Можливо саме цієї зими ти вирішиш, що не обов’язково обмежувати себе тільки лижами, бордом чи ковзанами. У цьому випадку ми підготували для тебе 7 нетипових зимових активностей та розповідаємо де в Україні можна їх освоїти. Одні з них чудово підійдуть для новачків, інші ж розраховані на справжніх сміливців! Хай там як, кожна з позицій — можливість спробувати щось цікаве і набратися унікальних вражень. Тому відкладай в сторону лижі — і обирай, що волів би спробувати вже цього сезону.

Зимовий кайт-серфінг (сноукайтинг)

Де — Київ, Харків, Арабатська стрілка

Коли — поки є сніг

Вартість — від 2 000 грн

Швидкості в зимовому кайт-серфінгу надзвичайно великі © Håkon Mæland / Red Bull Content Pool

Останнім часом зими в Україні достатньо сніжні аби спробувати сили в сноукайтингу. Як ти здогадався із назви, це поєднання класичного кайту в зимових умовах. Усе, що потрібно для хорошого катання — вітер, сніг і велика територія довкола. А ще, звісно ж, кайт, лижі чи сноуборд, які можна взяти в оренду. Щодо одягу — то це класичний лижний костюм, змінне взуття, шапка і рукавиці.

Сноукайтинг дає відчуття повної свободи. Екстремали з досвідом кажуть, що цей спорт допомагає людям зрозуміти, що таке фрірайд, не виїжджаючи в гори. Швидкості в зимовому кайт-серфінгу настільки великі, що цим спортом рекомендують займатися підготовленим спортсменам. Усім охочим спробувати себе в сноукайтингу бажано мати навички їзди на лижах, чи сноуборді.

Більшість спортсменів, які займаються кайтсерфінгом професійно, самостійно організовують виїзди і зимові катання. Якщо ж ти хочеш знайти інструкторів і тих, хто допоможе тобі опанувати кайт, то в Києві це може зробити школа Vitrolove , у Харкові — X-country , на Арабатській стрілці є школа Kite’n’fun . Утім, якщо ти знаєш кайт-школу у своєму місті, можеш спробувати домовитися з ними.

Сноу-каякінг

Де — на безпечних сніжних схилах

Коли — поки є сніг

Вартість — безкоштовно

Головне – не забути про шолом © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Думаєш, що зимою сезон каяків закрито? Насправді ні, адже на них можна їхати по снігу і спускатися з гори, ніби на санчатах.

«Люди, які фанатіють від каяків і не мають можливості кататися взимку, шукають для себе цікаві схили — і спускаються з них на човнах. У світі навіть проводять серйозні змагання з цього виду спорту, — каже гірський гід та добровільний рятувальник Володимир Горон. — Це яскравий і веселий вид активності, але треба бути обережним, аби не травмуватися».

Для того, аби все пройшло якнайкраще, потрібно правильно організувати трасу для катання. Головне — розрахувати викат аби човен зупинився в безпечній зоні.

Навіть, якщо у тебе немає власного каяка — не проблема. Можна замінити його звичайним надувним човном. Так буде навіть безпечніше. Крім того, не забувай про шолом і захист для ліктів.

Якщо хочеш спробувати сноукаякінг разом з професіоналами, то подібні активності в Україні організовує клуб Kyivkayaks і компанія TURE .

Зимовий каякінг річкою Люта

Де — Закарпаття

Коли — під час повноводдя

Вартість — за домовленістю

Сезон каяків у розпалі © Graeme Murray

Якщо ж хочеться все ж використати каяк за призначенням, тобі підійдуть зимові спуски річкою Люта на Закарпатті. Це одна з найскладніших річок в Україні, тому підкорити її зможуть лише досвідчені сміливці.

Особливість цієї річки у тому, що сезон повноводдя тут саме взимку. Влітку там немає води, тому здійснити унікальний спуск вдасться тільки з грудня по лютий. Утім, коли саме річка стане повноводною — точно невідомо.

З необхідного спорядження варто взяти сам каяк, весло, рятувальний жилет, шолом, теплий одяг і сухий водонепроникний костюм під низ.

Спуски на каяках річкою Люта також проводить каяк-клуб Kyivkayaks і туристична компанія TURE .

Баггі

Де — Львів, Київ, Дніпро, Карпати, Запоріжжя, Миколаїв, Харків

Коли — з листопада по березень

Вартість — від 1 300 грн

Можна уявити себе справжнім гонщиком © Jarno Schurgers

Баггі — це легкий позашляховик, на якому можна дістатися будь-куди. У цьому і є його найбільша перевага зимою. Звісно, катання на баггі — це активність на будь-яку пору року, але взимку це приносить особливе задоволення.

