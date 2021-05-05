The 2020 XCO season was short and sweet
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
MTB
Кубок світу з крос-кантрі та 7 його головних уроків
Минулого року перегони обмежились лише етапами Кубку світу в Новому Месті та Чемпіонатом світу у Леогангу. Ось головні уроки короткого, але цікавого сезону.
Автор Раджив Десай
Оновлено
Частина історії

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Emily Batty

CanadaCanada

Pauline Ferrand-Prévot

FranceFrance

Яна Беломоіна

UkraineUkraine

Кейт Кортні

United StatesUnited States

Henrique Avancini

BrazilBrazil

Laura Stigger

AustriaAustria

Lars Forster

SwitzerlandSwitzerland

Simon Andreassen

DenmarkDenmark

Rob Meets

4 Сезони · 27 епізодів
Дивись трансляції з першого етапу Кубку Світу Mercedes-Benz UCI Cross-Country в Альбштадті, Німеччина, вже 7 травня 2021 на Red Bull TV!
Сезон UCI у 2020 році, можливо, був стислим до дуже напруженого стану, але змагання були видовищними та сповненими драматизму, як ніколи. Отже ми вирішили згадати основні моменти змагань на етапі Кубка світу з маунтинбайку Mercedes-Benz UCI у Новому Месті, а також підбити підсумки Чемпіонату світу минулого року.
MTB · 53 хв
Cross-Country Highlights – Nové Město

1. Поліна Ферран-Прево лишається безперечною королевою крос-кантрі

Немає сумнівів, що Поліна Ферран-Прево — професіоналка у жіночому крос-кантрі. За першим та другим місцем у двох перегонах (XCO) у Новому Месті вона провела видовищний виступ у Леогангу. Додай ці досягнення до чудового сезону француженки у 2019 році, коли вона виграла у Мон-Сент-Анні та здобула перемоги у Валь ді Соле та Сноушоу, і ти зрозумієш, що у ній такого особливого.
Ferrand-Prévot auf dem Weg zum dritten Weltmeisterschaftstitel.
Ferrand-Prévot auf dem Weg zum dritten Weltmeisterschaftstitel.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Смуга перемог, а також збереження форми виглядає ще більш ефектними, враховуючи її травми — ендофіброз клубової артерії на обох ногах протягом останніх двох років. Ферран-Прево була прооперована у січні 2019 року і вважала, що її проблеми закінчилися. Перегони, затримані до вересня, пішли на користь відновленню, але все одно знадобилося чимало сил, щоб повернутися після двох операцій.
MTB · 21 хв
Rob Meets Pauline Ferrand-Prévot

2. Яна Беломоіна прагне повернути своє

Леоганг починався для українки Яни Беломоіної з напруженої боротьби. Зазвичай ця траса надає перевагу спортсменкам, які вміють показати себе на різких підйомах та спусках. Але цього разу хід заїзду порушило падіння, після якого Яна була змушена відправитися у технічну зону та втрачати дорогоцінний час.
MTB · 6 хв
Тренування з Яною Беломоіною
Яна усвідомлює, що лише зараз виходить на свою оптимальну форму після черги травм, які почалися у 2018, і короткий сезон 2020 року був у цьому важливим етапом. У нещодавньому інтерв'ю вона розповіла нам багато про своє фізичне та психологічне відновлення. А також про рішуче бажання не лише повторити результати тріумфального сезону-2017, але і здобути ті титули, яких у неї поки ще немає. Чекаємо нового сезону!

3. Енріке Аванчіні еволюціонував

Енріке Аванчіні протягом декількох сезонів майже досягав тріумфу. Успіх у шорт-треку (XCC), на жаль, раніше не перекидався на змагання XCO. Але він зміг змінити тенденцію у 2020 році, здобувши перемогу у другій гонці XCO у Новому Месті. Тактично він усе робив правильно, зробивши рішуче прискорення в останній ділянці останнього кола. Коли вагу очікування перемоги у XCO знято з його плечей, Аванчіні може бути сповнений впевненості щодо додавання нових трофеїв XCO у 2021 році.
MTB · 1 хв
Енріке Аванчіні виграє другу гонку Кубку світу

