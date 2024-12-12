Десятирічний виклик подолано: Тьєррі Нойвілль — чемпіон світу з ралі!

Тьєррі Нойвілль увінчав свою 10-річну кар'єру першим титулом FIA WRC після того, як посів шосте місце на завершальному етапі сезону — ралі Японії . Подивімося, що зробило бельгійську зірку ралі чемпіоном світу...

01 Нойвілль змагається до кінця

Тьєррі Нойвілль і Мартін Відаеге — перші бельгійські чемпіони WRC © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

36-річному бельгійцю довелося піти важким шляхом: він приїхав до Японії на завершальний раунд сезону, маючи лише шість балів для завоювання титулу, але проблема з турбіною на його Hyundai i20 N Rally1 HYBRID призвела до того, що драйвер закінчив перший змагальний день на 15 місці.

У суботу Нойвілль і його штурман Мартін Відаеге показали блискучий заїзд, що дав їм змогу піднятися на сьоме місце в загальному заліку. Це означало, що команді бракувало лише двох балів для здобуття чемпіонського титулу WRC у фінальний день. «Ми задоволені сьогоднішнім виступом, адже піднялися на P7, стартувавши з P15, — зазначив він. — Темп був чудовим, і ми заробили чотири важливих бали перед Super Sunday».

Бій за титул: Отт Тянак і Тьєррі Нойвілль © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

02 Заряд Тянака для Чемпіонату світу

Суперник Нойвілля, учасник команди Hyundai Отт Тянак , значно посилив тиск. Розуміючи, що для здобуття ще одного титулу, який доповнить його звання чемпіона світу 2019 року, потрібно набрати максимум очок, естонець продемонстрував найкращий результат на трасі. Напередодні фінального дня він забезпечив собі 38-секундну перевагу над Елфіном Евансом з Toyota.

На 17 етапі боротьба Тянака завершилася: він з'їхав з траси, потрапив у серйозну аварію і змушений був вибути з перегонів. «Це справжня катастрофа, важко щось додати», — сказав розчарований Тянак, чия мрія про чемпіонство розбилася вщент.

Ще важче було, коли він міг лише спостерігати, як друге місце також вислизає, оскільки Еванс обійшов його на шляху до своєї першої перемоги у сезоні. Але естонський віртуоз був щедрим на поразки, говорячи про напарника по команді Нойвілля: «Для нього це, безумовно, чудовий сезон, дуже послідовний та дуже вдало пройдений».

Тьєррі Нойвілль на шляху до титулу чемпіона світу з ралі в Японії © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

03 Захопливий шлях до титулу

Після стрімкого старту, Нойвілль міг використати останні чотири етапи, щоб обдумати історичну перемогу, яка стала першою не тільки для нього і штурмана Мартіна Відаеге, але і для Бельгії та команди Hyundai Motorsport після десяти років участі в WRC.

«Я відчуваю себе чудово, ми так довго працювали над цим, — сказав Нойвілль. — Я хочу подякувати всім, хто був частиною цього, хто підтримував нас, а також всій команді. Ми неодноразово наближалися до перемоги, ми завжди викладаємося на повну, але цьогоріч ми були за це винагороджені».

Тьєррі Нойвілль в Чилі © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

04 Як Нойвілль переміг у Чемпіонаті світу з ралі

Нойвілль — один із найдосвідченіших гонщиків у WRC та загартований учасник Чемпіонату, який п'ять разів фінішував другим. Він демонструє виняткові водійські навички та швидкість, зберігаючи спокій навіть під сильним натиском. «Це було несподіванкою, але я думаю, що ми це заслужили, — сказав приголомшений Нойвілль, коли зрозумів, що став чемпіоном світу. — Це був дуже складний рік. Очевидно, що на нас чинили значно більший тиск, ніж слід було, особливо перед останніми змаганнями».

Нойвілль розпочав 2024 рік з перемоги на ралі Монте-Карло © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

05 Блискучий старт

Нойвілль розпочав сезон WRC 2024 із тріумфу на ралі Монте-Карло — це його друга перемога на найвідомішому ралі світу після успіху 2020 року. Керівник Hyundai Motorsport Сіріль Абітбуль назвав цей виступ найкращим у кар'єрі гонщика. Завдяки перемозі, що принесла 30 балів, Нойвілль очолив титульні перегони, зберігаючи лідерство завдяки рішучості та професіоналізму.

Тьєррі Нойвілль святкує здобуття титулу чемпіона світу з ралі © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

06 Нойвілль зберігає спокій, щоб завоювати титул

Менеджер програми WRC корейської марки Крістіан Лоріо високо оцінив професіоналізм Нойвілля, згадавши несподівану проблему з надійним Hyundai i20 N Rally1 HYBRID. Він сказав: «Попри цю несправність, Тьєррі продемонстрував виняткову майстерність, залишався спокійним і повернув машину без жодних проявів роздратування. Це заслуговує на повагу».

Це характеристика досвідченого водія, який посідав друге місце у 2013, 2016, 2017, 2018 та 2019 роках. «Я тренувався протягом багатьох років, і мій досвід допоміг мені керувати кампаніями WRC як морально, так і фізично. Я навчився справлятися з натиском, втомою та невдачами, і йти вперед, задаючи дуже жорсткий ритм. Я залишаюся зосередженим на меті й відновлююся, коли можу».

