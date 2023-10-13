B-Girl Stefani змагається у фіналі BC One UK Cypher у Лондоні, Англія
© Amy Heycock / Red Bull Content Pool
Танець

Хто вони: українки, які їдуть на Red Bull BC One Last Chance Cypher 2023

Харківʼянки Анна Пономаренко та Катя Павленко перемогли локальні відбори Red Bull BC One Cypher у Великій Британії та в США. Ми дізнались, чого вони чекають від наступного етапу змагань у Парижі.
Автор Марія Ридван
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Частина історії

Rise of the B-Girls

B-girls are claiming their spot on the global stage of breaking, becoming fearsome contenders to the b-boys.

2 Сезони · 14 епізодів
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Найважливіше брейкінг змагання 2023 року — Red Bull BC One World Final — відбудеться вже 21 жовтня у Парижі. Найкращі брейкери світу зустрінуться на стадіоні Roland-Garros, щоб дізнатися, хто увійде в історію цього року. Усього за титул змагатимуться 32 спортсмени: 16 бі-боїв та 16 бі-ґьорлз. Список із 24 артистів, які запрошені на фінал через wildcard, уже сформований. Та 8 імен все ще залишаються інтригою. Як їх визначать?
Відбори на шляху до Red Bull BC One World Final відбувались майже протягом усього 2023 року. В багатьох країнах світу проходили локальні змагання Red Bull BC One Cypher, мета — яких визначити найкращих спортсменів кожної країни. Саме ці переможці локальних етапів і будуть змагатися між собою за право пройти у фінал.

1 хв

Red Bull BC One 2023 повертається до Парижа

20-й Світовий фінал Red Bull BC One відбудеться 21 жовтня 2023 року на паризькому стадіоні Roland-Garros.

англійська

За кілька днів до світового фіналу, 19 жовтня, всі переможці локальних етапів зберуться разом у Парижі, аби взяти участь у The Last Chance Cypher — останній зупинці на шляху до Red Bull BC One World Final. Саме це змагання визначить імена 4 найкращих бі-боїв та 4 бі-ґьорлз, які вийдуть на велику сцену 21 жовтня. Серед учасників цьогорічного The Last Chance Cypher будуть і дві українки.
Харківʼянки Анна Пономаренко (B-Girl Stefani) та Катя Павленко (B-Girl Kate) перемогли локальні відбори Red Bull BC One Cypher. Анна була названа найкращою у Великій Британії, а Катя — у США. Зараз дівчата готуються до виступів на передостанньому етапі змагань у Парижі. Ми поговорили з українками про їхню підготовку та на що б вони хотіли звернути увагу глядачів Red Bull BC One Last Chance Cypher.

Катя Павленко / B-Girl Kate

Бі-ґьорл Kate позує під час зйомки на залізничному вокзалі Ремізе в Зальцбурзі, Австрія, 12 березня 2020 року.

Бі-ґьорл Kate перемогла на Red Bull BC One Cypher USA

© Little Shao / Red Bull Content Pool

B-Girl Kate народилася і виросла в Харкові, а зараз живе в Лос-Анджелесі, США. Вона почала танцювати у 2009 році, коли приєдналась до класу «екстремальних танців», який зрештою став її шляхом до брейкінгу. В серпні 2023 року вона перемогла на Red Bull BC One Cypher USA.
«Перший раз я брала участь у Red Bull BC One Cypher у 2022 році й програла у фіналі. Минулий рік був надто важким для України, було складно сконцентруватися на змаганнях. Думаю, мені трохи не вистачило фокусу.

4 хв

Історія бі-ґьорл Кейт

Бі-ґьорл Кейт розповідає про брейкінг-сцену в Україні.

англійська

У 2023 році ми готуємося не лише до виступу на The Last Chance Cypher і Red Bull BC One World Final, а й до Ігор, які відбудуться наступного року в Парижі. А це означає більше підготовки, постійні батли, більше тренувань. Цього року, я перебуваю у хорошій формі, думаю це і допомогло мені перемогти на Red Bull BC One Cypher USA.
Я дуже рада, що брейкінг буде на Іграх. Такі великі змагання, як Ігри та Red Bull BC One — хороший шанс для нас показати всьому світу, що таке брейкінг. Адже це дуже складний спорт, що займає важливе місце в урбан-культурі. Потрібно одночасно враховувати величезну кількість елементів: музику, техніку, свої рухи, при цьому виглядати натурально, бути готовим імпровізувати».
Бі-гьорл Kate на сцені під час табору Red Bull BC One Camp USA в Капітолії в Нью-Йорку, США, 10 листопада 2022 року.

