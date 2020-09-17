Tunnel flip — відомий трюк, який намагаються вивчити багато фріраннерів. Але як щодо того, аби виконати трюк, перестрибнувши з одного автовозу на інший? А якщо вони при цьому будуть рухатись? А відстань стрибка складатиме понад 5 метрів?

Цю божевільну ідею втілив у життя українець Олександр Тітаренко. А почалося все зі звичайного дружнього змагання. «‎Це була моя ідея. У мене в Маріуполі є друг, він любить займатися різними речами: жонглювати баскетбольними м'ячами і так далі. Він намагається бити різні рекорди: закидати м'яч у кошик з центру поля, тощо. Це мене мотивувало. Я думаю: треба теж поставити якийсь рекорд»‎.

Дивись повну історію рекордного стрибка Олександра просто зараз:

Олександр Тітаренко робить божевільне сальто на 5 метрів між вантажівками

Стрибок у цифрах:

Швидкість автовозів – 20-25 км/год

Відстань від одного автовоза до іншого – 3.5 м

Загальна відстань стрибка (відрив – приземлення) – 5.2 м

Спочатку Олександр планував зробити стандартний tunnel flip з однієї платформи на іншу, але на максимальній відстані. Потім виникла ідея з автобусами, та врешті-решт їх замінили великі вантажівки. Та перша спроба виявилася не лише невдалою, а ще й привела до серйозної травми.

Підготовка до першої спроби © Вадим Герасименко

«‎У перший раз ми не встановили жорстке зчеплення між вантажівками, щоб відстань завжди була однакова. Водій сам регулював відстань, а я її визначав буквально на око. Через усе це я не розрахував довжину, не долетів та вдарився коліном».

Після тогорічної травми довелося довго відновлюватися. Але це лише додало мотивації для нового рекорду, який Тітаренко успішно встановив цього літа.

Паркур. Початок

Олександр зізнається: навіть у дитинстві був впевнений, що займатиметься паркуром або фріраном в майбутньому.

«З дитинства я був мавпою. Лазив усюди: вдома були триметрові стелі й стяжки. Я залазив по дверях на стяжку, зі стяжки на шафу, а з шафи на ліжко — так я переламав усі ліжка». Олександр Тітаренко

«Років у 11 я гуляв на майданчику, до мене підійшов хлопець та зробив трюк з паркуру. У перший день я навіть не зміг запам'ятати слово «паркур», але скоро зрозумів, про що мова, бо саме тоді виходили такі фільми як «Ямакасі», «13-й район». Я одразу навчився робити переднє сальто. Ми стрибали на сіно з півметрової висоти».

Ще через кілька років захоплення привело Олександра до перших великих успіхів. Хоча на той момент вони здавалися неможливими. Саме так сталося під час Red Bull Art of Motion.

«Онлайн-кваліфікацію я не пройшов. А на фізичний відбір приїхало 118 людей, він складався з кількох етапів. На майданчик запускали групи по 10 людей, і кому за 10 хвилин вдавалось більше здивувати суддів, той і проходив далі. Я пройшов».

Коли зі 118 учасників лишилося лише 20, треба було продемонструвати власну фріран-зв’язку. Так Олександр опинився серед 5 фіналістів. Спортсмен виграв з великим відривом. А ще переміг у номінації за кращий трюк.

Стати профі на вулиці

Стрибок у трьох кадрах © Вадим Герасименко 01 / 03

За словами Олександра, в такого результату немає ніякої магії: усе визначає психологія та те, скільки часу ти приділяєш улюбленій справі.

«Звичайно, я люблю брати участь у змаганнях, та для мене головне — участь, хоча я й націлений на перемогу. Але якщо я програю, це нормально. Мені важливо, аби мій рівень зростав. Чим більше ти займаєшся, тим важче добиватися нових результатів, наприклад, підвищити стрибок навіть на сантиметр».

Аби прокачувати майстерність, Тітаренко витрачає багато часу: в середньому проводить 5-6 тренувань на тиждень. Але така завзятість приносить задоволення, якщо займаєшся улюбленою справою.

Це стає ще більш очевидним, коли Олександр згадує, як доводилося тренуватися раніше. Зараз в Україні з’являється все більше професійних тренерів та секцій паркуру та фрірану. А коли Тітаренко починав, усе доводилося робити за власною ініціативою. Та, за його словами, відсутність професійної інфраструктури — не проблема для цієї дисципліни.

«Як сказано у моєму відео, паркуром і фріраном можна займатися всюди, де є перешкоди. Влітку і навесні ми в основному тренуємося на вулиці. Можна бігати містом, стрибати на піску на пляжі або на інших локаціях, де більше зруйнованих будівель, щоб попрацювати над фріран-зв'язками. Взимку частіше це зали».

Що далі

Рекорд офіційно зафіксовано Книгою Рекордів України. © Вадим Герасименко 01 / 04

Звичайно, після складного трюку на вантажівках, Олександр думає про наступний крок. Але остаточний вибір поки що не зроблено. Раніше у Тітаренка була мрія — перестрибнути з одного літака на інший, та після травми він зрозумів, що це занадто складно та небезпечно.

«Цей проект був складним: і морально, і фізично. Я розумів, що це небезпечно, тому з такими трюками хочу трохи сповільнитися. Я все-таки фріраннер, тож потрібно щось придумати у цьому напрямку».

Та головна мета Олександра — не зупинятися і постійно покращувати власні результати. Це ж — його головна порада для тих, хто лише робить перші кроки у паркурі або фрірані.