Відкрий для себе маршрут Тур де Франс 2027

Ідучи слідами Більбао, Лілля й Барселони, Единбург прийме Великий старт Тур де Франс у 2027 році. Для 114-го видання гонщики знову стануть перед 21 етапом, що триватимуть із 2 до 25 липня. Хто заслужить своє місце в історії найпопулярнішої щорічної спортивної події світу? Перш ніж ми, можливо, знову побачимо в дії Флоріана Ліповіца, Ремко Евенепула чи Воута ван Арта , погляньмо ближче на те, що обіцяє стати захопливим виданням Великої петлі.

Маршрут Тур де Франс 2027 року © letour.fr

Тур де Франс 2027 етап за етапом 1-й етап п'ятниця, 2 липня, від Единбурга до Карлайла — 184 км — рівнина 2-й етап субота, 3 липня, від Кесвіка до Ліверпуля — 223 км — пересічена

01 Етапи 1–3: Тур де Франс стартує в Шотландії

У 2026 році Барселона й Каталонія приймали Великий старт. Цього разу пелотон прямує на північ, і шотландська столиця Единбург стає стартовою точкою 2 липня. Температури, можливо, трохи прохолодніші, але гонка має бути такою ж гарячою.

Як часто буває, стартовий етап пропонує спринтерам ранню нагоду проявити себе, перш ніж маршрут стане поступово вимогливішим. Після стартового заїзду від Единбурга до Карлайла гонщики поїдуть від Кесвіка до Ліверпуля, а потім вирушать до Уельсу на третій етап — від Велшпула до Кардіффа. Після трьох етапів через Шотландію, Англію та Уельс гонка перетне Ла-Манш до Шербура, де в Нормандії починається французька частина туру.

Етап 1: п'ятниця, 2 липня, від Единбурга до Карлайла — 184 км — рівнина

Етап 2: субота, 3 липня, від Кесвіка до Ліверпуля — 223 км — пересічена

Етап 3: неділя, 4 липня, від Велшпула до Кардіффа — 223 км — пересічена

02 Етапи 4–8: через Францію, з першою гонкою на час у Шамборі

Велосипедисти сподіватимуться на холоднішу погоду на «Гранд Депар» © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Від Шербура до Крезо гонщики постають перед серією складних етапів на хвилястому рельєфі, і перша індивідуальна гонка на час стане головною родзинкою. 38-кілометрове випробування довкола Шамбора має особливо добре пасувати Ремко Евенепулу.

За ці п'ять днів пелотон перетне Францію із заходу на схід, ідучи від Нормандії до Бургундії. Буде також короткий прохід долиною Луари, де гонщики проминуть деякі з розкішних замків регіону — хоч і на значно більшій швидкості, ніж для огляду визначних місць.

Етап 4: вівторок, 6 липня, від Шербур-ан-Котантена до Шербур-ан-Котантена — 171 км — пересічена

Етап 5: середа, 7 липня, від Понторсона до Плюмелека — 178 км — пересічена

Етап 6: четвер, 8 липня, від Ванна до Анже — 193 км — рівнина

Етап 7: п'ятниця, 9 липня, від Блуа до Шамбора — 38 км — індивідуальна гонка на час

Етап 8: субота, 10 липня, від Буржа до Крезо — 224 км — пересічена

03 Етапи 9–11: перші великі гірські виклики

Джей Хіндлі та Максим Ван Гілс блискуче проявили себе в гірських етапах © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

До цього моменту в загальному заліку, імовірно, вже з'являться перші суттєві розриви. Масив Юра, а за ним Альпи мають зробити ці відмінності ще помітнішими. Між відривами, вимогливими підйомами, можливими проколами й сходами ці три етапи можуть подарувати чимало драми.

Тепер гори твердо в центрі уваги, особливо для чистих горняків. Одна з родзинок настає 14 липня, коли гонщики беруться за етап із фінішем на гірському курорті Ле-Сезі з видовищними панорамними краєвидами на Монблан. Чи стане це моментом для Флоріана Ліповіца, щоб піти в атаку? Фінішувавши третім на Тур де Франс 2025 й здобувши білу майку, молодий німець точно буде одним із тих, за ким варто стежити.

Етап 9: неділя, 11 липня, від Віллар-ле-Домб Парк птахів до Гран-Коломб'є — 162 км — гори

Етап 10: вівторок, 13 липня, від Ансі до Салланша — 171 км — гори

Етап 11: середа, 14 липня, від Клюза до Ле-Сезі — 150 км — гори

04 Етапи 12–15: через південь Франції, з важким фінішем у Менді

Флоріан Ліповіц вже має у своєму активі білу майку та місце на п’єдесталі © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Після етапів, що мають пасувати таким гонщикам, як Джей Гіндлі, тур знову запропонує спринтерам нагоди проявити себе, коли пелотон рухатиметься через Валанс, Обенас і Монпельє. Проте 14-й етап обіцяє бути геть іншою справою.

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199-кілометровий заїзд від Монпельє до Менда містить кілька вимогливих підйомів з ухилами, що сягають 7, 8 і навіть 10 відсотків. Це може стати вирішальним випробуванням для претендентів на загальний залік, перш ніж гонщики вирушать до наступного великого виклику.

