Хто вони: українки, які їдуть на Red Bull BC One Last Chance Cypher 2023

Найважливіше брейкінг змагання 2023 року — Red Bull BC One World Final — відбудеться вже 21 жовтня у Парижі. Найкращі брейкери світу зустрінуться на стадіоні Roland-Garros, щоб дізнатися, хто увійде в історію цього року. Усього за титул змагатимуться 32 спортсмени: 16 бі-боїв та 16 бі-ґьорлз. Список із 24 артистів, які запрошені на фінал через wildcard, уже сформований. Та 8 імен все ще залишаються інтригою. Як їх визначать?

Відбори на шляху до Red Bull BC One World Final відбувались майже протягом усього 2023 року. В багатьох країнах світу проходили локальні змагання Red Bull BC One Cypher, мета — яких визначити найкращих спортсменів кожної країни. Саме ці переможці локальних етапів і будуть змагатися між собою за право пройти у фінал.

1 хв Red Bull BC One 2023 повертається до Парижа 20-й Світовий фінал Red Bull BC One відбудеться 21 жовтня 2023 року на паризькому стадіоні Roland-Garros.

За кілька днів до світового фіналу, 19 жовтня, всі переможці локальних етапів зберуться разом у Парижі, аби взяти участь у The Last Chance Cypher — останній зупинці на шляху до Red Bull BC One World Final. Саме це змагання визначить імена 4 найкращих бі-боїв та 4 бі-ґьорлз, які вийдуть на велику сцену 21 жовтня. Серед учасників цьогорічного The Last Chance Cypher будуть і дві українки.

Харківʼянки Анна Пономаренко (B-Girl Stefani) та Катя Павленко (B-Girl Kate) перемогли локальні відбори Red Bull BC One Cypher. Анна була названа найкращою у Великій Британії, а Катя — у США. Зараз дівчата готуються до виступів на передостанньому етапі змагань у Парижі. Ми поговорили з українками про їхню підготовку та на що б вони хотіли звернути увагу глядачів Red Bull BC One Last Chance Cypher.

Катя Павленко / B-Girl Kate

Бі-ґьорл Kate перемогла на Red Bull BC One Cypher USA © Little Shao / Red Bull Content Pool

B-Girl Kate народилася і виросла в Харкові, а зараз живе в Лос-Анджелесі, США. Вона почала танцювати у 2009 році, коли приєдналась до класу «екстремальних танців», який зрештою став її шляхом до брейкінгу. В серпні 2023 року вона перемогла на Red Bull BC One Cypher USA.

«Перший раз я брала участь у Red Bull BC One Cypher у 2022 році й програла у фіналі. Минулий рік був надто важким для України, було складно сконцентруватися на змаганнях. Думаю, мені трохи не вистачило фокусу.

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У 2023 році ми готуємося не лише до виступу на The Last Chance Cypher і Red Bull BC One World Final, а й до Ігор, які відбудуться наступного року в Парижі. А це означає більше підготовки, постійні батли, більше тренувань. Цього року, я перебуваю у хорошій формі, думаю це і допомогло мені перемогти на Red Bull BC One Cypher USA.

Я дуже рада, що брейкінг буде на Іграх. Такі великі змагання, як Ігри та Red Bull BC One — хороший шанс для нас показати всьому світу, що таке брейкінг. Адже це дуже складний спорт, що займає важливе місце в урбан-культурі. Потрібно одночасно враховувати величезну кількість елементів: музику, техніку, свої рухи, при цьому виглядати натурально, бути готовим імпровізувати».

Бі-гьорл Kate почала танцювати у 2009 році © Little Shao / Red Bull Content Pool Red Bull BC One — хороший шанс для нас показати всьому світу, що таке брейкінг. B-Girl Kate

На змаганнях ми не знаємо, під яку музику будемо танцювати. У цьому є частка імпровізації. Це не просто, але це допомагає кожному артисту проявити себе. Звісно, як і в усіх учасників, у мене є комбінації та заготовки, але я піклуюсь, щоб принаймні половина виступу залежала від енергії та відчуття моменту. Адже я не хочу бути в чужій ролі. Я б хотіла, щоб глядачі Red Bull BC One Last Chance Cypher 2023 побачили мене справжню. Моя сильна сторона в тому, що я жива: намагаюсь перебувати в моменті, отримати задоволення від свого танцю. Це великий ризик, але я думаю, що в цьому моя сила, тільки так я можу проявити себе.

Анна Пономаренко / B-Girl Stefani

B-Girl Stefani також родом з Харкова. Зараз дівчина живе в Лондоні, Велика Британія, куди переїхала кілька років тому і вже встигла завоювати локальну сцену. Анна почала займатися брейкінгом у віці 15 років. Цього літа вона стала найкращою бі-ґьорл на Red Bull BC One Cypher UK уже вдруге.

4 хв Фінальний батл за звання найкращої b-girl Red Bull BC One Cypher UK 2023

«Уперше я брала участь у Red Bull BC One Cypher UK три роки тому. Тоді я теж перемогла, пройшла Last Chance Cypher і потрапила на світову сцену. Це була подвійна перемога. Наступного разу я брала участь у 2022 році, я ні на що не розраховувала, оскільки була на четвертому місяці вагітності. Звісно, мені хотілося перемогти, але я розуміла: на світовий чемпіонат я поїхати не зможу.

Наприкінці 2022 року я народила дівчинку. Тож цього року я була сповнена сил і знову довела, що в Англії у мене немає конкурентів.

Коли я дізналася, що у 2024 році брейкінг увійде до програми Ігор, моє ставлення до нього не змінилося. Я завжди ставилася до своєї дисципліни серйозно. Але у мене з'явилося більше мотивації. Я завжди хотіла потрапити на Ігри. У дитинстві я займалася ковзанярським спортом, і почала мріяти про це ще тоді. Зараз дитяча мрія може здійснитися, і це допомагає мені зберігати фокус.

Бі-гьорл Stefani тримає цю нагороду не вперше © Amy Heycock / Red Bull Content Pool Я хочу показати глядачам Last Chance Cypher 2023, який це красивий, сильний і потужний спорт. B-Girl Stefani

Щоб реалізувати мрію, я не пропускала тренування навіть під час вагітності. До 7 місяця брала участь у чемпіонатах і повернулася у зал уже через 5 днів після пологів. Я знала, що за два місяці маю їхати на світовий чемпіонат, від якого залежить моя участь в Іграх, тому не гаяла часу. Тоді я посіла п'яте місце у світі.

Для мене брейкінг — це не лише силові елементи, які так популярні зараз. Це насамперед танець. Танець безмежний і красивий, який складається з безлічі елементів. Я хочу показати глядачам Red Bull BC One Last Chance Cypher 2023, який це красивий, сильний і потужний спорт».

Щоб не пропустити виступи Ані та Каті на Red Bull BC One 2023 Last Chance Cypher завантажуй додаток Red Bull TV за посиланням . Окрім Red Bull TV , пряму трансляцію змагання ти також зможеш подивитись на сторінці Red Bull BC One у Facebook та на YouTube . Змагання розпочнеться 19 жовтня о 22:30 за київським часом (21:30 за паризьким часом).

А трансляцію Red Bull BC One 2023 World Final Paris вмикай 21 жовтня о 19:00 за київським часом (або в 18:00 за паризьким).