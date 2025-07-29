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Велоспорт
Фло Ліповіц: чи зможе екс-біатлоніст підкорити Тур де Франс?
Чотири причини, чому Флоріан Ліповіц із Red Bull – BORA – hansgrohe може здивувати на своєму дебютному Тур де Франс — з експертною думкою ветерана велоперегонів.
Флоріан Ліповіц дебютує на Тур де Франс у складі команди Red Bull - BORA – hansgrohe, і 24-річного спортсмена вже називають одним з найяскравіших молодих талантів перегонів. Поза велосипедом він тихий і скромний. А на велосипеді підкорює гірські підйоми з такою легкістю, ніби просто вирушив на неспішну прогулянку. Навіть Прімож Рогліч визнає: юнак робить це без видимих зусиль.
Ажіотаж навколо колишнього біатлоніста зростає. І про нього говорять не лише фанати. Німецький експерт з велоспорту та колишній професійний велогонщик Рік Забель, який брав участь у Тур де Франс з 2017 по 2022 рік, сказав нам: «Звісно, я дуже радий, що з Ліповіцем у нас є хтось, хто може фінішувати в п'ятірці найкращих та, можливо, навіть поборотися за подіум».
Ліповіц зможе поборотися за подіум Туру
Це слова людини, яка точно знає, що потрібно для перемоги в Турі!
Ось чотири причини, чому фініш у п'ятірці найкращих є цілком реальним для дебютанта Туру з команди Red Bull - BORA - hansgrohe:
01
Від Вуельти Іспанії до потужного весняного сезону
Ліповіц уперше привернув до себе увагу, коли посів сьоме місце в загальному заліку Вуельти Іспанії 2024 року — однієї з найпрестижніших і найвимогливіших велогонок у світі. Наступної весни він підтвердив, що цей результат не був випадковим: фінішував другим на перегонах Париж — Ніцца, які відкривали сезон, і лише на вісім секунд відстав від подіуму на складному Турі Країни Басків — дрібниця, якщо врахувати, що він тривав кілька днів.
Крім того, спортсмен блискуче показав себе на Критеріум Дофіне, ще одних серйозних перегонах, в яких фінішував у трійці лідерів.
Усі ці стабільні виступи свідчать про те, що Ліповіц перебуває у відмінній формі саме в потрібний момент, напередодні найбільших перегонів року.
02
Ліповіц — секретна зброя команди
Було багато розмов про те, хто очолить команду Red Bull - BORA - hansgrohe на цьогорічному Тур де Франс. Команда обрала капітаном Пріможа Рогліча, п'ятиразового переможця Гранд-туру. Ліповіц отримав особливу роль «джокера» — з меншим тиском та повною свободою дій. Він може впливати на перегони сміливими відривами, особливо на другому тижні.
Як пояснює Рольф Алдаг, спортивний директор Red Bull - BORA - hansgrohe: «Фло буде їхати поруч з Пріможем Роглічем. Його роль стане зрозумілою по ходу Тур де Франс».
Роль Фло стане зрозумілою по ходу Тур де Франс
03
Спеціальна підготовка Ліповіца
Кожен, хто ознайомився з маршрутом Тур де Франс 2025 року, розуміє: він підходить універсальним учасникам, які впевнено почуваються за різних умов. Імена на кшталт Тадея Погачара та Ремко Евенепула, ймовірно, будуть серед фаворитів — особливо з огляду на майже 44 км індивідуальної гонки на час на двох етапах із горбистим рельєфом. А що ж Ліповіц? Це питання все ще відкрите.
Перед Туром Ліповіц зосередився на вдосконаленні навичок у заїздах на час. Він став першим велогонщиком найвищого рівня, який тренувався в тунелі Кейтсбі — спеціалізованому об’єкті, створеному для покращення аеродинаміки. Під час довгого роздільного заїзду на Критеріум Дофіне він продемонстрував середню швидкість 47,9 км/год, довівши, що наполеглива праця дає результати.
04
Ліповіц пройшов деякі з найскладніших підйомів Туру
Урок, який багато велосипедистів, що вперше беруть участь у Тур де Франс, засвоюють на власному досвіді: участь в інших Гранд-турах, таких як Джиро д'Італія або Вуельта Іспанії, навіть із фінішем у десятці найкращих, не може замінити досвіду проходження найскладніших перегонів світу.
Так чим же вирізняється Ліповіц? Він вже пройшов деякі з найскладніших підйомів Туру.
Наприклад, круті гірські перевали, як-от Col de la Madeleine та Croix de Fer, з'явилися цього року на Критеріум Дофіне, так само вони з'являться і на Турі, особливо під час ключового гірського етапу від Віфа до Col de la Loze.
Шанувальники велоспорту часто називають Дофіне «міні-Туром де Франс» — і не дарма. Маршрут перегонів вирізняється високою складністю, особливо на останніх трьох етапах, де загальний набір висоти становить майже 10 800 метрів. Це — ідеальна підготовка до суворих Піренеїв, які чекають на учасників з 12 по 14 етапи Туру.