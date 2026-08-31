Що вразило на Tour de France Femmes 2026

Після дев'яти днів, дев'яти виснажливих етапів і 1 175 кілометрів перегонів Tour de France Femmes avec Zwift 2026 дійшов до захоплюючого фіналу на вулицях Ніцци. На маршруті, що вимагав від пелотону максимальної самовіддачі, гонка подарувала чимало драми, яскравих виступів і підказок про те, куди рухається жіночий пелотон.

Від Гранд-Депара в Лозанні до святкування Демі Воллерінг із FDJ UNITED-SUEZ другого титулу на фінішній лінії в Ніцці — фани спостерігали за безліччю захоплюючих наративів протягом дев'яти етапів. Ось головне з цьогорічної гонки.

01 Ідеальний дизайн маршруту

Маршрут забезпечив інтригу протягом усього заїзду © Getty Images/Red Bull Content Pool

Описаний директором гонки Маріон Руссе як «лукавий», маршрут Tour de France Femmes avec Zwift 2026 знайшов ідеальний баланс. Замість того, щоб покладатися на один вирішальний гірський етап, маршрут створив можливості для гонщиць різного типу впливати на перебіг подій — і тримав загальний результат у невизначеності аж до фінального етапу. Місць для відпочинку майже не було: маршрут раз за разом пропонував можливості для атак, камбеків і тактичних ризиків.

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Після відкривального дубля спринтерських етапів, що цінував уміння позиціонуватися й нерви, гонка перейшла на більш рваний рельєф, придатний для широкого кола гонщиць. Третя в історії гонки роздільна гонка на четвертому етапі дала гарне уявлення про форму претенденток на загальний залік, а горбкуваті виноградники Белльвіль-ан-Божоле на п'ятому подарували глядачам одні з найбільш захоплюючих перегонів сезону.

Дотримуючись традиції ASO включати лише один іконічний фініш на вершині, Мон-Вансу на сьомому етапі забезпечив драматичне гірське протистояння, де заслужений тріумф здобула Кася Нєвядома. Незважаючи на домінування на легендарних схилах Гіганта Провансу, гонка залишалася відкритою — усе вирішувалося на двох фінальних етапах у Ніцці та її околицях.

Ключово, що гонка зберегла щось для кінця. Фінальний етап навколо Ніцци не перетворився на церемоніальну процесію — це була ще одна справжня можливість змінити картину загального заліку.

02 Командна робота вирішує все

Воллерінг святкує перемогу разом із товаришками по команді FDJ UNITED-SUEZ © Tim de Waele/Getty Images

Від виразів болю на обличчі Зої Бекстедт , що тягнула Касю Нєвядому на Col d'Eze, до зворушливих кадрів, де команда Movistar оточила Марлен Ройссер на підтримку після її нещасливого падіння — Tour de France Femmes avec Zwift 2026 запам'ятається приголомшливими проявами командної підтримки протягом усієї гонки.

Спринтерські перемоги Вібес, зухвалий рейд Нєвядоми на Вансу та виняткова, атакувальна їзда Воллерінг — все це приклади вражаючих індивідуальних виступів, але жоден із них не був би можливим без партнерок по команді поруч.

Багатоденна гонка може вирішуватися секундами — але ці секунди часто створюються кілометрами раніше: партнерка по команді, що задає темп, закриває розрив, подає пляшку у потрібний момент або тисне на суперниць перед вирішальним підйомом.

Після перемоги на п'ятому етапі Воллерінг сказала пресі: «Сьогоднішня перемога дуже крута, тому що кожна гонщиця в моїй команді зробила свій внесок. Саме такі перемоги я ціную найбільше: коли всі разом докладають зусиль — і ми перемагаємо разом».

Після завоювання титулу Воллерінг не шкодувала компліментів для партнерок © Getty Images/Red Bull Content Pool

На такому різкому й непередбачуваному маршруті, де лідерство в загальному заліку змінювалося не менше п'яти разів, жодна команда не мала особливої можливості їхати суто від оборони. Це була справжня гонка гонщиць, що винагороджувала атакувальну, агресивну тактику, — і Воллерінг разом із усією командою FDJ UNITED-SUEZ втілювала це досконало аж до фіналу в Ніцці.

