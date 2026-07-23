Перезапуск: що відбувається під час дня відпочинку на Тур де Франс

Після дев'яти днів гонок і понад 1 400 км шляху від Барселони до Усселя через Піренеї Тур де Франс зробив першу перерву на день відпочинку в регіоні Канталь.

Це один із двох днів відпочинку під час тритижневого «Гранд-туру», який дає гонщикам можливість відпочити та відновити сили перед відновленням гонки на 10-му етапі з Оріяка до Ле-Ліорана.

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

Але, як і в інших аспектах Тур де Франс, день відпочинку далеко не такий спокійний, і для всієї команди — від спортсменів до механіків та кухарів — заплановано цілий день заходів, організованих з військовою точністю, щоб гарантувати їхню готовність до відновлення гонок.

01 Активне відновлення

Хоча гонщики будуть відпочивати порівняно з тими дев'ятьма днями гонок, які вони вже провели, вони все одно вирушать на активну відновлювальну поїздку, щоб ноги не застигли.

Команда Red Bull - BORA - hansgrohe вирушила на 50,8-кілометрову прогулянку навколо Канталя, а претендент на загальний залік Ремко Евенепул поділився записом проїзду у своїйєму Strava , продемонструвавши, як група з восьми гонщиків розвинула середню швидкість 33,5 км/год, незважаючи на те, що траса включала 756 м набору висоти, а його максимальна швидкість сягнула 77,4 км/год.

Ремко Евенепел розвинув максимальну швидкість 77,4 км/год © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Команда використала цю відновлювальну поїздку як нагоду продемонструвати свою екіпіровку «Lucky 13» — унікальний комплект з майки та шортів на лямках, у якому все було перевернуто догори дригом на згадку про 13-й Тур де Франс команди та про те, що номер 13 у пелотоні завжди носять перевернутим — це повір'я, що приносить удачу.

Евенепул також проїхав цю дистанцію на прототипі велосипеда Specialized S-Works Shiv TT, що дозволило чинному чемпіону світу UCI з індивідуальної гонки на час провести більше часу в сідлі на цьому велосипеді напередодні 16-го етапу — індивідуальної гонки на час, яка відбудеться 21 липня.

02 Відпочинок, підзарядка та відновлення

Окрім активної відновлювальної їзди, гонщики зосередяться на відпочинку та поповненні запасів енергії. Почавши день з довшого сну, вони спокійно поснідають омлетами, хлібом або пластівцями, а не традиційним для гоночних днів сніданком з великою кількістю рису.

Для претендентів на різні майки день відпочинку передбачатиме інтерв'ю з пресою, присвячені перебігу гонки до цього моменту та сподіванням на решту етапів, а також такі зобов'язання, як зустрічі зі спонсорами.

Після заїзду команда зосередилася на відпочинку © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Поїздка запланована на пізній ранок, під час якої гонщики будуть постійно поповнювати запаси глікогену, щоб бути готовими до відновлення гонок наступного дня.

Після поїздки на них чекає ще один обід, багатий на вуглеводи. У своєму щоденнику Тур де Франс за 2023 рік Том Підкок згадує, що намагався поспати після обіду, але це, як відомо, легше сказати, ніж зробити.

Пополудні також є можливість пройти сеанси масажу та фізіотерапії з сойньєрами (команда підтримки), а будь-які травми лікуватиме лікар команди. Після спокійного післяобіддя відбудеться брифінг щодо майбутніх етапів із спортивними директорами, вечеря та ранній відхід до сну, щоб максимально забезпечити сон і відновлення.

03 Звичайний робочий день для команди підтримки

Хоча гонщики мають можливість трохи розслабитися у день відпочинку, для решти команди, яка підтримує їхні зусилля, цей день є набагато напруженішим.

День перерви у гонках дає механікам можливість розібрати та зібрати кожен велосипед заново, щоб перед початком другого тижня все було як нове.

Сойньєри матимуть свою щоденну порцію прання, хоча, оскільки команда залишається в тому самому готелі на дві ночі, їм не доведеться витрачати час на перенесення матраців та підготовку кімнат, як у день етапу.

Для команди підтримки Red Bull - BORA - hansgrohe робота не припиняється © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Для кухарів головним завданням дня є забезпечення гонщиків харчуванням, що сприяє відновленню, а також планування конкретних потреб на найближчі дні, включаючи приготування їжі під час гонки, такої як рисові хлібці, які будуть включені в музети.

Нарешті, спортивні директори проводять день відпочинку, аналізуючи попередній блок гонок і прогнозуючи, що саме визначить перемогу чи поразку у другому тижні.

З огляду на два майбутні дні, орієнтовані на спринти, у команди Red Bull - BORA - hansgrohe, яка націлена на жовту майку, потенційно з'явиться можливість трохи зменшити темп на 11-му та 12-му етапах перед гірським фінішем тижня. Однак, якщо судити з цьогорічного Тур де Франс, гонка пройде на повній швидкості, і перепочинку не буде аж до другого дня відпочинку.

Про автора Хто такий Чарлі Алленбі? Чарлі Алленбі — незалежний автор RedBull.com, який мешкає в Лондоні, Велика Британія. Він висвітлює для Red Bull різноманітні дисципліни на двох колесах, зокрема шосейний велоспорт, гірський велоспорт та BMX, а також пише про велоспорт для таких видань, як Rouleur, Bike Radar та The Guardian. Коли він не пише про велоспорт, сам є завзятим велосипедистом і бігуном, а також брав участь у таких знакових змаганнях, як велопробіг «Париж — Рубе» та Лондонський марафон.