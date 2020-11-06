Яка ідея представить Україну у фіналі Red Bull Basement 2020

На початку листопада закінчився один із етапів Red Bull Basement — міжнародного конкурсу ідей, що третій рік поспіль збирає найцікавіші студентські проєкти і допомагає втілити їх у життя. Судді із кожної країни-учасниці відібрали команду фіналістів, що 13 грудня представить свою ідею на глобальному фіналі.

Український відбір був одним із найскладніших, адже студенти надіслали рекордну кількість заявок — 437. За кількістю анкет, Україна на першому місці уже два роки поспіль: торік на конкурс подали понад 300 різноманітних ідей.

Найкращу ідею обирала команда із шести суддів:

Наталя Байдала, директор із маркетингу Mastercard в Україні,

Христина Кармазіна, керівниця напрямку електронного бізнесу ПриватБанку

Вадим Роговський, співзасновник компанії 3DLOOK,

Євгеній Бульда, віце-президент Асоціації випускників КПІ ім. Сікорського.

Олександр Барабошко, CEO в RadioDay,

Світлана Бовкун, Head of Events&PR&Employer brand в Innovecs,

ZNU APP — це соціальна мережа для студентів, що у ігровій формі допомагає їм з організацією навчання.

Світлана Місько хоче гейміфікувати організацію навчання © Світлана Місько

«У нас у Запорізькому національному університеті (ЗНУ) є Moodle — максимально незручний університетський майданчик, який постійно висне, користуватися ним незручно, а його оформлення непрактичне. Хотілося все це якось вдосконалити, створити для університету окрему соціальну мережу. Так виникла ідея нашого додатку», — розповідає фіналістка Red Bull Basement Світлана Місько.

Основна особливість проєкта — щоденні завдання. «Деякі завдання будуть пов’язані виключно з навчанням, інші стосуватися, наприклад, екології, студентських ініціатив, можливо якихось постів у соцмережах. Перелік ми ще будемо коригувати», — пояснює ініціаторка ZNU APP. За виконання завдань, студенти будуть отримувати винагороду, яку можна обміняти на подарунки, бали у викладачів чи знижки у закладах, з якими співпрацює ЗНУ. Крім того, у додатку можна ділитися фотками, дізнаватися розклад та отримувати домашнє завдання. Там будуть також проводитися відеоконференції з викладачами та діятимуть окремі чати з їхніх предметів. «Це зручніше, ніж створювати багато груп у різних соціальних мережах», — резюмує Світлана.

Глобальний воркшоп, де команда презентуватиме свою ідею, розпочнеться 11 грудня і триватиме три дні. До цього часу команда переможців має зосередитись на вдосконаленні проєкта. Для цього Світлана Місько та Михайло Завгородній отримали від Red Bull 1000 € на створення прототипу, а також інтенсив у акселераторі Radar Tech у Unit.City та робоче місце у коворкінгу на 1 місяць.

«До фіналу залишилось не так багато часу. Зараз ми активно шукаємо людей у команду, створюємо дизайн програми і розписуємо її функції. Можливо, до фінального пітчингу буде готова пробна версія від програмістів, яка дозволить показати, як все працюватиме», — ділиться планами Світлана.

Ми запитали у членів журі конкурсу, чому вони обрали саме цю ідею та що потрібно зробити розробникам, аби перемогти.

Вадим Роговський, CEO/Co-Founder 3DLOOK

Вадим Роговський, CEO / Co-Founder 3DLOOK © Особисте фото

На цьому етапі головними для мене були ідеї конкурсантів та якість їх презентацій. Якщо людина не може чітко висловити думку, у мене, як у інвестора, виникають питання. Щодо ідеї — важливо, аби вона мала сенс не тільки для її розробника.

Проєкту-фіналісту я рекомендував би швидше переходити від ідеї до реалізації, створювати макет додатку та візуалізувати його. Для цього навіть не потрібно бути програмістом чи дизайнером — можна скористатись спеціальними сервісами. Це допоможе конкретно зрозуміти, які завдання вирішуватиме продукт і хто його аудиторія.

