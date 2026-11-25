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Фітнес
Як Томас ван Тондер перетворив себе на машину для підтягувань
Як підготуватися до того, щоб подолати 280 м перекладин, підвішених за 216 м над річкою? Томас ван Тондер розкриває тренування, харчування й рішучість за своїм надзвичайним досягненням.
26 жовтня південноафриканський чемпіон світу з перегонів смугою перешкод Томас ван Тондер завершив надзвичайний фізичний виклик: подолав 600 метрів «мавпячих рейок», підвішених під мостом Блукранс у Південній Африці, за 216 м над річкою. Подолавши 280 м за 47 хвилин і 37 секунд, це досягнення вимагало місяців підготовки, виняткової витривалості хвату й чималої сили верхньої частини тіла.
Це було досягнення, якого ніколи раніше не намагалися здійснити, і особливо виснажливе через специфічну природу переходу: ван Тондер не просто подолав прямий шлях, перехоплюючи руками, з одного боку мосту на інший. Натомість його маршрут повторював арку мосту, передбачаючи 45-градусний підйом просто зі старту.
Перед переходом він указав на відмінність: «Важко порівнювати просто висіння чи розгойдування на горизонтальних брусах із тим, що ми тут робимо. Важко описати, наскільки це складніше. Якщо бруси рівні, я долав понад 300 м за один раз, це забрало в мене шість-сім хвилин, без специфічного тренування хвату».
Але це, визнав він, було геть іншою справою.
Дивись, як ван Тондер узявся за найдовший набір перекладин, який будь-коли будували:
01
Без хвату — немає слави: як розвинути залізний хват
У місяці перед викликом ван Тондер брав участь у різноманітних та інтенсивних тренувальних сесіях, зосереджуючись на двох речах: «Два вирішальні елементи — це підтягування й час висіння. Мені треба бути здатним рухати себе, і мені треба бути здатним триматися на брусах. Щодо тренувань я найбільше зосереджувався на витривалості хвату й силі підтягування».
Одне тренування ідеально відповідало цій вимозі: «Один тест, який спадає мені на думку: я давав собі певний проміжок часу, як-от 10 хвилин, і висів на брусі весь цей час. І за ці 10 хвилин я маю зробити якомога більше підтягувань — не злізаючи з бруса, не перериваючись, не відпочиваючи». («Відпочинок» означає висіти на одній руці, щоб струсити іншу.)
Ван Тондер пробував цей виклик регулярно, щоразу встановлюючи особистий рекорд: «Я міг зробити 90 підтягувань за 10 хвилин, висячи на брусі, як мій найкращий результат».
Важко порівняти просте висіння або гойдання на горизонтальних перекладинах із тим, що ми робимо тут
У міру того як тренування ван Тондера прогресувало, підйом переходу — по суті «перекладини вгору», як він це сформулював, — нависав великою тінню. «Важко порівнювати просто висіння чи розгойдування на горизонтальних брусах із тим, що ми тут робимо. Важко описати, наскільки це складніше. Якщо бруси рівні, я долав понад 300 м за один раз, це забрало в мене шість-сім хвилин, без специфічного тренування хвату. Але я знаю, що не зміг би пророзгойдуватися аж до іншого боку, не доводячись струшувати руки».
Він продовжив, що «додавання фактора тяги до фактора висіння забиває все набагато швидше. Я б сказав, у чотири-п'ять разів швидше».
02
Жодних скорочень, лише серйозна робота
У міру наближення дня переходу тренування ван Тондера лишалося інтенсивним, але структурованим і передбачало такий цикл:
- Перший день передбачав симуляцію. Він виконував макетний перехід на своїй великій установці вдома, долаючи бруси, доки не досягав 300 м: «У день симуляції мені зазвичай ішло 30–40 хвилин, щоб завершити. Мій найшвидший час був трохи менш ніж 30 хвилин. Май на увазі, що симуляційна установка була не такою крутою, як міст, — трохи рівніша, трохи поблажливіша».
- На другий день він вирушав до залу, проводячи менше часу висячи на руках, але все одно тренуючи підтягування: «Я тренував би групи м'язів, які потребують тренування. Це були б сесії підтягувань, сесії з обтяженням, у мене є блоки, і спроба тренуватися… у способи, що симулюють перекладини».
