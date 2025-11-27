Українки на Red Bull Half Court World Final у Дубаї: перші враження

28–29 листопада Дубай стає столицею світового стритболу: найсильніші 3x3 команди з 18 країн з’їжджаються до Jumeirah Emirates Towers, де відбудеться перший в ОАЕ Світовий фінал Red Bull Half Court . Турнір обіцяє максимальну динаміку: матчі тривалістю 10 хвилин, боротьба до 21 очка, особливі 3-очкові зони й бонус за домінування на корті.

01 Хто представляє Україну?

Команда «Будівельник» під час Національного фіналу Red Bull Half Court © Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Від України на турнірі виступатиме команда «Будівельник», яку памʼятають ті, хто стежив за Національним фіналом Red Bull Half Court цього літа у Києві. Наразі вболіватимемо за чотирьох спортсменок: Віту Горобець, Христину Філевич, Дарію Завідну та Юлію Гутевич. Кожна із дівчат присвятила баскетболу практично все життя. За їхніми плечима чемпіонати світу та Європи, виступи у жіночих серіях, перемоги на українських чемпіонатах і численні міжнародні нагороди.

Завдяки злагодженості, досвіду та впізнаваному стилю «Будівельник» називають однією із найяскравіших жіночих команд регіону.

02 Перші враження від події

Христина Філевич під час гри на Національному фіналі Red Bull Half Court © Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Капітанка команди Христина Філевич зізнається: формат Red Bull Half Court з перших хвилин відчувається інакше, ніж чемпіонати світу чи Європи, у яких вони вже багато разів брали участь. «Ми виступали на багатьох змаганнях — чемпіонатах світу, Європи, жіночих серіях. Але Half Court — це інше. Трохи відрізняється і формат проведення, і жеребкування, але найголовніше — це турнір зі стритболу. Тобто буде емоційно і цікаво».

Команда тільки прибула до Дубая, тому дівчата ще звикають до міста і теплої погоди. «Поки рано говорити про акліматизацію, але сподіваємось, все пройде для нас лагідно», — каже Христина. Поки у планах побачити арену і турнірну таблицю.

БК «Будівельник» у Дубаї © Лідія Турковська Для нас найголовніше — показати максимальний результат. Христина Філевич

Спортсменки кажуть: з усіма колегами з інших країн ще не встигли познайомитися, але уже знають, що на майданчику зустрінуться з командою із Філіппін. «Ми бачили дівчат із Філіппін — вони постійно грають на чемпіонатах світу та світової серії. Це дуже сильна й цікава команда. Вони також були й торік на фіналі в Нью-Йорку».

Про плани на наступні дні кажуть просто: «Звичайно, першою ціллю є перемога. Для нас найголовніше — показати максимальний результат. Але ми також дуже хочемо побачити відомі місця Дубая».

03 Чим цікавий Red Bull Half Court World Final 2025

Red Bull Half Court Finals в Дубаї © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

Цього року у фіналі грають 12 жіночих та 18 чоловічих команд. Серед учасників — США, Японія, Туреччина, Ліван, ПАР, Єгипет, Північна Македонія та інші країни. Деякі матчі вже обіцяють окремі сюжетні лінії — наприклад, поява двох братів у складі однієї національної збірної.

Red Bull Half Court продовжує традицію інновацій у стритболі. Цього року на майданчику буде встановлена LED-підлога, що реагує на кидки та рухи, додаючи анімацію до ключових моментів гри.

«Внести такий рівень інновацій у стрітбольне середовище — дуже захопливо. Це не просто технологія, це справжня заява, — пояснив Пол Гудде, глобальний спортивний директор Red Bull Half Court. — LED-підлога створює абсолютно нову площину і для гравців, і для фанів. Вона демонструє, яких висот можна досягти, коли поєднуються майстерність і креативність».

І справді, Дубай цього року стає живим прикладом того, як поєднуються спорт, креативність та інновації. Тому обовʼязково вболівай за українок та слідкуй за новинами турніру в наступних публікаціях та на офіційних сторінках Red Bull в соцмережах.