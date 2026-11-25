26 жовтня південноафриканський чемпіон світу з перегонів смугою перешкод Томас ван Тондер завершив надзвичайний фізичний виклик: подолав 600 метрів «мавпячих рейок», підвішених під мостом Блукранс у Південній Африці , за 216 м над річкою. Подолавши 280 м за 47 хвилин і 37 секунд, це досягнення вимагало місяців підготовки, виняткової витривалості хвату й чималої сили верхньої частини тіла.

Це було досягнення, якого ніколи раніше не намагалися здійснити, і особливо виснажливе через специфічну природу переходу: ван Тондер не просто подолав прямий шлях, перехоплюючи руками, з одного боку мосту на інший. Натомість його маршрут повторював арку мосту, передбачаючи 45-градусний підйом просто зі старту.

Перед переходом він указав на відмінність: «Важко порівнювати просто висіння чи розгойдування на горизонтальних брусах із тим, що ми тут робимо. Важко описати, наскільки це складніше. Якщо бруси рівні, я долав понад 300 м за один раз, це забрало в мене шість-сім хвилин, без специфічного тренування хвату».

Але це, визнав він, було геть іншою справою.

Дивись, як ван Тондер узявся за найдовший набір перекладин, який будь-коли будували:

01 Без хвату — немає слави: як розвинути залізний хват

Тренування Томаса ван Тондера були зосереджені на підтягуваннях © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

У місяці перед викликом ван Тондер брав участь у різноманітних та інтенсивних тренувальних сесіях, зосереджуючись на двох речах: «Два вирішальні елементи — це підтягування й час висіння. Мені треба бути здатним рухати себе, і мені треба бути здатним триматися на брусах. Щодо тренувань я найбільше зосереджувався на витривалості хвату й силі підтягування».

Одне тренування ідеально відповідало цій вимозі: «Один тест, який спадає мені на думку: я давав собі певний проміжок часу, як-от 10 хвилин, і висів на брусі весь цей час. І за ці 10 хвилин я маю зробити якомога більше підтягувань — не злізаючи з бруса, не перериваючись, не відпочиваючи». («Відпочинок» означає висіти на одній руці, щоб струсити іншу.)

Ван Тондер пробував цей виклик регулярно, щоразу встановлюючи особистий рекорд: «Я міг зробити 90 підтягувань за 10 хвилин, висячи на брусі, як мій найкращий результат».

Quotation Важко порівняти просте висіння або гойдання на горизонтальних перекладинах із тим, що ми робимо тут Томас ван Тондер

У міру того як тренування ван Тондера прогресувало, підйом переходу — по суті «перекладини вгору», як він це сформулював, — нависав великою тінню. «Важко порівнювати просто висіння чи розгойдування на горизонтальних брусах із тим, що ми тут робимо. Важко описати, наскільки це складніше. Якщо бруси рівні, я долав понад 300 м за один раз, це забрало в мене шість-сім хвилин, без специфічного тренування хвату. Але я знаю, що не зміг би пророзгойдуватися аж до іншого боку, не доводячись струшувати руки».

Він продовжив, що «додавання фактора тяги до фактора висіння забиває все набагато швидше. Я б сказав, у чотири-п'ять разів швидше».

02 Жодних скорочень, лише серйозна робота

Томас ван Тондер виконав близько 17 000 підтягувань під час тренувань © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

У міру наближення дня переходу тренування ван Тондера лишалося інтенсивним, але структурованим і передбачало такий цикл:

Перший день передбачав симуляцію. Він виконував макетний перехід на своїй великій установці вдома, долаючи бруси, доки не досягав 300 м: «У день симуляції мені зазвичай ішло 30–40 хвилин, щоб завершити. Мій найшвидший час був трохи менш ніж 30 хвилин. Май на увазі, що симуляційна установка була не такою крутою, як міст, — трохи рівніша, трохи поблажливіша».

На другий день він вирушав до залу, проводячи менше часу висячи на руках, але все одно тренуючи підтягування: «Я тренував би групи м'язів, які потребують тренування. Це були б сесії підтягувань, сесії з обтяженням, у мене є блоки, і спроба тренуватися… у способи, що симулюють перекладини».

Третій день передбачав активний відпочинок, і він повторював цикл двічі, а тоді повністю відпочивав у неділю.

За шість місяців тренувань ван Тондер назбирав серйозну кількість повторень: «Ми спробували з'ясувати за останні шість місяців, якою була статистика: скільки підтягувань, скільки часу висіння, — і підтягування склали 17 000».

