Ті-Джей Роджерс: «Красиве місце додає трюку перспективи»

Ті-Джей Роджерс — один з найважливіших скейтбордистів сучасності. У 2013 році хлопець із містечка Аякс у канадському Онтаріо посів п'яте місце на Tampa Am. Утім, світ дізнався про Тімоті-Джеймса не через виступи на змаганнях, а завдяки катанню за легендарну команду Blind. Ще у 2011 році канадець відзначився у їх знаковому фільмі This is not a Test. А вже через рік вписав своє ім'я в історію потужним едітом у фільмі Damn від престижного каліфорнійського бренду.

Нарешті, настав час підвищити планку і Роджерс показав світу нове відео, яке можна порівняти з гарматним пострілом. Але варто зазначити, що сучасні тенденції у скейтбордингу тісно пов'язані з новими трюками, які райдери намагаються вигадати, щоб здивувати публіку. Ті-Джей — представник старої школи, для якого у катанні важливі стиль та швидкість. У новому відео Роджерс вирішив віддати данину класиці й піти від машинного катання, продиктованого новачками. Знакова риса Тімоті-Джеймса — креативність. Саме на неї він робить ставку.

«Моєю метою було зберегти високий темп, широке розмаїття трюків, швидку їзду і віддати перевагу красивим місцям, — розповів Роджерс. — У новому відео я дотримувався іншого підходу, намагаючись спростити моє катання. І це, на мою думку, добре розкриває стиль».

Відео готували у розпал напруженої кваліфікації Олімпійських ігор, які пізніше відмінили через карантин. Подорожуючи з одного змагання до іншого, канадський про-райдер використовував свої маршрути, щоб знаходити нові споти, що доповнювали його стиль. Його особистий фаворит — це трюк nollie-kickflip front-nose c трансфером на bank, в Барселоні.

Коли ти знімаєш трюк у красивому місці, яке доповнює стиль райдера, — це надає катанню іншу перспективу. Додає йому аромату. Ти-Джей Роджерс

Усе відео Ті-Джей Роджерса проникнуте класикою: від вибору трюків і спотів до використання класичного репу старої школи на зразок Put It On від Big L, а також використання дошки у вигляді риби або олдскульних технік зйомки від режисера Девіна Лопеса. Все це створює враження, що ти дивишся відео кінця 90-х, з гігантськими ollie і бездоганним катанням.