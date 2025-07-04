Усе, що варто знати про Grand Départ Тур де Франс

01 Де і коли відбудеться Grand Départ 2025?

Grand Départ 2025 року відбудеться в суботу, 5 липня, в Ліллі. Це вже не перший раз, коли велоперегони стартують з півночі Франції. Протягом трьох етапів учасники перетнуть регіон, проїжджаючи, зокрема, через Валансьєн та Дюнкерк.

Прімож Рогліч вітає глядачів на Grand Départ © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

02 Історія Grand Départ

Тур де Франс уперше відбувся 1903 року. Перші два змагання стартували в містечку Монжерон, що тоді входило до регіону Сен-е-Уаз (нині — Ессонн). Згодом старт перенесли ближче до Парижа — саме там перегони починалися аж до 1914 року, коли їх перервала Перша світова війна. За винятком Туру 1926 року, що починався в Ев'ян-ле-Бен, усі старти до 1950-го проходили в паризькому регіоні.

Однак, починаючи з 1950-х років, перегони дедалі частіше змінювали місце старту. У 1954 році вони вперше вирушили за межі Франції — з нідерландського міста Амстердам. Відтоді Grand Départ неодноразово відбувався в інших країнах: Бельгії, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Люксембурзі, Ірландії, Монако, Данії, Іспанії та Італії.

03 Як обирається місце проведення Grand Départ?

Маттео Собреро на Лазурному березі у 2024 році © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Організація Grand Départ, навіть за стандартами такого культового змагання, як Тур де Франс, вимагає ретельного планування та підготовки. Команди, організатори, приймальна сторона, ЗМІ та публіка — зібрати їх усіх разом в одному місті є значним логістичним викликом.

Час від часу організатори обирають місце проведення, враховуючи інші значущі події. Наприклад, у 1958 році Брюссель приймав Всесвітню виставку, і проходження Туру через місто стало символічним жестом на підтримку Європи, яка тоді формувалася.

До Другої світової війни Grand Départ був великою подією, яка, втім, не мала такого міжнародного розголосу, як сьогодні. Відтоді, однак, приймати старт «Ле Тур» стало одночасно і честю, і політичною подією. Маршрут перегонів пролягав через 55 різних міст, зокрема такі столиці, як Лондон, Західний Берлін (у 1987 році), Дублін, Копенгаген і Брюссель.

Окрім сусідніх країн, низка інших держав прагне прийняти Тур де Франс. Подібно до того, як це відбувається з чемпіонатом світу з футболу чи Олімпійськими іграми, заявки від потенційних кандидатів надходять швидко й часто. Наприклад, переговори з Країною Басків розпочалися 2016 року, і зрештою, у 2023-му Тур попрямував туди. У 2026-му гонщики стартуватимуть з Барселони, а 2027 року старт відбудеться в Единбурзі, столиці Шотландії.

04 Що відбудеться на Grand Départ 2025?

Ваут ван Ерт наближається до фінішу © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Як вже згадувалося, Лілль, столиця регіону О-де-Франс, стане місцем проведення Grand Départ 2025 року. З огляду на близькість до Бельгії, країни, яку найчастіше відвідують учасники Тур де Франс протягом багатьох років, північ є логічним місцем для старту. Крім того, велобагатоденка нерідко проходить досить близько до кордонів Франції.

3 липня, напередодні старту 5 числа, команди візьмуть участь у традиційному параді вулицями міста. Також у місті діятиме фан-парк, де вболівальники зможуть стежити за перегонами, брати участь у конкурсах, вікторинах, воркшопах та інших розважальних заходах.

Маршрут перших трьох етапів

Ніко Денц і Джай Гіндлі прокладають шлях в пелотоні © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Як це часто буває, Тур затримається в районі Grand Départ на кілька етапів. Точніше, на три.

Перший довжиною 184,9 км пролягатиме через Ланс, Бетюн, Азебрук, Стеенвоорд, Баєль і Армантьєр. Далі спортсмени вирушать із Ловен-Планк до Булонь-сюр-Мер на другий, дещо складніший етап — 209 км із набором висоти 2550 м. Перед тим як залишити регіон О-де-Франс, Тур пройде через Валансьєн та Дюнкерк — 178,3 км рівнинної дистанції.