Завдяки цьому тренувальному плану ван Тондер помітив великі покращення у своїй спроможності, але побачив і низку фізичних змін. Він засміявся, коли поділився, що його одяг йому більше не підходить.

Quotation Ми спробували з'ясувати за останні шість місяців, якою була статистика… і підтягування склали 17 000 Томас ван Тондер

«Моя верхня частина тіла точно виросла. Я намагався тримати її сухою й не бути "об'ємним чуваком", але природно, роблячи всю ту роботу, яку ми робили, моя верхня частина тіла точно побільшала. Мої руки стали товщими. Я не помітив, щоб мої ноги стали худішими, але знову ж таки, я цього не вимірював і не відстежував».

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«Спершу моя вага зросла. Я намагався привести вагу до того, якою вона зазвичай є, і зазвичай я між 83–85 кг. А на одному етапі я доходив до 89 кг. Тож я знизив її до 86 наразі… і я доволі задоволений цим».

03 Тренування, яке допомогло створити тренажер з перекладинами

Вправи з тяганням кабелю займали значну частину тренувальної програми © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Коли його попросили поділитися найчастішими й улюбленими вправами в підготовці до переходу, 10 легко спали на думку:

Мертве висіння

Підтягування

Ексцентричні підтягування

Односторонні тягові рухи, як-от тяги верхнього блока й тяги на блоці

Розкривання й закривання долонь у відрі з рисом

Мобільність і розвиток сили плечей, конкретно в кінцевій амплітуді руху

Стискання для хвату

Розгойдування канатів-батлропів для покращення серцево-судинного здоров'я

Веслування для зміцнення верхньої частини тіла

Біг для схуднення

04 Розвиток сили: по одному підтягуванню за раз

Нахил мосту зробив подолання 600 перекладин набагато складнішим © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Для тих, кого надихнуло досягнення ван Тондера, він запропонував пораду щодо розвитку схожої сили й навичок, передусім коли йдеться про підтягування: «Я б сказав, візьми резинки, щось, що допомагає з керуванням вагою, і спробуй спершу цілитися в три-п'ять. Знайди резинку, яка допомагає тобі зробити більш ніж одне, а тоді роби це повторення якомога більше, і цілься в меншу ціль — цілься в три підтягування. Цілься в п'ять підтягувань. І якщо ти можеш дійти до п'яти підтягувань із резинкою, спробуй два без резинки. І просто продовжуй цей прогрес, і ти зрештою дійдеш до 10».

Ван Тондер наголошує, що ключ до будь-якої тренувальної програми — це послідовність, а з нею прогрес і покращення неминучі: «Коли я тільки почав це тренування, коли я знав, що цей проєкт наближається, і почав робити підтягування, мені йшло 14, 15 хвилин, щоб зробити 50 підтягувань. А тепер я можу зробити це за дві хвилини. Я можу зробити це за один раз».

05 Мистецтво правильного харчування для випробування на витривалість

Виклик Томаса ван Тондера став випробуванням на силу і витривалість © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Не новачок у масштабних подіях із високими ставками й фізичних викликах, ван Тондер уже мав міцне розуміння своїх харчових потреб: «Останні кілька днів я намагався тримати це сухим, без зайвих жирів. Це хитрий баланс: намагання скинути зайву вагу перед чимось таким означає, що ти знижуєш свої запаси вуглеводів і запаси гідратації, а я не можу надто багато цього робити».

Це випробування сили, так, але також і витривалості, де вуглеводи й належна гідратація життєво важливі. Але він указав, що жодне з цих коригувань не було для нього незвіданою територією і що, хоч він трохи відступив на певних макросах, він нічого кардинально не змінював.

Коли дійшло до «дня гонки», ван Тондер повернувся до звичної рутини: його ранок передбачав «тригодинну підготовку», де його останній повноцінний прийом їжі був за три години до часу старту. Він поїв іще раз через 90 хвилин — щось невелике, що послужило його останньою твердою їжею. Після цього, у міру наближення часу старту, він подбав, щоб бути повністю гідратованим.

Про автора Хто така Нікі Фреймонд? Нікі Фреймонд — незалежна авторка з Бойсі, штат Айдахо. Вона захоплюється всім, що пов’язано зі змагальним фітнесом, а також бігом по пересіченій місцевості та змаганнями. Вона писала для таких видань, як Red Bulletin та Barbend, а зараз працює журналісткою в Morning Chalk Up.