По-перше, можна уявити себе справжнім гонщиком і долати зимові засніжені траси. По-друге, баггі не боїться снігу та льоду і дає змогу доїхати до найбільш віддалених і важкодоступних місць, звідки вдасться привезти ексклюзивні фото.

Утім, ці машинки відрізняються простотою в управлінні, а їх спеціальна гоночна система дозволяє водію легко набирати швидкість і маневрувати автівкою.

Щодо спорядження — то все, що тобі знадобиться — це зручний змінний одяг і взуття. Все решта, як-от шолом, чи спеціальні рукавиці. зазвичай видають інструктори.

В останні роки баггі набуло чималої популярності в Україні, тому знайти, як інструктора, так і сам позашляховик для катання дуже просто. У більшості регіонах України, як-от у Львові, Карпатах, Харкові, Черкасах, Запоріжжі, Миколаєві та Дніпрі подібними активностями займається клуб активного відпочинку KAVA , в Києві прокатом автівок займається одразу кілька компаній — варто тільки спитати про у них у Goggle і обрати собі до вподоби.

Родельбан

Де — Буковель

Коли — щодня з 10:00 до 17:30

Вартість — 500 — 800 грн

Родельбан — це швидкісна санна траса, довжиною 1500 метрів. Її унікальність в тому, що сани їдуть не по снігу чи наземній трасі, а по спеціальних рейках. Мало того, ти можеш самостійно керувати ними, набираючи обертів, або гальмуючи за необхідності.

Для родельбану тобі не потрібні спеціальні навички чи спорядження. Розважатися на атракціоні можна в тандемі з друзями або самостійно. Головне, аби вага не перебільшувала 150 кг.

Дізнатися більше про родельбан можна на офіційному сайті Буковелю. Втім, варто зважати на те, що з 18-го грудня на курорті стартує «високий сезон», коли відвідувачів там не просто багато, а мегабагато. Тому бронювати родельбан бажано завчасно.

Зимовий параплан

Де — Полонина Боржава

Коли — тільки за гарної погоди

Вартість — від 1200 грн

Головне – круті погодні умови і полетіли! © Red Bull X-Alps

Узимку, так само як і влітку, можна відправитися на полонину Боржаву і політати на параплані. Щоправда, зробити це вдасться тільки за певних погодних умов.

«Потрібен помірний північний або північно-західний вітер. Це необхідно для зручного і безпечного старту, тому погодні умови краще перевірити заздалегідь, — каже парапланерист, тандем-пілот Андрій Жук. — Плюси польотів зимою — частіше можна застати справді прозоре повітря і побачити значно більше, аніж в будь-яку іншу пору року».

Насправді піднятися у небо можна не тільки на Боржаві. Щоправда, така функція доступна здебільшого професійним пілотам. Біля будь-якого з українських міст для цього їм знадобиться тільки автівка і трос, які і піднімають парапланеристів вгору.

Щодо гір — то тут парапланеристів, які запланували політ, доставляють до вершини снігоходами — а це ще одна цікава пригода.

Особливого спорядження для зимового парапланеризму не потрібно — тільки тепло вдягнутися і взяти з собою термос гарячого чаю аби зігрітися.

Альпіністські або лавинні курси

Де — Карпати

Коли — Протягом зими

Вартість — 3700 грн / 2800 грн

Try ice climbing at Cascade Falls in winter © Pixabay.com

Для того, аби впевнено почувати себе в Карпатах і навчитись чогось корисного і цікавого, можна пройти альпіністські курси та курси з лавинної безпеки. Перші тривають 3-4 дні. На них пояснюють основи пересування в горах, а також проходять справжніми маршрутами альпіністів з усім необхідним спорядженням: мотузками, льодорубами та страховкою.

Курси з лавинної безпеки тривають два дні, протягом яких тобі пояснять, які саме навички та спорядження необхідні під час лавини. Всі учасники курсу живуть на навчальній базі, де проводять теоретичні заняття та тренінги, а також щодня відбуваються навчальні радіальні виходи в гори.

Такі базові знання точно знадобляться для зимового походу Карпатами, а по проходженню курсів кожен учасник також отримує відповідний сертифікат.

Курси з лавинної безпеки стартують вже з 15 січня в Карпатах, але записатися на них можна вже сьогодні. Курси з альпінізму починаються ще в грудні, але проходять непостійно. Найближчі навчання відбудуться 25-28 грудня і 14-17 січня. Зареєструватися на курси можна тут .