Ти вже знаєш, що гучне міжнародне змагання з фрірану Red Bull Art of Motion повертається у 2021-му! Найкращі трейсери планети готуються відвідати нову несподівану локацію в Греції і показати майстерність на борту двох величезних вітрильних яхт, що будуть пришвартовані у порту Мікролімано.

Сподіваємося, що трейсери з України також покажуть клас цього року. Особливо зважаючи, що в нашому активі вже є велика перемога Олександра Тітаренка на конкурсі у 2017 році. Тоді спортсмен не лише набрав найбільшу кількість балів, але й переміг у номінації «Найкращий трюк».

Олександр Тітаренко робить божевільне сальто на 5 метрів між вантажівками

Тут ми докладно розповідали про конкурс та умови участі. Уже завершився період подачі відеозаявок на відбірковий онлайн-етап. Але трейсери з усього світу готуються до очного відбіркового етапу, що відбудеться 7 липня на Alexandra Square у грецькому місті Пірей. Тож зовсім скоро ми дізнаємось, хто увійде у список 18 спортсменів, що битимуться за титул найкращого цього року. А поки поговоримо з Олександром Тітаренком про його підхід до змагань, підготовку та рецепт ідеального трюку.

Олександре, ти переміг у 2017 році, поділись порадами для тих, хто хоче повторити твій успіх цього року.

Аби виступити на турнірі добре, раджу обрати декілька складних яскравих трюків і добре їх відточити. Обов’язково завчасно продумати зв’язки, які ти зможеш застосувати будь-де. Але на місці треба бути готовим підлаштувати трюк під майданчик. І також я раджу дуже прокачати витривалість. Це може допомогти і бути бонусом.

Як ти вважаєш, на що журі звертає увагу найбільше?

Якщо ти можеш дати на змаганнях щось несподіване, якийсь сюрприз — це великий бонус. Судді знають, що приблизно може зробити кожен спортсмен. І коли ти здатен здивувати їх — це працює. Це мій особистий підхід. Мені нудно робити те, що я показував минулого разу, завжди прагну чогось нового. Хочу, щоб цей вид спорту розвивався, але якщо робити одне й те саме, то він стоятиме на місці. Тому я треную витривалість, а не зв’язки. І підлаштовуюсь під майданчик.

Але ж ти сам порадив спортсменам відпрацьовувати зв’язки трюків?

Підхід, описаний вище, підходить для гарантованої перемоги. А якщо йти моїм шляхом, ніколи не знаєш, що зараз станеться. Може бути все що завгодно.

Тітаренко у стрибку під час виконання трюку © Вадим Герасименко

Розкажи про стандартний день тренувань Олександра Тітаренка.

Якщо справа не стосується змагань, я займаюсь у своє задоволення. У паркурі та фрірані багато способів розважитись. Можна відпрацьовувати акробатичні трюки у різних напрямках: з висоти, на площині, просто займатись паркуром. У мене кожен день різний. Можу займатись на вулиці або піти у батутний зал, щоб розвивати себе у всіх напрямках акробатики.

А в момент підготовки до змагань?

Тоді я обираю майданчики, де багато перешкод, і намагаюся робити зв'язки, трюки різної складності. Напрацьовую витривалість і флоу, тобто плавний перехід від одного трюку до іншого, щоб не було зупинок.

Що ще важливо під час тренувань?

Важливо багато уваги приділяти фізичній підготовці. М’язи підтримують наші суглоби. А в паркурі дуже великі навантаження, стрибки з висоти, і все це впливає на суглоби. Від твоєї фізичної підготовки залежить, як довго ти зможеш займатися паркуром. Є багато прикладів, коли хлопці йшли зі спорту, бо розуміли, що через слабкість м’язів вони не зможуть довго займатися.

Олександ Тітаренко любить дивувати суддів та глядачів © Вадим Герасименко

Як ти вигадуєш нові трюки і зв'язки?

Мене мотивує, коли я бачу, як додати щось своє до трюку, як підлаштувати його під майданчик. Ти маєш у голові певні уявлення про те, що можеш зробити, а потім бачиш локацію і розумієш, що на цьому місці можна зробити ще складніше, ще цікавіше. Буде виглядати круто. Я намагаюся завжди все ускладнювати. Це моя фішка.

Чи існує рецепт ідеального трюку для Red Bull Art of Motion?

Для перемоги важливо правильно скласти трасу. У ній має бути все: і складність, і креативність, і флоу. Якщо зробиш усе чисто — це перемога. Гарно, якщо вдасться чимось здивувати суддів. Судді — також люди, всі звертають на таке увагу.