Ажіотаж навколо колишнього біатлоніста зростає. І про нього говорять не лише фанати. Німецький експерт з велоспорту та колишній професійний велогонщик

Рік Забель

, який брав участь у Тур де Франс з 2017 по 2022 рік, сказав нам: «Звісно, я дуже радий, що з Ліповіцем у нас є хтось, хто може фінішувати в п'ятірці найкращих та, можливо, навіть поборотися за подіум».