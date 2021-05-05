Сезон UCI у 2020 році, можливо, був стислим до дуже напруженого стану, але змагання були видовищними та сповненими драматизму, як ніколи. Отже ми вирішили згадати основні моменти змагань на етапі Кубка світу з маунтинбайку Mercedes-Benz UCI у Новому Месті, а також підбити підсумки Чемпіонату світу минулого року.

Cross-Country Highlights – Nové Město

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1. Поліна Ферран-Прево лишається безперечною королевою крос-кантрі

Немає сумнівів, що Поліна Ферран-Прево — професіоналка у жіночому крос-кантрі. За першим та другим місцем у двох перегонах (XCO) у Новому Месті вона провела видовищний виступ у Леогангу. Додай ці досягнення до чудового сезону француженки у 2019 році, коли вона виграла у Мон-Сент-Анні та здобула перемоги у Валь ді Соле та Сноушоу, і ти зрозумієш, що у ній такого особливого.

Ferrand-Prévot auf dem Weg zum dritten Weltmeisterschaftstitel. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Смуга перемог, а також збереження форми виглядає ще більш ефектними, враховуючи її травми — ендофіброз клубової артерії на обох ногах протягом останніх двох років. Ферран-Прево була прооперована у січні 2019 року і вважала, що її проблеми закінчилися. Перегони, затримані до вересня, пішли на користь відновленню, але все одно знадобилося чимало сил, щоб повернутися після двох операцій.

Rob Meets Pauline Ferrand-Prévot

2. Яна Беломоіна прагне повернути своє

Леоганг починався для українки Яни Беломоіної з напруженої боротьби. Зазвичай ця траса надає перевагу спортсменкам, які вміють показати себе на різких підйомах та спусках. Але цього разу хід заїзду порушило падіння, після якого Яна була змушена відправитися у технічну зону та втрачати дорогоцінний час.

Тренування з Яною Беломоіною

Яна усвідомлює, що лише зараз виходить на свою оптимальну форму після черги травм, які почалися у 2018, і короткий сезон 2020 року був у цьому важливим етапом. У нещодавньому інтерв'ю вона розповіла нам багато про своє фізичне та психологічне відновлення. А також про рішуче бажання не лише повторити результати тріумфального сезону-2017, але і здобути ті титули, яких у неї поки ще немає. Чекаємо нового сезону!

3. Енріке Аванчіні еволюціонував

Енріке Аванчіні протягом декількох сезонів майже досягав тріумфу. Успіх у шорт-треку (XCC), на жаль, раніше не перекидався на змагання XCO. Але він зміг змінити тенденцію у 2020 році, здобувши перемогу у другій гонці XCO у Новому Месті. Тактично він усе робив правильно, зробивши рішуче прискорення в останній ділянці останнього кола. Коли вагу очікування перемоги у XCO знято з його плечей, Аванчіні може бути сповнений впевненості щодо додавання нових трофеїв XCO у 2021 році.

Енріке Аванчіні виграє другу гонку Кубку світу

4. Молодші спортсмени потрапляють у новини

Кейт Кортні перейшла з категорії U23 у 2019 році, і тенденція підкорення нових горизонтів збереглася у сезоні 2020. Під час Кубку світу та Чемпіонатів світу відбувся ряд видатних виступів молодих спортсменів, які провели в елітному дивізіоні лише рік чи два.

У жінок Еві Річардс з Великої Британії (24 роки) отримала дві перемоги у змаганнях XCC у Новому Месті, тоді як француженка Лоана Лекомте (21 рік) виграла шорт-трек, щоб стати лідеркою першої гонки XCO в Чехії, а потім фінішувати третьою у другій гонці. Лаура Стіггер (20) з Австрії також вирішила не брати участь у перегонах U23, і була нагороджена п'ятим місцем у двох перегонах XCO у Чехії. Сіна Фрей (24) та Айла Шорт (23) були четвертою та п'ятою на Worlds у Леогангу.

Nové Město XCC Short Track-Recap

Чоловіки також не відставали. Саймон Андреассен (23) здивував усіх, включаючи себе, вигравши першу гонку XCO у Новому Месті. Мілан Вейдер (24) їхав дуже послідовно і може бути задоволеним своїм другим та третім місцями у перегонах XCO в Чехії. Також добре показав себе Хосе Херардо Уллоа (24) з Мексики. Його успіх у XCC може неабияк посприяти популярності гірських велосипедів у Латинській Америці.

Hør Simon Andreassens egen reaktion på sin første World Cup-sejr

5. Том Підкок почуває себе на гірському велосипеді як риба у воді

Є не так багато велосипедних дисциплін, які Том Підкок не пробував. Молодий британець — новий талант у циклокросі та на дорогах, і він додав до списку маунтинбайк у 2020 році. 20-річний юнак провів перший заїзд XCO у 2019 та швидко отримав титул U23. Він мав намір їздити на Чемпіонаті світу до 23 років у 2020, але не очікувалося, що він досягне успіху проти спортсменів, які вже кілька років їздять на цьому рівні.

Tom Pidcock bei seinem zweiten Platz der UCI Cyclo-Cross Weltmeisterschaft © Charlie Crowhurst/Red Bull Content Pool

У першій гонці у Новому Месті Підкок стартував позаду, але, на свій подив, взяв перемогу в U23. Він повторив досягнення у другій гонці, ставши Чемпіоном світу до 23 років у Леогангу. Підкок змагатиметься з людьми старшого віку на Кубку світу цього року з метою проявити себе на Іграх у Токіо.

Pidcock auf dem Podium in Nové Město. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

6. Франція — це новий центр крос-кантрі

Швейцарці вже багато років традиційно домінують на крос-кантрі сцені. Такі спортсмени як Ніно Шуртер та Йоланда Нефф є великими іменами у цьому виді спорту. Жодна країна не змогла зрівнятися з показниками швейцарців протягом майже двох десятиліть. Французи дали зрозуміти, що хочуть порушити цей статус-кво.

Ein besseres Debüt-Rennen konnte sich Loana Lecomte nicht erträumen. © Bartek Woliński

Досягнення Поліни Ферран-Прево за останні кілька років вже прославлялися вище, однак були і інші французькі гонщики, які досягли видатних результатів у 2020. Лоана Лекомте показала клас у жіночій категорії у Новому Месті XCO, змагаючись з Ферран-Прево. До всього, звичайно, французи провели фантастичний Чемпіонат світу, коли Ферран-Прево та Джордан Сарру зібрали основні титули, а Лекомт — титул U23. Останні двоє також були частиною переможного французького естафетного складу XCO для Worlds.

День, який Сарру не забуде © Bartek Woliński

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