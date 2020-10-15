8 найскладніших MTB-трас Європи

Коли мова йде про складні MTB-траси, складно придумати щось важче, ніж європейські маршрути. Ти можеш їхати по гірських перевалах Словенії, підніматися на засніжені вершини Норвегії або балансувати на вузькій трасі в Австрії, але залишишся переповнений враженнями. І ось чому.

1. Мефжелет, Норвегія

Гора Мефжелет розташована за 6 км від долини Волдол і пропонує один з найцікавіших досвідів для велосипедиста. Ти підніматимешся вгору на льодовик, залишаючи знизу воду фйордів. Висота підйому -- 1100 м, але це не гратиме ролі, коли ти опинишся на вершині, оточений неймовірним краєвидом засніжених гір. Коли прийдеш до тями, спускайся вниз трасою через ліси, де краєвиди знову будуть іншими. Хоча майже цілий рік у цій місцевості лежать сніги, не рекомендуємо їхати взимку, адже буде занадто холодно, вітряно й украй багато снігу.

2. Ґраубюнден, Швейцарія

Регіон Граубюнден розташований на сході Швейцарії і є своєрідним магнітом для MTB-райдерів з усього світу. Ця територія повна складних та красивих маршрутів. Крім того, у кантоні Граубюнден проводять щорічні п'ятиденні перегони Swiss Epic. Їх протяжність — 350 км, а загальна висота підйому — понад 12 км. І хоча маршрут змінюють щороку, велосипедисти завжди можуть покататися старими маршрутами, щоб підготуватися до старту або просто насолодитися пейзажами.

3. Альп д'Юез, Франція

Райдери на Мегаваланші © Dominic Yard

Альп д'Юез — найбільший гірськолижний курорт Французьких Альп і досить відома локація у світі MTB. Популярність їй принесли широкі стежки та льодовики, що знаходяться поруч. Якщо сказати простіше, то під час їзди по Альп д'Юез ти отримаєш все, що потрібно MTB-маршруту. Місцеві природні стежки будуть випробуванням для будь-якого гонщика. Але найскладніший момент — знаменитий 2500-метровий спуск Мегаваланша, який починається на піку Блан і закінчується глибоко в долині.

4. Ущелина Галіценкламм, Австрія

Австрійський регіон Галіценкламм відомий різноманітними маршрутами для скелелазіння і спотами для водного спорту. Але тут можна знайти і один з найскладніших у країні MTB-маршрутів. Наприклад, Радвандерунг — ідеальне місце для тих, хто любить екстрим: вузька траса вимагає максимальної концентрації, щоб продовжувати рух і не впасти. Будь готовий їхати дуже швидко і максимально обережно.

5. Тунельна дорога 52, Північна Італія

Ця траса була побудована під час Першої світової війни і проходить по масиву Пасубіо уздовж 52 тунелів. Маршрут починається на висоті 1216 м, а його загальна протяжність становить 6,6 км. У найвужчій частині ширина дороги становить лише 2,2 м. Гірська траса повністю складається з каньйонів, скель і небезпечних обривів, а найскладнішим тунелем є №20. Тут варто побоюватися інших туристів, адже розминутися з ними буде не так просто.

6. Лез-Арк, Франція

Велосипедний парк Леp-Арк не вважається топовим у Альпах, але це і не важливо. Тут ти можеш насолодитися катанням односторонніми гірськими стежками, загубленими у лісі. Тому, власне, найскладнішим завданням цієї локації є не їзда, а пошук своєї траси і маршруту. Якщо ти недостатньо добре знаєш місцевість і не маєш провідника, готуйся годинами шукати шлях назад.

7. Транс-Словенія 01, Словенія

Траса Транс-Словенія 01 — одна з найпотужніших MTB-трас в Європі. Вона починається біля перевалу Вршич, проходить через Юлійські Альпи, потім за течією річки Соча і закінчується у віддалених селищах регіону Брда. Щоб подолати весь маршрут, тобі знадобиться не менше семи днів. За час подорожі висота підйому складатиме 10,1 км, а загальна протяжність маршруту — 384 км. Звичайно, трасу можна подолати швидше або повільніше, а для тих, хто хоче насолодитися красою гір, є безліч зупинок біля траси.

8. Лаугавегур, Ісландія