07 Нойвілль не здається

Послідовність Нойвілля мала вирішальне значення в змаганнях, де його підштовхував не лише Тянак, а й Еванс та восьмиразовий чемпіон світу Себастьєн Ож'є .

«Я ніколи не здаюся, тому що нічого не завершено, поки все не завершено», — говорить Нойвілль. Цей принцип він застосовував упродовж усієї своєї кар'єри: «На ралі Мексики 2014 року мені довелося заливати пиво в радіатор, і ми все ж фінішували третіми в загальному заліку. А на ралі Хорватії 2022 року ми штовхали машину понад 800 метрів до старту». Результатом знову стало третє місце.

Нойвілль в дії © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08 Швидкий за будь-яких умов

Завдяки своїй першій перемозі на Rallye Deutschland десять років тому Нойвілль здобув репутацію найшвидшого драйвера на треку. «Це тому, що я вчився їздити на бельгійських асфальтових дорогах — широких і вузьких, сухих і брудних. Я впевнено почуваюся на такій поверхні», — пояснив він.

Отже, перемога в Монте-Карло була на асфальті, і чемпіон заробив вирішальні очки завдяки подіумам в Хорватії, Португалії та Центральній Європі. Але Нойвілль також є універсальним ралійним гонщиком, який лідирував і на гравії, і на снігу — він один з небагатьох не скандинавських водіїв, які виграли ралі Швеції.

Навички водіння на гравії допомогли йому набрати необхідні бали у 2024 році, коли бельгієць посів друге місце на епічному ралі Фінляндії, а потім здобув перемогу на ралі Акрополіс. Ця перемога в Греції відбулася під пильною увагою з боку його головних суперників, але результат означав, що Нойвілль пройшов до фінальних раундів.

Чемпіони WRC 2024 року Тьєррі Нойвілль і Мартін Відаеге © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

09 Перегони WRC: результати

Раунд Захід Переможець Тьєррі Нойвілль Елфін Еванс Отт Тянак Себастьєн Ож'є R1 Ралі Монте-Карло Тьєррі Нойвілль 30pts 21pts 15pts 24pts R2 Ралі Швеція Есапекка Лаппі 18pts 24pts 6pts N/A R3 Сафарі-ралі Калле Рованпера 19pts 16pts 12pts N/A R4 Ралі Хорватія Себастьєн Ож'є 19pts 19pts 20pts 21pts R5 Ралі Португалія Себастьєн Ож'є 24pts 6pts 26pts 25pts R6 Ралі Італія Сардинія Отт Тянак 12pts 18pts 25pts 22pts R7 Ралі Польща Калле Рованпера 14pts 17pts 11pts 0pts R8 Ралі Латвія Калле Рованпера 9pts 11pts 22pts 25pts R9 Ралі Фінляндія Себастьєн Ож'є 23pts 0pts 0pts 24pts R10 Акрополіс Ралі Тьєррі Нойвілль 24pts 8pts 20pts 13pts R11 Ралі Чилі Калле Рованпера 15pts 21pts 20pts 22pts R12 Центральноєвропейське ралі Отт Тянак 18pts 24pts 22pts 0pts R13 Ралі Японія Елфін Еванс 17pts 25pts 0pts 25pts

10 Нойвілль та Hyundai

Нойвілль здобуває свою першу перемогу WRC у 2014 році © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Тьєррі Нойвілль здобув 21 перемогу на світових ралі, усі разом із Hyundai. Кельнська команда підтримувала його з самого початку, а він віддячив, допомігши виграти титул виробників у 2019 і 2020 роках, а тепер здобув і свій перший чемпіонський титул серед водіїв.

«Я дуже радий за нашу команду. Ми прогресували, перемагали та програвали разом. У нас були важкі часи й були неймовірні часи. Hyundai Motorsport — це моя сім'я, і у нас склалися дуже особливі стосунки».

11 Результати Чемпіонату світу з ралі WRC 2024

Позиція Учасник Країна Автомобіль Команда Бали 1. Тьєррі Нойвілль Бельгія Hyundai i20 N Hyundai Shell Mobis WRT 242 2. Елфін Еванс Велика Британія Toyota GR Yaris Toyota Gazoo Racing WRT 210 3. Отт Тянак Естонія Hyundai i20 N Hyundai Shell Mobis WRT 200 4. Себастьєн Ож'є Франція Toyota GR Yaris Toyota Gazoo Racing WRT 191 5. Адрієн Фурмо Франція Ford Puma M-Sport Ford WRT 162 6. Такамото Кацута Японія Toyota GR Yaris Toyota Gazoo Racing WRT 116 7. Калле Рованпера Фінляндія Toyota GR Yaris Toyota Gazoo Racing WRT 114 8. Грегуар Мюнстер Люксембург Ford Puma M-Sport Ford WRT 46

12 Титул виробників

Toyota GAZOO Racing WRT — 561 бал Hyundai Shell Mobis WRT — 558 балів M-Sport Ford WRT — 295 балів

Наступною зупинкою Нойвілля стане Кігалі в Руанді, де відбудеться офіційна церемонія нагородження переможця. Після цього вся увага буде зосереджена на Монако та захисті чемпіонського титулу у 2025 році. Чемпіонат світу з ралі FIA готується до ще масштабніших змагань у 2025 році, з розширеним календарем, що включає нові етапи в Саудівській Аравії, Парагваї та Іспанії. Змагання розпочнуться 23 січня на ралі Монте-Карло.