Як це: пролетіти на літаку через тунель?

Ранок у Туреччині для відомого професійного льотчика-каскадера із Італії Даріо Кости почався з успішно встановленого світового рекорду Гіннесса. За штурвалом вдосконаленого гоночного літака Zivko Edge 540 пілот пролетів через два вузьких закритих автомобільних тунелі, відірвавшись від асфальту лише на метр. Його швидкість сягнула 245 км/год. Понад рік на підготовку та 44 секунди на виконання принесли пілоту п'ять світових рекордів.

Серед бетонних стін і тьмяного освітлення першого тунелю пілот піднявся у повітря о 6:43 ранку. Через обмежену відстань він мав тримати судно у повітрі лише в метрі від асфальту, враховувати зміни висоти й форму тунелю і не допускати контакт крил із підступними стінами, адже дистанція між ними виявилася нещадно мала: близько чотирьох метрів.

Вихід з тунелю один — ось найскладніше у цьому польоті. Dario Costa

Тривалість польоту від підйому в повітря до вильоту з другого тунелю склала 43,44 секунди, за цей час пілот пройшов 2 260 метри із середньою швидкістю 245 км/годину. Мінливі повітряні потоки в поєднанні з високочутливим механізмом управління судном вимагали від пілота високої швидкості реакції — приблизно 250 мілісекунд, а також відточених рухів, вивірених до міліметра.

Один з найбільш бентежних моментів стався, коли пілот долав просвіт між тунелями у 360 метрів і, борючись з боковим вітром, готувався здійснити ризикований вхід у низький та вузький отвір другого тунелю.

Пілот Даріо Коста з сертифікатом рекорду Гіннесса © Nuri Yilmazer for Red Bull Content Pool

«Усе відбувалося дуже швидко: коли я вилетів з першого тунелю, літак стало зносити вправо через бічний вітер, і в цей момент час ніби уповільнився. Я зреагував на ситуацію, зосередився, щоб повернути літак на правильний курс і влетіти у другій тунель. Після моє сприйняття повернулося до звичайного режиму».

Коли літак кулею вискочив з іншого кінця тунелю, перед приземленням Коста закрутив судно у переможній петлі. Захоплений пілот додав: «Я ніколи в житті не літав через тунель, такого ніхто не робив! Я не уявляв, чи пройде все, як ми планували, чи доведеться імпровізувати. Звичайно, у результаті я відчув велике полегшення, але головне, що я відчув, — це дуже велике щастя. Для мене це мрія, яка збулася».

Даріо за 44 секунди побив п'ять світових рекордів © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

На рахунку 41-річного італійця Даріо Кости 20 років пілотування. Він освоїв понад 60 моделей літаків та провів у повітрі понад 5 000 годин — більшу частину цього часу присвятив виконання фігур вищого пілотажу. Він виграв головний приз на Italian Aerobatic Championship і став першим італійським пілотом, що взяв участь у гонці Red Bull Air Race класу Challenger і виграв її.

Однак найскладнішою гонкою у його кар'єрі став цей сенсаційний проліт через подвійний тунель Чаталджа недалеко від Стамбула. Щоб досягти мети знадобилися зусилля команди з 40 осіб і спеціально розроблена програма тренувань.

Для мене це мрія, яка збулася Dario Costa

Коста отримав офіційний сертифікат, що підтверджує встановлений світовий рекорд Гіннеса: найдовший тунель, крізь який пролетів літак (1 730 м). Також були зафіксовані чотири інші досягнення:

перший політ на літаку через тунель,

найдовший політ з твердою перешкодою,

перший політ на літаку через два тунелі,

перший зліт літака в тунелі.

Наставником Кости був 65-тирічний угорський пілот Петер Бешеней . Він є легендою авіації, відомий участю у Red Bull Air Race і прольотом вниз головою під Ланцюговим мостом у Будапешті.

Італійський пілот Даріо Коста святкує перемогу © Samo Vidic for Red Bull Content Pool

Петер Бешеней зазначив: «Політ у тунелі — це нестандартна ситуація. Тут головне правильний психологічний підхід. Летіти по прямій у метрі над землею, йдучи за лінією по центру, зовсім не важко, якщо ти над злітно-посадковою смугою. А ось у тунелі, особливо у темному, коли ти вилітаєш з нього на світло і знову залітаєш у ще один темний тунель — інша справа. Плюс є повітряні хвилі, що можуть вплинути на політ, і цілком можуть статися повітряні ями. Це важко психологічно, тому що ти розумієш — якщо раптом помилишся, то стіни у тунелі тверді».