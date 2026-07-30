Їхати на велосипеді вниз по крутому схилу — вже непросто. Робити це заднім ходом, балансуючи лише на передньому колесі, — здається майже неможливим. Але саме це зробив японський райдер у гірському тріал-байкінгу Томомі Нішікубо після двох років ретельної підготовки.

27 травня 2026 року Нішікубо спустився з олімпійського лижного стрибкового трампліна під кутом 37,5 градуса в Хакубі, Японія, балансуючи виключно на передньому колесі велосипеда. Цей трюк називається fakie nose manual: у гірському байкінгу fakie означає їзду заднім ходом, а nose manual — баланс на передньому колесі без торкання заднього.

01 Два рекорди Гіннеса

Неймовірна серія успішних виступів Томомі Нішікубо © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Успішним заїздом Нішікубо не лише розсунув межі трайлс-байкінгу, але й одразу встановив два нових рекорди Гіннеса. Він зафіксував новий орієнтир для найстрімкішого fakie nose manual на велосипеді — 37,5 градуса — і найдовшу відстань, подолану на велосипеді в режимі fakie nose manual на лижному трампліні: 136,6 метра.

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

Рекорди вражають іще більше з урахуванням того, що під час спуску він досяг швидкості понад 60 км/год і утримував баланс на передньому колесі протягом 35 секунд.

02 Що надихнуло на спробу встановити світовий рекорд

Томомі Нішікубо робить невелику перерву між спробами © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Нішікубо завжди мріяв виконати свій фірмовий трюк — fakie nose manual — у справді особливому місці.

Постійно шукаючи потрібну локацію, він знайшов натхнення, спостерігаючи за тим, як японський лижний стрибун Рьою Кобаяші встановив новий світовий рекорд — 291 метр — в Ісландії. Зрештою вибір упав на Хакубу як ідеальне місце для власного рекорду.

03 Проєкт двох років

Томомі Нішікубо утримує фейкі-ноуз-мануал, проїхавши позначку 125 м © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

З ідеєю в голові Нішікубо вперше вирушив до Хакуби в серпні 2024 року — щоб оглянути локацію й зрозуміти, чи може мрія стати реальністю.

Наступного року він був готовий до першої спроби. На жаль, 35 заїздів не принесли результату. Попри розчарування, Нішікубо зберігав позитивний настрій — він виявив кілька проблем, які потрібно було вирішити.

Він зрозумів: якщо вдасться забезпечити достатнє зчеплення шин із поверхнею трампліна і підтримувати швидкість за допомогою контрольованого гальмування — це може спрацювати.

04 Тестування і підготовка до нової спроби

Томомі Нішікубо святкує два нові світові рекорди © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Щоб дати собі максимальні шанси на успіх, Нішікубо збудував тренувальний схил висотою 10 метрів із тим самим кутом нахилу, що й трамплін, і протестував чотири різних варіанти шин діаметром 24 дюйми, а потім модифікував їх кастомними металевими шипами для покращення зчеплення.

34-річний райдер повернувся до Хакуби, щоб перевірити отримані результати на місці — і переконавшись, що все готово, вирішив спробувати знову.

У перший день покращене зчеплення створило таку гальмівну силу, що гальма почали перегріватися. До кінця другого дня всі 10 запасних гальмівних роторів вийшли з ладу.

На третій день Нішікубо замінив смоляні гальмівні колодки на металеві — і одразу відчув різницю. Проблема перегріву зникла, і він підійшов до наступної спроби з упевненістю — і здійснив рекордний заїзд більш ніж через два роки після того, як ідея вперше зародилася.