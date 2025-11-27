© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool
Баскетбол
Українки на Red Bull Half Court World Final у Дубаї: перші враження
Команда «Будівельник» прибула у столицю ОАЕ, ми поговорили про акліматизацію та їх плани на перемогу.
28–29 листопада Дубай стає столицею світового стритболу: найсильніші 3x3 команди з 18 країн з’їжджаються до Jumeirah Emirates Towers, де відбудеться перший в ОАЕ Світовий фінал Red Bull Half Court. Турнір обіцяє максимальну динаміку: матчі тривалістю 10 хвилин, боротьба до 21 очка, особливі 3-очкові зони й бонус за домінування на корті.
01
Хто представляє Україну?
Від України на турнірі виступатиме команда «Будівельник», яку памʼятають ті, хто стежив за Національним фіналом Red Bull Half Court цього літа у Києві. Наразі вболіватимемо за чотирьох спортсменок: Віту Горобець, Христину Філевич, Дарію Завідну та Юлію Гутевич. Кожна із дівчат присвятила баскетболу практично все життя. За їхніми плечима чемпіонати світу та Європи, виступи у жіночих серіях, перемоги на українських чемпіонатах і численні міжнародні нагороди.
Завдяки злагодженості, досвіду та впізнаваному стилю «Будівельник» називають однією із найяскравіших жіночих команд регіону.
02
Перші враження від події
Капітанка команди Христина Філевич зізнається: формат Red Bull Half Court з перших хвилин відчувається інакше, ніж чемпіонати світу чи Європи, у яких вони вже багато разів брали участь. «Ми виступали на багатьох змаганнях — чемпіонатах світу, Європи, жіночих серіях. Але Half Court — це інше. Трохи відрізняється і формат проведення, і жеребкування, але найголовніше — це турнір зі стритболу. Тобто буде емоційно і цікаво».
Команда тільки прибула до Дубая, тому дівчата ще звикають до міста і теплої погоди. «Поки рано говорити про акліматизацію, але сподіваємось, все пройде для нас лагідно», — каже Христина. Поки у планах побачити арену і турнірну таблицю.
Для нас найголовніше — показати максимальний результат.
Спортсменки кажуть: з усіма колегами з інших країн ще не встигли познайомитися, але уже знають, що на майданчику зустрінуться з командою із Філіппін. «Ми бачили дівчат із Філіппін — вони постійно грають на чемпіонатах світу та світової серії. Це дуже сильна й цікава команда. Вони також були й торік на фіналі в Нью-Йорку».
Про плани на наступні дні кажуть просто: «Звичайно, першою ціллю є перемога. Для нас найголовніше — показати максимальний результат. Але ми також дуже хочемо побачити відомі місця Дубая».
03
Чим цікавий Red Bull Half Court World Final 2025
Цього року у фіналі грають 12 жіночих та 18 чоловічих команд. Серед учасників — США, Японія, Туреччина, Ліван, ПАР, Єгипет, Північна Македонія та інші країни. Деякі матчі вже обіцяють окремі сюжетні лінії — наприклад, поява двох братів у складі однієї національної збірної.
Red Bull Half Court продовжує традицію інновацій у стритболі. Цього року на майданчику буде встановлена LED-підлога, що реагує на кидки та рухи, додаючи анімацію до ключових моментів гри.
«Внести такий рівень інновацій у стрітбольне середовище — дуже захопливо. Це не просто технологія, це справжня заява, — пояснив Пол Гудде, глобальний спортивний директор Red Bull Half Court. — LED-підлога створює абсолютно нову площину і для гравців, і для фанів. Вона демонструє, яких висот можна досягти, коли поєднуються майстерність і креативність».
І справді, Дубай цього року стає живим прикладом того, як поєднуються спорт, креативність та інновації. Тому обовʼязково вболівай за українок та слідкуй за новинами турніру в наступних публікаціях та на офіційних сторінках Red Bull в соцмережах.
Частина історії