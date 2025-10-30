Топрак Разгатліоглу втретє став чемпіоном WorldSBK

Резюме 1 Триразовий чемпіон світу

Сезон WorldSBK завершився драматично на трасі в Хересі, Іспанія. Топрак Разгатліоглу приїхав туди, маючи реальний шанс на титул, і вже в суботньому головному заїзді міг його здобути. Стартувавши з поул-позишну, він заклав міцний фундамент для успіху. А друге місце в недільних перегонах остаточно закріпило його тріумф — турецький спортсмен упевнено захистив чемпіонську корону, здобуту торік.

Як Разгатліоглу виграв чемпіонат світу з супербайка 2025 року

Разгатліоглу тріумфує в Хересі © WorldSBK

Не набравши жодного очка після зіткнення з Ніколо Булегою під час недільного суперпоулу, Разгатліоглу розпочав другі головні перегони, сповнений рішучості завоювати титул. Стартувавши десятим на решітці після аварії, йому потрібно було лише три очки, щоб здобути третій чемпіонський титул WorldSBK. І він зробив це.

Поки італієць Булега провів бездоганний заїзд, щоб здобути перемогу від старту до фінішу, Разгатліоглу вразив стриманим і виваженим виступом, який урешті приніс плоди. Він плавно пробивався вперед, піднявшись до четвертого місця, а на восьмому колі скористався нагодою обігнати Андреа Локателлі й захопити третю позицію.

Тепер ми чемпіони світу, я дуже радий цьому Toprak Razgatlioglu

Цей результат увінчав надзвичайний сезон для турецького водія, який здобув 21 перемогу в перегонах і зібрав 616 очок чемпіонату, щоб вибороти третій чемпіонський титул.

Виступаючи в ефірі WorldSBK після перемоги, він сказав: «Передусім хочу подякувати Кенану Софуоглу, усім своїм братам і вболівальникам, а особливо — команді. Цього року ми розпочали сезон не надто вдало, але з кожним вік-ендом поступово покращували результати й ніколи не здавалися. І нарешті — ми здобули титул! Щиро дякую всім за підтримку. Тепер ми чемпіони світу, я дуже радий цьому».

01 Триразовий чемпіон світу

Разгатліоглу випробує себе в MotoGP у наступному сезоні © Barış Acarlı/Red Bull Content Pool

Разгатліоглу виграв свій перший чемпіонат світу з супербайка у 2021 році. У 2024-му він встановив новий рекорд, виборовши 13 перемог поспіль, закріпивши свою репутацію одного з найсильніших спортсменів у напрямі. У цьому сезоні, здобувши 21 перемогу з 36 заїздів, мотогонщик додав ще одну визначну главу до кар'єри.

З трьома титулами в класі супербайк — один з Yamaha (2021) і два з BMW (2024 і 2025) — Топрак міцно закріпився серед еліти.

Наступного року він прийме новий виклик у MotoGP, де прагне показати свою неповторну майстерність і виняткове відчуття мотоцикла. Мало хто сумнівається, що вже зовсім скоро Разгатліоглу гучно заявить про себе у найвищому класі мотоперегонів.