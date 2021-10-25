Це був довгий шлях. Протягом вересня та жовтня в Україні пройшло п’ять кваліфікацій цьогорічного Red Bull Flick, міжнародного турніру з CS:GO у форматі 2х2 з унікальними механіками і картами. У всіх кваліфікаціях разом взяло участь понад 247 команд. Тож перед Національним фіналом, що відбувся онлайн 24 жовтня, залишалося одне питання: хто стане переможцем і представить Україну на міжнародній арені?

Як пройшов фінал?

CS:GO потребує постійної концентрації © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

Гранд-фінал проходив напружено, хоча вже після другої карти здавалося, що з переможцем усе зрозуміло.

Команда Eternals (учасники: Дмитро «NIIFEE3» Тедіашвілі (Херсон) та Тарас «rud1xxx» Рудий з Хмельницького) розпочали достатньо жваво. Вони вирвалися вперед та вигравали з рахунком 2:0. Утім, на третій карті глядачів та й самих гравців чекав плот-твіст: їхні суперники, команда born2flex (учасники: Олександр «scoobyxie» Маринич (Рівне) та Ілля «fix» Головко (Київ)) впевнено повернулися у боротьбу. Рахунок став 2:1.

Кожен раунд команди йшли майже однаково по грі, але під кінець одна з команд чітко і з відривом перегравала опонента. Вирішальною стала четверта карта, на якій ініціативу знову захопили Eternals. Підсумок: 3:1 на користь хлопців з Херсона та Хмельницького.

Але емоції вирували не лише у бою за 1 місце. Так, львівську команду 1PunchMan було дискваліфіковано за «смурфинг» (коли гравець грає не на своєму справжньому акаунті, щоб приховати свій рейтинг та зустрітися з менш скіловими суперниками). Хоча спочатку команда зайняла 3 місце.

Пропустив фінал? Дивись запис трансляції від UESF:

Хлопці з Eternals розповідають, що серйозно готувались до турніру і десь навіть відчували власну перевагу. Але у живій боротьбі все одно були свої несподіванки.

«Ми тренувалися та були серйозно налаштовані на турнір, але у фіналі суперники змусили понервувати, — коментує rud1xxx. — Та ми зібралися і взяли важливі раунди. Зараз в планах підготовка до закритих міжнародних кваліфікацій».

Його партнер по команді NIIFEE3 також оцінив важливість саме емоційної підготовки:

«Найважче було впоратися з моральним тиском, на кону цінні призи та найголовніше — прохід у закриті кваліфікації з шансом полетіти до Фінляндії на міжнародний турнір. Ми знали, що ми сильніші в фіналі, бо ми багато тренувалися зі своїми знайомими, які вже в закритих кваліфікаціях, велике їм спасибі за це. Але попри це, було складно впоратися з емоційним тиском, бо ми відносно молоді гравці і не маємо великого досвіду».

Що чекає Eternals далі?

Коли важлива кожна доля секунди © UESF

Зараз хлопцям є що відсвяткувати. За результатами Національного онлайн-фіналу переможці отримали 50 тис. грн, 2-е та 3-є місця --- 20 тис. та 10 тис. відповідно, а 4-е місце --- ігрові миші Steelseries Rival 3. Але часу на святкування буде небагато, бо вже 30 жовтня переможці українського Red Bull Flick візьмуть участь в міжнародній закритій кваліфікації для переможців з усіх країн-учасниць. Для виходу у Світовий Фінал українській команді необхідно буде увійти в ТОП-8 цього фінального раунду.

Вирішальні протистояння влаштують 19-21 листопада в Гельсінкі, в офіційному змаганні Pro-AM Red Bull Flick Invitational, де фіналістам також доведеться боротися з 8 дуетами гравців з професійних кіберспортивних команд ENCE, Cloud9, G2, OG, FURIA і BIG. Призовий фонд Міжнародного Гранд-фіналу складає 50 000 €!

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