03 Нове покоління заявляє про себе

Одна з найзахоплюючих рис цьогорічного туру — відчуття, що майбутнє жіночого велоспорту вже тут. Усталені зірки — Воллерінг, Нєвядома, Ройссер — як і раніше творили заголовки, але Паула Блазі, Антонія Нідермайєр, Селія Жері та інші молоді таланти показали: наступне покоління гонщиць вже готове чекати свого шансу на виході.

Велосипедистка FDJ UNITED-SUEZ Селія Гері вразила глядачів на рідній землі © Alex Broadway/Getty Images

Відхід досвідчених ветеранок Анни ван дер Бреґен і Полін Ферран-Прево на сьомому й восьмому етапах відповідно відчувався як зміна стражі в пелотоні — і фокус перемістився на молоді таланти, що пробиваються у пелотоні, де загальний рівень невпинно зростає.

Трохи не вистачивши до перемоги на шостому етапі, гонщиця FDJ UNITED-SUEZ Жері сказала пресі: «Сьогодні був прекрасний день. Я віддала все, щоб створити можливості й піти за перемогою. Оскільки перемогти не вийшло — є неминуче трохи розчарування, але я знаю, що зробила все, що могла».

Це підкреслює той факт, що Тур перетворюється на гонку, де молоді гонщиці можуть реалістично приїхати з амбіціями, а не просто за досвідом.

04 Воллерінг — гідна чемпіонка

П'ять різних гонщиць надягали іконічну жовту майку протягом гонки. Дев'ять етапів — і ця статистика сама по собі свідчить: перегони були захоплюючими, драматичними й конкурентними від самої Лозанни до Ніцци. Але переможниця може бути лише одна.

Вітаємо Демі Воллерінг — гідну чемпіонку Tour de France Femmes avec Zwift 2026. Після дев'яти етапів Воллерінг вийшла з гонки, що вимагала всього — сильних ніг, тактичного чуття, ментальної стійкості, потужної команди й уміння виступати під максимальним тиском — і стала першою в історії дворазовою переможницею цієї іконічної гонки.

Воллерінг виграла три етапи на шляху до перемоги в загальному заліку © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я справді хочу подякувати своїй команді. Без них усіх я б не змогла. Це не лише важка робота, яку ми вклали, — це і віра, і відданість, і все інше. Завжди прагнути ставати кращими й справді вірити в мрію. І ми це зробили, і я так пишаюся цим»

— Демі Воллерінг

Здобувши перемогу зухвалим ривком на Côte de la Ginestière наприкінці восьмого етапу й закріпивши перевагу на дорогах Ніцци після того, як витримала все, що команда Canyon-Sram Нєвядоми кинула їй назустріч, Воллерінг знову довела свій клас: третя перемога на етапі в гонці 2026 року й загальна перевага в 1:18 над мужньою суперницею.

Воллерінг додає перемогу на Tour de France Femmes avec Zwift до своїх тріумфів на Giro d'Italia, Турі Фландрії і Льєж — Бастонь — Льєж — і це лише в 2026 році.

Здобувши другу жовту майку в трофейну шафу, можна з впевненістю припустити: тепер Воллерінг поставить за мету, мабуть, єдине, чого їй ще бракує в колекції, — веселкову майку чемпіонки світу, що чекає в Монреалі на чемпіонаті світу через шість тижнів.

Воллерінг стала першою атлеткою, яка двічі виграла «Тур де Франс» зі Zwift © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Я дуже хочу подякувати своїй команді. Без них я б не змогла цього досягти. Демі Воллерінг

Про автора Хто такий Оллі Сміт? Оллі Сміт — незалежний автор із Брістоля, що на південному заході Великої Британії. Затятий велосипедист і завзятий аматорський гонщик, Оллі живе і дихає велоспортом. Він пише для таких видань, як CyclingNews та BikeRadar, а також працює продюсером подкасту «Life In The Peloton».