Бі-гьорл Kate почала танцювати у 2009 році

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Red Bull BC One — хороший шанс для нас показати всьому світу, що таке брейкінг.
B-Girl Kate
На змаганнях ми не знаємо, під яку музику будемо танцювати. У цьому є частка імпровізації. Це не просто, але це допомагає кожному артисту проявити себе. Звісно, як і в усіх учасників, у мене є комбінації та заготовки, але я піклуюсь, щоб принаймні половина виступу залежала від енергії та відчуття моменту. Адже я не хочу бути в чужій ролі. Я б хотіла, щоб глядачі Red Bull BC One Last Chance Cypher 2023 побачили мене справжню. Моя сильна сторона в тому, що я жива: намагаюсь перебувати в моменті, отримати задоволення від свого танцю. Це великий ризик, але я думаю, що в цьому моя сила, тільки так я можу проявити себе.

Анна Пономаренко / B-Girl Stefani

B-Girl Stefani також родом з Харкова. Зараз дівчина живе в Лондоні, Велика Британія, куди переїхала кілька років тому і вже встигла завоювати локальну сцену. Анна почала займатися брейкінгом у віці 15 років. Цього літа вона стала найкращою бі-ґьорл на Red Bull BC One Cypher UK уже вдруге.

4 хв

Фінальний батл за звання найкращої b-girl Red Bull BC One Cypher UK 2023

«Уперше я брала участь у Red Bull BC One Cypher UK три роки тому. Тоді я теж перемогла, пройшла Last Chance Cypher і потрапила на світову сцену. Це була подвійна перемога. Наступного разу я брала участь у 2022 році, я ні на що не розраховувала, оскільки була на четвертому місяці вагітності. Звісно, мені хотілося перемогти, але я розуміла: на світовий чемпіонат я поїхати не зможу.
Наприкінці 2022 року я народила дівчинку. Тож цього року я була сповнена сил і знову довела, що в Англії у мене немає конкурентів.
Коли я дізналася, що у 2024 році брейкінг увійде до програми Ігор, моє ставлення до нього не змінилося. Я завжди ставилася до своєї дисципліни серйозно. Але у мене з'явилося більше мотивації. Я завжди хотіла потрапити на Ігри. У дитинстві я займалася ковзанярським спортом, і почала мріяти про це ще тоді. Зараз дитяча мрія може здійснитися, і це допомагає мені зберігати фокус.
B-Girl Стефані виграє BC One UK Cypher в Лондоні 13 серпня 2023 року

Бі-гьорл Stefani тримає цю нагороду не вперше

© Amy Heycock / Red Bull Content Pool

Я хочу показати глядачам Last Chance Cypher 2023, який це красивий, сильний і потужний спорт.
B-Girl Stefani
Щоб реалізувати мрію, я не пропускала тренування навіть під час вагітності. До 7 місяця брала участь у чемпіонатах і повернулася у зал уже через 5 днів після пологів. Я знала, що за два місяці маю їхати на світовий чемпіонат, від якого залежить моя участь в Іграх, тому не гаяла часу. Тоді я посіла п'яте місце у світі.
Для мене брейкінг — це не лише силові елементи, які так популярні зараз. Це насамперед танець. Танець безмежний і красивий, який складається з безлічі елементів. Я хочу показати глядачам Red Bull BC One Last Chance Cypher 2023, який це красивий, сильний і потужний спорт».
Щоб не пропустити виступи Ані та Каті на Red Bull BC One 2023 Last Chance Cypher завантажуй додаток Red Bull TV за посиланням. Окрім Red Bull TV, пряму трансляцію змагання ти також зможеш подивитись на сторінці Red Bull BC One у Facebook та на YouTube. Змагання розпочнеться 19 жовтня о 22:30 за київським часом (21:30 за паризьким часом).
А трансляцію Red Bull BC One 2023 World Final Paris вмикай 21 жовтня о 19:00 за київським часом (або в 18:00 за паризьким).

Частина історії

Rise of the B-Girls

B-girls are claiming their spot on the global stage of breaking, becoming fearsome contenders to the b-boys.

2 Сезони · 14 епізодів
Дивись усі серії
Танець