Звісно, до фіналу потрібно підготувати якісну презентацію, стандартний інвестор-пітч, де важливо буде показати:

яку проблему вони хочуть вирішити. Важливо розказати, як вони це будуть робити, чому це актуально і чому саме нашому фіналісту це вдасться.

елементи інтерфейсу. Хоча б кілька екранів майбутнього додатку будуть дуже корисними;

цільову аудиторію і способи залучити нових користувачів.

Звичайно, розробити прототип додатку можна буде доволі швидко, маючи у команді хоча б одного дизайнера і одного розробника. Цього буде достатньо, аби протестувати прототип, почути відгуки цільової аудиторії та зрозуміти, наскільки додаток вирішує її проблеми. Він так само покаже, як далі розвивати проєкт. Та повноцінна робота над продуктом може тривати кілька місяців — тільки тоді ми отримаємо справжній великий проєкт.

Христина Кармазіна, керівниця напрямку електронного бізнесу ПриватБанку:

Христина Кармазіна, керівниця напрямку електронного бізнесу ПриватБанку © Особисте фото

Отримавши файл з 20-ма презентаціями проєктів, я одразу дивилася на те, як учасники формулюють думки, який потенціал має проєкт та які масштаби охоплює ідея. Крім того, оцінювала проєкти з точки зору монетизації та наявності прототипів. Коли є щось, що можна покрутити, поклацати, хоча б щось елементарне, що покаже, як працюватиме ідея — це круто.

Більшість учасників мали спільну проблему — відсутність майданчику для комунікації всередині університету. Та з власного досвіду знаю, що університети не готові до діджитал-студентів. Деякі проєкти були хороші, але не масштабні і могли б співіснувати в рамках одного великого додатку. Як наприклад, функція пошуку сусіда у гуртожитку чи онлайн-база спортивних змагань.

Команді, що вийшла у фінал, я б радила зосередитись на трьох важливих етапах:

Зробити прототип і розробити інтерфейс. Обов’язково провести «коридорне тестування» — йти та показувати додаток людям, щоб вони спробували працювати з ним. Тільки так можна побачити, чи розуміє клієнт, що ви робите і навіщо, а також, які функції потрібні йому найбільше. Діджитилізувати університетську систему. Додати розклад, автоматизувати процес отримання домашнього завдання, тощо. Ну і звичайно, потрібно продумати монетизацію: як бали із додатку обмінювати на реальні речі. Аби отримувати «плюшки» від кав’ярень — ці кав’ярні потрібно залучити: розповісти про проєкт, продумати, як і за що студенти будуть отримувати промокоди. Взагалі, домовитися з партнером — це дуже важливий крок.

Та на цьому робота точно не закінчується. Потрібно придумати, як розповсюджувати додаток, адже одних тільки QR-кодів у коридорах буде недостатньо. А ще, я б радила знайти команду, що продовжуватиме займатись проєктом навіть коли розробники закінчать університет.

Олександр Барабошко, CEO в RadioDay, громадський діяч

Олександр Барабошко, CEO в RadioDay, громадський діяч © Особисте фото

Особисто для мене головним критерієм була наявність прототипу. Хоча б у вигляді візуалізації. Тому серед багатьох подібних проєктів я віддав перевагу тому, який мав концепт і візуалізацію.

На мою думку, минулого року різноманіття проєктів було більшим. Цього разу конкурсанти представили багато схожих ідей, серед яких важко було обрати найкращу. Найпопулярніша тенденція — розробка мобільних додатків для організації студентського простору та навчання. Схоже, це найбільше турбує молодь. Хоча я б не вигадував велосипед, краще адаптував би для своїх потреб наявні ресурси.

Чесно каучи, я не дуже вірю у чергову соціальну мережу. Незважаючи на те, нішова вона чи ні. Адже подібні функції вже виконує купа месенджерів та додатків. Втім, якщо така мережа з’явиться і проєкт досягне успіху — я буду приємно здивованим.