- Третій день передбачав активний відпочинок, і він повторював цикл двічі, а тоді повністю відпочивав у неділю.
За шість місяців тренувань ван Тондер назбирав серйозну кількість повторень: «Ми спробували з'ясувати за останні шість місяців, якою була статистика: скільки підтягувань, скільки часу висіння, — і підтягування склали 17 000».
Завдяки цьому тренувальному плану ван Тондер помітив великі покращення у своїй спроможності, але побачив і низку фізичних змін. Він засміявся, коли поділився, що його одяг йому більше не підходить.
Ми спробували з'ясувати за останні шість місяців, якою була статистика… і підтягування склали 17 000
«Моя верхня частина тіла точно виросла. Я намагався тримати її сухою й не бути "об'ємним чуваком", але природно, роблячи всю ту роботу, яку ми робили, моя верхня частина тіла точно побільшала. Мої руки стали товщими. Я не помітив, щоб мої ноги стали худішими, але знову ж таки, я цього не вимірював і не відстежував».
«Спершу моя вага зросла. Я намагався привести вагу до того, якою вона зазвичай є, і зазвичай я між 83–85 кг. А на одному етапі я доходив до 89 кг. Тож я знизив її до 86 наразі… і я доволі задоволений цим».
03
Тренування, яке допомогло створити тренажер з перекладинами
Коли його попросили поділитися найчастішими й улюбленими вправами в підготовці до переходу, 10 легко спали на думку:
- Мертве висіння
- Підтягування
- Ексцентричні підтягування
- Односторонні тягові рухи, як-от тяги верхнього блока й тяги на блоці
- Розкривання й закривання долонь у відрі з рисом
- Мобільність і розвиток сили плечей, конкретно в кінцевій амплітуді руху
- Стискання для хвату
- Розгойдування канатів-батлропів для покращення серцево-судинного здоров'я
- Веслування для зміцнення верхньої частини тіла
- Біг для схуднення
04
Розвиток сили: по одному підтягуванню за раз
Для тих, кого надихнуло досягнення ван Тондера, він запропонував пораду щодо розвитку схожої сили й навичок, передусім коли йдеться про підтягування: «Я б сказав, візьми резинки, щось, що допомагає з керуванням вагою, і спробуй спершу цілитися в три-п'ять. Знайди резинку, яка допомагає тобі зробити більш ніж одне, а тоді роби це повторення якомога більше, і цілься в меншу ціль — цілься в три підтягування. Цілься в п'ять підтягувань. І якщо ти можеш дійти до п'яти підтягувань із резинкою, спробуй два без резинки. І просто продовжуй цей прогрес, і ти зрештою дійдеш до 10».
Ван Тондер наголошує, що ключ до будь-якої тренувальної програми — це послідовність, а з нею прогрес і покращення неминучі: «Коли я тільки почав це тренування, коли я знав, що цей проєкт наближається, і почав робити підтягування, мені йшло 14, 15 хвилин, щоб зробити 50 підтягувань. А тепер я можу зробити це за дві хвилини. Я можу зробити це за один раз».
05
Мистецтво правильного харчування для випробування на витривалість
Не новачок у масштабних подіях із високими ставками й фізичних викликах, ван Тондер уже мав міцне розуміння своїх харчових потреб: «Останні кілька днів я намагався тримати це сухим, без зайвих жирів. Це хитрий баланс: намагання скинути зайву вагу перед чимось таким означає, що ти знижуєш свої запаси вуглеводів і запаси гідратації, а я не можу надто багато цього робити».
Це випробування сили, так, але також і витривалості, де вуглеводи й належна гідратація життєво важливі. Але він указав, що жодне з цих коригувань не було для нього незвіданою територією і що, хоч він трохи відступив на певних макросах, він нічого кардинально не змінював.
Коли дійшло до «дня гонки», ван Тондер повернувся до звичної рутини: його ранок передбачав «тригодинну підготовку», де його останній повноцінний прийом їжі був за три години до часу старту. Він поїв іще раз через 90 хвилин — щось невелике, що послужило його останньою твердою їжею. Після цього, у міру наближення часу старту, він подбав, щоб бути повністю гідратованим.
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