Посібник з Тур де Франс для початківців

Тур де Франс — найбільша шосейна велогонка. Другий Гранд-тур сезону, що триває три тижні, складається з 21 дня перегонів (відомих як етапи) і двох днів відпочинку. На фініші переможець у загальному заліку нагороджується знаковою жовтою майкою.

Але все не так просто. Усередині перегонів розгортаються унікальні історії з несподіваними поворотами, адже триває боротьба ще за три майки: спринтерську, гірську та для найкращого молодого велосипедиста. Щодня трапляються злети й падіння, оскільки спортсмени прагнуть індивідуальної слави, намагаючись при цьому відірватися від пелотону, що їх переслідує.

За повідомленнями, Тур де Франс дивляться понад 3,5 мільярда людей у всьому світі. Ця багатоденка приваблює не лише фанатів велоспорту — багато хто просто вмикає трансляцію, щоб спостерігати за щоденними драмами на тлі неймовірних і щоразу різних краєвидів Франції.

Якщо ти один з тих, хто вперше дивитиметься Тур де Франс, тобі пощастило. Напередодні старту 112-их перегонів ми підготували вичерпний довідник. У ньому ти знайдеш інформацію про команди, тактики, фаворитів та ключові терміни, що допоможуть тобі якнайкраще зануритися в події на екрані.

01 Стисла історія

Це 112-й Тур де Франс і 106-й рік, відколи переможцеві загального заліку вручають жовту майку. Засновані 1903 року як спосіб підвищити продажі газети, ці перегони з часом перетворилися на одну з найбільших щорічних спортивних подій у світі. Сьогодні Тур де Франс збирає 12 мільйонів уболівальників уздовж трас протягом трьох тижнів — і це без урахування тих, хто дивиться трансляції вдома.

Велоперегони — один з найстаріших видів спорту © Nationaal Archief

02 Маршрут перегонів Тур де Франс 2025 року

Маршрут Тур де Франс 2025 року, що стартує в Ліллі 5 липня, вперше з 2020-го повністю пролягатиме територією Франції, з попередніми Grand Départ у Флоренції, Більбао та Копенгагені. Загальна довжина маршруту становить 3 338,8 км. Він охоплює 21 етап: сім рівнинних, шість горбистих, шість гірських, а також два індивідуальні заїзди на час. Фініш відбудеться в Парижі 27 липня.

Джай Гіндлі заїжджає на Col du Noyer під час Туру 2024 року © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Фінальний етап повертається на бруковану трасу Єлисейських Полів після тимчасового переїзду до Ніцци у 2024 році через проведення Олімпійських ігор у Парижі. Це буде запекла боротьба між спринтерами, тоді як володар жовтої майки вже не боротиметься за загальну перемогу, а зможе розглядати цей день як святкування своїх досягнень.

03 Що означають кольори майок?

Хоча кожен із 21 етапу має переможця, призові гроші та очки, під час Тур де Франс паралельно ведеться п’ять заліків: генеральна класифікація, молодіжний, очковий, гірський (KOM) і командний. Перші чотири відзначаються спеціальними майками, які лідери заліків надягають на наступному етапі. Команда-лідер, своєю чергою, може обрати жовті шоломи та стартові номери.

Ніко Денц виступає за Red Bull - BORA - hansgrohe на Тур де Франс 2024 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Жовта майка:

Генеральний залік є, мабуть, головним змаганням Тур де Франс, і його лідер нагороджується знаменитою жовтою майкою.

Як здобути жовту майку: її вручають учаснику з найменшим сумарним часом. За цю нагороду змагаються найсильніші універсальні гонщики, які зазвичай чудово проходять гірські етапи та намагаються мінімізувати втрати в індивідуальних заїздах на час. Тадей Погачар — чинний переможець і цього року прагне здобути свій четвертий титул.

Біла майка:

Молодіжні змагання проводяться за тим же форматом, що і генеральна класифікація, але обмежуються учасниками, яким до 2026 року не виповниться 25.

Як здобути білу майку: біла майка, запроваджена у 1975 році, є ознакою перспективного гонщика, і іноді її може отримати переможець генеральної класифікації, як це зробили Еган Берналь (2019) і Тадей Погачар (2020, 2021). Ремко Евенепул — останній володар, і хоча бельгієць цього року націлений на жовту майку, 25-річний велосипедист все ще має змогу захистити свою білу майку.

Зелена майка:

Майка зеленого кольору одягається гонщиком, який набрав найбільшу кількість очок.

Як здобути зелену майку: очки нараховують за перші 15 місць на кожному етапі, і їхня кількість залежить від типу етапу: перемога на рівнинному приносить 50 балів, а на гірському — лише 20. Щодня також проводиться проміжний спринт, у якому перші 15 учасників отримують додаткові очки. Хоча за цю класифікацію зазвичай змагаються лише спринтери, іноді її можуть виграти й універсальні гонщики — ті, хто щодня потрапляє у відриви й здатен боротися на горбистих фінішах, як це вдалося Вауту ван Ерту у 2022 році.

Червоно-біла майка в горошок:

Лідер гірської класифікації одягає червоно-білу майку в горошок. Хоча це змагання проходить у форматі, подібному до очкового заліку, бали KOM нараховують гонщикам, які лідирують на етапі того дня, коли долають категорійні підйоми.

Як здобути майку в горошок: найбільшу кількість очок (20) можна отримати за першість на підйомі Hors Catégorie (HC), тоді як лідерство на підйомі четвертої категорії принесе тобі лише один бал.

Red Bull - BORA - hansgrohe на Тур де Франс 2024 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

І останнє: командний залік базується на сумарному часі трьох найшвидших гонщиків від кожної команди.

