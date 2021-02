Ті-Джей Роджерс: «Красиве місце додає трюку перспективи»

Ті-Джей Роджерс — один з найважливіших скейтбордистів сучасності. У 2013 році хлопець із містечка Аякс у канадському Онтаріо посів п'яте місце на Tampa Am. Утім, світ дізнався про Тімоті-Джеймса не через виступи на змаганнях, а завдяки катанню за легендарну команду Blind. Ще у 2011 році канадець відзначився у їх знаковому фільмі This is not a Test. А вже через рік вписав своє ім'я в історію потужним едітом у фільмі Damn від престижного каліфорнійського бренду.