Олександ Тітаренко під час фрірану в Києві
© Wheel Bree/Red Bull Content Pool
Фріранінг

Готуєшся до Red Bull Art of Motion? Лови поради Олександра Тітаренка

Головний фріран-івент року знову тут! Читай кілька порад для вдалого виступу від того, хто на ньому перемагав.
Автор Марія Ридван
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Ти вже знаєш, що гучне міжнародне змагання з фрірану Red Bull Art of Motion повертається у 2021-му! Найкращі трейсери планети готуються відвідати нову несподівану локацію в Греції і показати майстерність на борту двох величезних вітрильних яхт, що будуть пришвартовані у порту Мікролімано.
Сподіваємося, що трейсери з України також покажуть клас цього року. Особливо зважаючи, що в нашому активі вже є велика перемога Олександра Тітаренка на конкурсі у 2017 році. Тоді спортсмен не лише набрав найбільшу кількість балів, але й переміг у номінації «Найкращий трюк».
Паркур · 3 хв
Олександр Тітаренко робить божевільне сальто на 5 метрів між вантажівками
Тут ми докладно розповідали про конкурс та умови участі. Уже завершився період подачі відеозаявок на відбірковий онлайн-етап. Але трейсери з усього світу готуються до очного відбіркового етапу, що відбудеться 7 липня на Alexandra Square у грецькому місті Пірей. Тож зовсім скоро ми дізнаємось, хто увійде у список 18 спортсменів, що битимуться за титул найкращого цього року. А поки поговоримо з Олександром Тітаренком про його підхід до змагань, підготовку та рецепт ідеального трюку.
Олександре, ти переміг у 2017 році, поділись порадами для тих, хто хоче повторити твій успіх цього року.
Аби виступити на турнірі добре, раджу обрати декілька складних яскравих трюків і добре їх відточити. Обов’язково завчасно продумати зв’язки, які ти зможеш застосувати будь-де. Але на місці треба бути готовим підлаштувати трюк під майданчик. І також я раджу дуже прокачати витривалість. Це може допомогти і бути бонусом.
Як ти вважаєш, на що журі звертає увагу найбільше?
Якщо ти можеш дати на змаганнях щось несподіване, якийсь сюрприз — це великий бонус. Судді знають, що приблизно може зробити кожен спортсмен. І коли ти здатен здивувати їх — це працює. Це мій особистий підхід. Мені нудно робити те, що я показував минулого разу, завжди прагну чогось нового. Хочу, щоб цей вид спорту розвивався, але якщо робити одне й те саме, то він стоятиме на місці. Тому я треную витривалість, а не зв’язки. І підлаштовуюсь під майданчик.
Але ж ти сам порадив спортсменам відпрацьовувати зв’язки трюків?
Підхід, описаний вище, підходить для гарантованої перемоги. А якщо йти моїм шляхом, ніколи не знаєш, що зараз станеться. Може бути все що завгодно.
Тітаренко у стрибку під час виконання трюку
Тітаренко у стрибку під час виконання трюку
© Вадим Герасименко
Розкажи про стандартний день тренувань Олександра Тітаренка.
Якщо справа не стосується змагань, я займаюсь у своє задоволення. У паркурі та фрірані багато способів розважитись. Можна відпрацьовувати акробатичні трюки у різних напрямках: з висоти, на площині, просто займатись паркуром. У мене кожен день різний. Можу займатись на вулиці або піти у батутний зал, щоб розвивати себе у всіх напрямках акробатики.
А в момент підготовки до змагань?
Тоді я обираю майданчики, де багато перешкод, і намагаюся робити зв'язки, трюки різної складності. Напрацьовую витривалість і флоу, тобто плавний перехід від одного трюку до іншого, щоб не було зупинок.
Що ще важливо під час тренувань?
Важливо багато уваги приділяти фізичній підготовці. М’язи підтримують наші суглоби. А в паркурі дуже великі навантаження, стрибки з висоти, і все це впливає на суглоби. Від твоєї фізичної підготовки залежить, як довго ти зможеш займатися паркуром. Є багато прикладів, коли хлопці йшли зі спорту, бо розуміли, що через слабкість м’язів вони не зможуть довго займатися.
Олександ Тітаренко любить дивувати суддів та глядачів
Олександ Тітаренко любить дивувати суддів та глядачів
© Вадим Герасименко
Як ти вигадуєш нові трюки і зв'язки?
Мене мотивує, коли я бачу, як додати щось своє до трюку, як підлаштувати його під майданчик. Ти маєш у голові певні уявлення про те, що можеш зробити, а потім бачиш локацію і розумієш, що на цьому місці можна зробити ще складніше, ще цікавіше. Буде виглядати круто. Я намагаюся завжди все ускладнювати. Це моя фішка.
Чи існує рецепт ідеального трюку для Red Bull Art of Motion?
Для перемоги важливо правильно скласти трасу. У ній має бути все: і складність, і креативність, і флоу. Якщо зробиш усе чисто — це перемога. Гарно, якщо вдасться чимось здивувати суддів. Судді — також люди, всі звертають на таке увагу.
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