Етап 12: четвер, 15 липня, від Шамбері до Валанса — 162 км — рівнина

Етап 13: п'ятниця, 16 липня, від Обенаса до Монпельє — 164 км — рівнина

Етап 14: субота, 17 липня, від Монпельє до Менда — 199 км — гори

Етап 15: неділя, 18 липня, від Родеза до Альбі — 169 км — пересічена

05 Етапи 16–21: 71 км гонок на час і вирішальний фініш у Піренеях

Ремко Евенепул сподівається очолити пелотон на фініші в Парижі у 2027 році © Getty Images/Red Bull Content Pool

Після дня відпочинку в Тулузі фінальний тиждень стартує ще однією важливою індивідуальною гонкою на час. 33-кілометрова траса через Рожеве місто дасть спеціалістам нагоду відіграти цінний час, але боротьба за жовту майку буде далеко не завершена.

Піренеї чекають, і серед головних викликів, що ще попереду, — легендарний Коль-дю-Турмале й вимогливий маршрут від Аспаррена до Ларюнса. Якщо хтось не запустить вирішальну атаку раніше в гонці, саме ці фінальні гірські етапи можуть зрештою визначити переможця 114-го Тур де Франс.

Евенепул, віцечемпіон 2026 року, імовірно, буде серед провідних претендентів. Маршрут точно має грати на його сильних сторонах. Із сукупним 71 кілометром індивідуальних гонок на час це видання пропонує особливо цікавий баланс між горняками й універсалами. Утім, остаточний вердикт настане лише тоді, коли гонщики підкорять Піренеї.

Етап 16: вівторок, 20 липня, від Тулузи до Тулузи — 33 км — індивідуальна гонка на час

Етап 17: середа, 21 липня, від Мюре до По — 186 км — рівнина

Етап 18: четвер, 22 липня, від По до Сен-Ларі-Сулан через Коль-дю-Порте — 174 км — гори

Етап 19: п'ятниця, 23 липня, від Аспаррена до Ларюнса — 160 км — гори

Етап 20: субота, 24 липня, від Мобурге до Лібурна — 198 км — рівнина

Етап 21: неділя, 25 липня, від Сен-Кантен-ан-Івлін до Парижа (Єлисейські Поля) — 116 км — рівнина

Хто прибуде до Парижа в жовтій майці ? Нам доведеться почекати до липня, щоб дізнатися, — після 21 етапу й загалом 3479 км гонки.

06 Поширені запитання про маршрут Тур де Франс 2027

Команди супроводу охоплять кожен дюйм маршруту довжиною 3 479 км © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Все, що потрібно знати про маршрут Тур де Франс 2027 Коли розпочнеться Тур де Франс 2027 року? Тур де Франс 2027 року розпочнеться у п’ятницю, 2 липня 2027 року, з «Гранд-Депар» в Единбурзі, Шотландія. Гонка триватиме до неділі, 25 липня, коли гонщики дістануться Парижа. Де розпочнеться Тур де Франс 2027 року? Тур де Франс 2027 року стартує в Единбурзі, Шотландія. Столиця Шотландії прийме «Гранд Депар», що ознаменує початок 114-го випуску гонки. Де закінчується Тур де Франс 2027 року? Гонка завершиться в Парижі в неділю, 25 липня 2027 року. Фінальний етап розпочнеться в Сен-Кантен-ан-Івелін і завершиться на Єлисейських полях. Скільки етапів у Тур де Франс 2027 року? Тур де Франс 2027 року складатиметься з 21 етапу загальною довжиною 3 479 км. Гонка триватиме з 2 по 25 липня, з двома днями відпочинку протягом трьох тижнів змагань. Яка загальна довжина Тур де Франс 2027 року? Маршрут 2027 року охоплює загалом 3 479 км у 21 етапі, під час яких пелотон проїде від Единбурга через Англію та Уельс, а потім продовжить шлях через Францію і фінішуватиме в Парижі. Скільки гонок на час передбачено в Тур де Франс 2027 року? У програмі передбачено дві індивідуальні гонки на час із загальною довжиною 71 км. Перша — це 38-кілометровий етап від Блуа до Шамбора 9 липня, а друга — 33-кілометровий індивідуальний етап на час у Тулузі 20 липня. Це найдовша загальна дистанція індивідуальних етапів на час з 2012 року. Які етапи Тур де Франс 2027 року є ключовими? Кілька етапів виділяються як потенційні переломні моменти. Індивідуальна гонка на час від Блуа до Шамбора може зіграти на користь гонщиків із сильними здібностями у гонках на час, тоді як гірські етапи до Гран-Коломб’є та Ле-Сезі повинні стати випробуванням для претендентів на загальну перемогу. Заключні етапи в Піренеях, зокрема заїзди до Сен-Ларі-Сулан та з Аспаррена до Ларуна, можуть виявитися вирішальними у боротьбі за жовту майку. Чи завітає Тур де Франс 2027 року до Великої Британії? Так. Тур де Франс 2027 року розпочнеться у Великій Британії: три стартові етапи пройдуть у Шотландії, Англії та Уельсі. Гонка стартує в Единбурзі, продовжиться з Кесвіка до Ліверпуля, а потім пройде з Велшпула до Кардіффа, після чого учасники вирушать до Франції.