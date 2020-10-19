«Ані кроку назад»: шлях Тобі Прайса до перемоги на ралі «Дакар-2021»

Приблизно через 400 кілометрів після старту ралі «Дакар-2020» задня шина на мотоциклі Тобі Прайса відвалилася. Зрозуміло, це був далеко не той розвиток подій на який посеред пустелі розраховував австралійський гонщик. Особливо, коли йшлося про двотижневий ралі-марафон у одній з найнебезпечніших пустель Саудівської Аравії.

Хоча Прайс і не постраждав, через цей інцидент чемпіон і дворазовий переможець «Дакара» поступився 16 хвилинами американцеві Рікі Брабеку. Ті 16 хвилин Тобі так і не вдалося відіграти за понад 7000 кілометрів, що залишились до фінішу. У результаті Прайс зайняв третє місце, відставши від Брабека на 24 хвилини.

Тобі Прайс святкує свій третій Дакар у 2020 © Red Bull Content Pool

Хай там як, але це був п'ятий раз за шість років, коли австралійський райдер піднявся на подіум легендарного ралі-рейда. Медаль додала йому оптимізму, і він був налаштований домінувати протягом усього сезону-2020. А потім почалася пандемія...

«Цей рік, безумовно, був дивним, — говорить Прайс, який весь карантин провів у австралійському містечку Квінсленд. — 2020 рік, як і будь-який сезон, мав бути напруженим для мене. Ми готувалися до решти етапів чемпіонату світу, а потім почалась пандемія. Так що, для всіх нас це був дуже спокійний рік».

Ми не зробили жодного кроку назад, я у цьому впевнений. Ми хочемо рухатися далі, працювати краще і швидше. Хочемо перемагати в гонках. Тобі Прайс

Через скасування більшості великих мотоспортивних змагань, закриті кордони, а також глобальну ситуацію в області охорони здоров'я по всьому світу, Прайс пробув вдома в Австралії довше, ніж будь-коли у дорослому житті.

Але Тобі не засмутився через це. Навпаки, він працював у своїй майстерні, ремонтуючи байки і двигуни для товаришів, а також проводив час з друзями та сім'єю. Він навіть викликав фаната MotoGP і товариша по команді Red Bull Джека Міллера на гонку навколо заднього двору.

Тобі Прайс перепочиває між тренуваннями у Квінсленді, Австралія © Red Bull Content Pool

Хоча Прайс скучив за перегонами і подорожами, час простою мав кілька помітних плюсів. «Немає місця краще за дім, — говорить він. — Для мене немає місця краще Австралії». У звичайний сезон Прайс проводив близько 80% часу в турах. Нескладно здогадатися, що це означає пропущені дні народження, Різдво, день батька і матері. Все це — частина життя професійного мотогонщика. «Це складно, — говорить Тобі. — Я скучив за нормальними, повсякденними речами. Навіть якщо ти подорожуєш світом, займаючись цікавою справою, ти все одно багато втрачаєш. Так що можливість надолужити згаяне цього року, чесно кажучи, була приголомшливою».

У міру того як січень переходив у лютий, а лютий у березень, квітень, травень, червень і липень, наближення заповітного «Дакара-2021» почало ясніше вимальовуватися у свідомості Прайса. Він знав, що, ймовірно, його запросять на змагання, але не знав коли. Тому, коли в серпні відбувся остаточний відбір учасників, Прайс доклав максимум зусиль, щоб бути готовим до наступного фінішу на подіумі. «Я чекав цього весь рік, — говорить австралієць. — Ми не зробили жодного кроку назад, я у цьому впевнений. Ми хочемо рухатися далі, працювати краще і швидше. Хочемо перемагати в гонках».

Тобі Прайс готується до викликів Дакару 2021 © Red Bull Content Pool

Підготовка до таких перегонів, як «Дакар», вимагає логістичної підготовки військового рівня. Не можна недооцінювати навантаження, з яким зіткнеться команда у пустелі на іншому кінці світу у розпал пандемії. Прайс вважає: єдине, що ти можеш — все гарно спланувати, щоб подумки і фізично підготуватись до перегонів. «Це дійсно складно пояснити, — каже спортсмен. — Але коли ти вдягаєш шолом і заводиш мотор мотоцикла, щось просто клацає. Щось перемикається, як вимикач світла, і ти вже мчиш на повній потужності».

Я знаю, що можу робити все, що захочу. Я впевнений у собі та у своїй команді, і знаю, на що я здатний на мотоциклі. Тобі Прайс

Хоча Прайсу складно сформулювати свій підхід у підготовці до «Дакару», він точно знає що потрібно, аби бути конкурентоспроможним протягом двотижневого ралі-марафону — це прийняття рішень і послідовність. Кожен день, від старту до фінішу, гонщику доводиться приймати незліченну кількість рішень. Деякі з них будуть зроблені вранці або ввечері перед певним етапом. Але переважна більшість буде зроблена «на ходу», на швидкості близько 200 км/год за лічені секунди. «Тобі справді потрібно обробляти інформацію так швидко, наскільки це можливо», — каже пілот.

І Прайс здатний реагувати блискавично. Так він виграв «Дакар-2019» зі зламаним зап'ястям. «Було відчуття, що рука горить вогнем, ніби хтось встромив ножа у зап'ясток», — згадує Тобі. Але час між змаганнями, який у нього з'явився цього року, дозволив спортсмену залікувати старі травми та зосередитися на завданні: перемогти за всяку ціну. Прайс не планує виправдовувати чиїсь очікування або відповідати уявленням інших про те, як йому слід діяти.

«Я пережив чимало у своїй кар'єрі, — каже досвідчений гонщик. — І я знаю, що можу робити все, що захочу. Я не самовпевнений — ніколи не був зухвалим. Але впевнений у собі, своїй команді, і знаю, на що я здатний на мотоциклі».

З Австралії Прайс вилетить до Іспанії, де проведе три місяці тренувань і підготовки до «Дакару», а потім відправиться у Дубай на католицьке Різдво і у Саудівську Аравію на перегони в січні. «У багатьох сенсах це був поганий рік, але хороший у іншому, — говорить він. — Ми схвильовані від однієї думки про те, що принесе нам наступний рік».

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