4. Молодші спортсмени потрапляють у новини

Кейт Кортні перейшла з категорії U23 у 2019 році, і тенденція підкорення нових горизонтів збереглася у сезоні 2020. Під час Кубку світу та Чемпіонатів світу відбувся ряд видатних виступів молодих спортсменів, які провели в елітному дивізіоні лише рік чи два.
У жінок Еві Річардс з Великої Британії (24 роки) отримала дві перемоги у змаганнях XCC у Новому Месті, тоді як француженка Лоана Лекомте (21 рік) виграла шорт-трек, щоб стати лідеркою першої гонки XCO в Чехії, а потім фінішувати третьою у другій гонці. Лаура Стіггер (20) з Австрії також вирішила не брати участь у перегонах U23, і була нагороджена п'ятим місцем у двох перегонах XCO у Чехії. Сіна Фрей (24) та Айла Шорт (23) були четвертою та п'ятою на Worlds у Леогангу.
MTB · 5 хв
Nové Město XCC Short Track-Recap
Чоловіки також не відставали. Саймон Андреассен (23) здивував усіх, включаючи себе, вигравши першу гонку XCO у Новому Месті. Мілан Вейдер (24) їхав дуже послідовно і може бути задоволеним своїм другим та третім місцями у перегонах XCO в Чехії. Також добре показав себе Хосе Херардо Уллоа (24) з Мексики. Його успіх у XCC може неабияк посприяти популярності гірських велосипедів у Латинській Америці.
MTB · 2 хв
Hør Simon Andreassens egen reaktion på sin første World Cup-sejr

5. Том Підкок почуває себе на гірському велосипеді як риба у воді

Є не так багато велосипедних дисциплін, які Том Підкок не пробував. Молодий британець — новий талант у циклокросі та на дорогах, і він додав до списку маунтинбайк у 2020 році. 20-річний юнак провів перший заїзд XCO у 2019 та швидко отримав титул U23. Він мав намір їздити на Чемпіонаті світу до 23 років у 2020, але не очікувалося, що він досягне успіху проти спортсменів, які вже кілька років їздять на цьому рівні.
Tom Pidcock bei seinem zweiten Platz der UCI Cyclo-Cross Weltmeisterschaft
Tom Pidcock bei seinem zweiten Platz der UCI Cyclo-Cross Weltmeisterschaft
© Charlie Crowhurst/Red Bull Content Pool
У першій гонці у Новому Месті Підкок стартував позаду, але, на свій подив, взяв перемогу в U23. Він повторив досягнення у другій гонці, ставши Чемпіоном світу до 23 років у Леогангу. Підкок змагатиметься з людьми старшого віку на Кубку світу цього року з метою проявити себе на Іграх у Токіо.
Pidcock auf dem Podium in Nové Město.
Pidcock auf dem Podium in Nové Město.
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

6. Франція — це новий центр крос-кантрі

Швейцарці вже багато років традиційно домінують на крос-кантрі сцені. Такі спортсмени як Ніно Шуртер та Йоланда Нефф є великими іменами у цьому виді спорту. Жодна країна не змогла зрівнятися з показниками швейцарців протягом майже двох десятиліть. Французи дали зрозуміти, що хочуть порушити цей статус-кво.
Ein besseres Debüt-Rennen konnte sich Loana Lecomte nicht erträumen.
Ein besseres Debüt-Rennen konnte sich Loana Lecomte nicht erträumen.
© Bartek Woliński
Досягнення Поліни Ферран-Прево за останні кілька років вже прославлялися вище, однак були і інші французькі гонщики, які досягли видатних результатів у 2020. Лоана Лекомте показала клас у жіночій категорії у Новому Месті XCO, змагаючись з Ферран-Прево. До всього, звичайно, французи провели фантастичний Чемпіонат світу, коли Ферран-Прево та Джордан Сарру зібрали основні титули, а Лекомт — титул U23. Останні двоє також були частиною переможного французького естафетного складу XCO для Worlds.
Jordan Sarrou crosses the finish line at UCI XCO World Championships in Leogang, Austria, on October 10, 2020.
День, який Сарру не забуде
© Bartek Woliński
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Опубліковано
Частина історії

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Emily Batty

CanadaCanada

Pauline Ferrand-Prévot

FranceFrance

Яна Беломоіна

UkraineUkraine

Кейт Кортні

United StatesUnited States

Henrique Avancini

BrazilBrazil

Laura Stigger

AustriaAustria

Lars Forster

SwitzerlandSwitzerland

Simon Andreassen

DenmarkDenmark

Rob Meets

4 Сезони · 27 епізодів
MTB