04 Команди Тур де Франс

У Тур де Франс 2025 року загалом бере участь 184 гонщики у складі 23 команд — це на 22 команди більше, ніж у попередніх перегонах. Кожна команда складається з восьми райдерів, яких підтримує ціла армія допоміжного персоналу: механіки, асистенти, медики, кухарі та фізіотерапевти. На чолі кожної команди стоїть спортивний директор, який слідує за перегонами в командній автівці, визначає тактику під час перегонів і передає інформацію між гонщиками й допоміжним персоналом. Всі команди мають дві машини супроводу, і кожна з них може надавати підтримку на трасі, зокрема воду, їжу та механічну допомогу (включно з абсолютно новим велосипедом) у разі виникнення проблем.

Факти про Тур де Франс Скільки команд беруть участь у Тур де Франс? 23 команди у 2025 році Скільки гонщиків беруть участь у Тур де Франс? 184 гонщики у 2025 році

Гонщики носять навушники, щоб чути вказівки спортивного директора й спілкуватися з іншими членами команди. Деякі тактичні задуми будуть заздалегідь пропрацьовані й сплановані, тоді як інші — це миттєві рішення, продиктовані спортивним директором або прийняті велосипедистами в дорозі.

05 Етикет Тур де Франс

Хоч офіційні правила чітко визначають, що дозволено, а що — ні, у велоперегонах є й неписані правила, засновані на спортивній етиці та багаторічних традиціях. Їх дотримуються всі гонщики. Принаймні здебільшого.

Головне з них — ніколи не користуватися перевагою у разі аварії чи технічної поломки суперника. Проте це поширюється й на інші моменти: від спільного відвідування туалету (якщо одному учаснику потрібно, йдуть усі), обміну їжею та водою, якщо суперник цього потребує, до дозволу гонщику очолити пелотон, якщо перегони проходять через його рідне місто або припадають на його день народження.

Red Bull - BORA - hansgrohe — видатна команда Туру © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

06 Імена, на які варто звернути увагу

Починаючи з 2021 року, на Тур де Франс триває запекле суперництво між Йонасом Вінгегором і Тадеєм Погачаром . Погачар виграв останні два змагання, а також перенесені через COVID-19 перегони 2020-го, й відмовився від захисту нагороди Джиро д’Італія цього року, щоб зосередитися винятково на завоюванні четвертої жовтої майки. Тим часом Вінгегор взяв участь лише в трьох перегонах 2025 року, зокрема в підготовчому Крітеріум Дофіне, де фінішував другим у загальному заліку, поступившись словенському супернику.

Ваут ван Ерт — завжди серйозний суперник © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Хоча і Вінгегор, і Погачар посідали перші місця протягом останніх чотирьох Турів, вони не єдині фаворити. Ремко Евенепул фінішував третім минулого року і буде прагнути покращити результат, тоді як шестиразовий переможець Гранд-туру Прімож Рогліч з команди Red Bull - BORA - hansgrohe націлений на жовту майку.

Через непередбачуваність спринтерського фінішу важко назвати фаворита, однак очкова майка винагороджує найпослідовніших серед швидких — і тут одразу вирізняються троє претендентів. Бініам Гірмей здобув зелену майку торік, ставши першим африканцем, який виграв етап на Тур де Франс, хоча цього сезону ще не мав жодної перемоги. Яспер Філіпсен , який завоював зелену майку у 2023 році, прагнутиме повернути титул, адже торік йому забракло лише 33 очки. А ще є Ваут ван Ерт .

Ваут ван Ерт святкує перемогу в зеленій майці © Kristof Ramon / Red Bull Content Pool

Бельгієць домінував у змаганнях у 2022 році, допомігши Вінгегору виграти загальний залік, і прагнутиме повторити цей подвиг цього липня. 30-річний райдер вже брав участь у Джиро д'Італія цьогоріч і показав свої найкращі результати, перемігши в одному етапі та зігравши вирішальну роль в атаці напарника по команді Саймона Йейтса , який здобув рожеву майку, на 20-му етапі.

07 Словник Тур де Франс

La Grande Boucle: велика петля. Ласкава назва Тур де Франс.

Maillot jaune: жовта майка. Також використовується для позначення гонщика, який носить жовту майку, наприклад, «жовта майка на 30 секунд відстає від передньої групи».

Lanterne rouge: останній гонщик. Дослівно цей вираз перекладається як «червоний вогник», імовірно, через асоціацію з соромом бути останнім. Хоча це може здаватися принизливим, насправді така позиція нерідко приносить своєрідну популярність, яку згодом використовують для участі в післятурових перегонах і публічних заходах.

Tête de la Course: голова перегонів. Означає гонщика або гонщиків, які лідирують на цьому етапі.

Chute! Chute!: аварія! Ніхто не хоче бачити, як травмуються гонщики, але, безперечно, у цьому є певний відтінок захоплення, коли лунає крик, за яким слідує шквал подій: коментатори намагаються з’ясувати, що сталося, хто впав і як це вплинуло на перегони.

Domestique: гонщик, чия роль полягає в підтримці інших членів команди. Його завдання варіюються від підвезення додаткової їжі та води до захисту іншого спортсмена від вітру, переслідування суперників, які загрожують позиціям лідера, і навіть віддання власного велосипеда у разі технічної несправності.

Red Bull - BORA - hansgrohe під час 12-го етапу 2024 року © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Тур де Франс 2025 року, що відбудеться 5-27 липня, відзначає 112-ту річницю знаменитої жовтої майки. Результати та додаткову інформацію можна знайти на сайті www.letour.fr/.