05 Які команди візьмуть участь у Тур де Франс 2025?

Red Bull - BORA - hansgrohe: готові до перемог на Тур де Франс 2025 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

У Тур де Франс 2025 року змагатимуться 23 команди та 184 велосипедисти. Участь можуть взяти два типи команд: UCI WorldTeams, що відповідають першому дивізіону, та UCI ProTeams, що відповідають другому. Цьогоріч беруть участь 18 команд UCI WorldTeams та п'ять команд UCI ProTeams.

Ось 23 команди, які покинуть Лілль 5 липня:

WorldTeams ProTeams Red Bull - BORA - hansgrohe Lotto Alpecin-Deceuninck Team TotalEnergies Bahrain-Victorious Uno-X Mobility Decathlon AG2R La Mondiale Team Israel-Premier Tech Groupama-FDJ Tudor Pro Cycling Team Intermarché-Wanty Movistar Team Soudal Quick-Step Team Picnic-PostNL UAE Team Emirates XRG Arkéa-B&B Hotels Cofidis EF Education-EasyPost Ineos Grenadiers Lidl-Trek Team Jayco AlUla Team Visma | Lease a Bike XDS Astana Team

06 Хто з гонщиків є фаворитом у боротьбі за жовту майку?

Прімож Рогліч вітає вболівальників © Charly López/Red Bull Content Pool

Тадей Погачар, який вже тричі здобував перемогу у Тур де Франс, буде боротися за жовту майку . Дворазовий чемпіон Йонас Вінгегор з команди Visma | Lease a Bike, ймовірно, знову стане його головним суперником. Ремко Евенепул (Soudal Quick-Step) та Енрік Мас (Movistar) також серед фаворитів.

Команда Red Bull - BORA - hansgrohe та її лідер Прімож Рогліч полюватимуть за жовтою майкою. Словенець, який уже перемагав на Вуельті та Джиро, прагне додати до свого й без того разючого списку нагород ще один титул.

07 О котрій годині стартує Тур де Франс?

Джай Гіндлі спускається з Cime de la Bonette © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Перший етап Тур де Франс 2025 року розпочнеться о 13:10 за центральноєвропейським часом (14:10 за Києвом) 5 липня.

До цього відбудеться низка заходів, переважно у фан-парку Лілля, що працюватиме з 10:00 до 18:00 на площі Республіки.

08 Як Grand Départ впливає на приймальне місто?

У 2023 році Тур де Франс зібрав у Країні Басків величезну кількість фанатів © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Тур де Франс — це подія глобального масштабу й одне з найпопулярніших спортивних змагань у світі (якщо підрахувати кількість глядачів на кожному етапі). Тож місто, яке приймає Grand Départ, неминуче отримує вигоду від такої уваги.

У 2023 році Тур стартував із Більбао, і баскська влада інвестувала близько 12 мільйонів євро в підготовку столиці Біскаї до прийняття спортсменів. Після проведеного аналізу було оголошено, що ці початкові вкладення принесли солідний прибуток — 103,9 млн євро. До того ж значна частина цієї суми надійшла до місцевих компаній, які уклали 113 контрактів, пов’язаних з організацією заходу.

Протягом трьох етапів через Країну Басків (Більбао, Віторія-Гастейс — Сан-Себастьян, Аморебієта-Ечано — Байонна) за перегонами спостерігали майже мільйон вболівальників, 30 відсотків з яких були з-за меж регіону, що дало величезний поштовх для розвитку туризму.

09 Як дивитися Grand Départ Тур де Франс 2025

Ваут ван Ерт на 9-му етапі Тур де Франс 2023 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Спостерігати за Тур де Франс — це дуже особливий досвід.

Якщо плануєш відвідати Grand Départ як глядач, радимо приїхати якнайраніше, щоб уникнути заторів і вибрати зручне місце з гарним видом. Не забудь прихопити головний убір, достатньо води та сонцезахисний крем.

Якщо ти не можеш приїхати в Лілль, Тур де Франс транслюється по всьому світу — перевір місцеві телеканали, щоб дізнатися подробиці.

Можеш стежити за 112-ми перегонами Тур де Франс і прогресом Red Bull - BORA - hangrohe з 5 липня.