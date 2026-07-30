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Тріал
Їхати заднім ходом? На одному колесі? З трампліна? Місію виконано!
Томомі Нішікубо переосмислив межі тріал-байкінгу, здійснивши перший у світі трюк: спуск зі стрибкового трампліна заднім ходом на передньому колесі — і встановив два світових рекорди.
Їхати на велосипеді вниз по крутому схилу — вже непросто. Робити це заднім ходом, балансуючи лише на передньому колесі, — здається майже неможливим. Але саме це зробив японський райдер у гірському тріал-байкінгу Томомі Нішікубо після двох років ретельної підготовки.
27 травня 2026 року Нішікубо спустився з олімпійського лижного стрибкового трампліна під кутом 37,5 градуса в Хакубі, Японія, балансуючи виключно на передньому колесі велосипеда. Цей трюк називається fakie nose manual: у гірському байкінгу fakie означає їзду заднім ходом, а nose manual — баланс на передньому колесі без торкання заднього.
01
Два рекорди Гіннеса
Успішним заїздом Нішікубо не лише розсунув межі трайлс-байкінгу, але й одразу встановив два нових рекорди Гіннеса. Він зафіксував новий орієнтир для найстрімкішого fakie nose manual на велосипеді — 37,5 градуса — і найдовшу відстань, подолану на велосипеді в режимі fakie nose manual на лижному трампліні: 136,6 метра.
Рекорди вражають іще більше з урахуванням того, що під час спуску він досяг швидкості понад 60 км/год і утримував баланс на передньому колесі протягом 35 секунд.
02
Що надихнуло на спробу встановити світовий рекорд
Нішікубо завжди мріяв виконати свій фірмовий трюк — fakie nose manual — у справді особливому місці.
Постійно шукаючи потрібну локацію, він знайшов натхнення, спостерігаючи за тим, як японський лижний стрибун Рьою Кобаяші встановив новий світовий рекорд — 291 метр — в Ісландії. Зрештою вибір упав на Хакубу як ідеальне місце для власного рекорду.
03
Проєкт двох років
З ідеєю в голові Нішікубо вперше вирушив до Хакуби в серпні 2024 року — щоб оглянути локацію й зрозуміти, чи може мрія стати реальністю.
Наступного року він був готовий до першої спроби. На жаль, 35 заїздів не принесли результату. Попри розчарування, Нішікубо зберігав позитивний настрій — він виявив кілька проблем, які потрібно було вирішити.
Він зрозумів: якщо вдасться забезпечити достатнє зчеплення шин із поверхнею трампліна і підтримувати швидкість за допомогою контрольованого гальмування — це може спрацювати.
04
Тестування і підготовка до нової спроби
Щоб дати собі максимальні шанси на успіх, Нішікубо збудував тренувальний схил висотою 10 метрів із тим самим кутом нахилу, що й трамплін, і протестував чотири різних варіанти шин діаметром 24 дюйми, а потім модифікував їх кастомними металевими шипами для покращення зчеплення.
34-річний райдер повернувся до Хакуби, щоб перевірити отримані результати на місці — і переконавшись, що все готово, вирішив спробувати знову.
У перший день покращене зчеплення створило таку гальмівну силу, що гальма почали перегріватися. До кінця другого дня всі 10 запасних гальмівних роторів вийшли з ладу.
На третій день Нішікубо замінив смоляні гальмівні колодки на металеві — і одразу відчув різницю. Проблема перегріву зникла, і він підійшов до наступної спроби з упевненістю — і здійснив рекордний заїзд більш ніж через два роки після того, як ідея вперше зародилася.