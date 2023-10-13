Хто вони: українки, які їдуть на Red Bull BC One Last Chance Cypher 2023

Найважливіше брейкінг змагання 2023 року — Red Bull BC One World Final — відбудеться вже 21 жовтня у Парижі. Найкращі брейкери світу зустрінуться на стадіоні Roland-Garros, щоб дізнатися, хто увійде в історію цього року. Усього за титул змагатимуться 32 спортсмени: 16 бі-боїв та 16 бі-ґьорлз. Список із 24 артистів, які запрошені на фінал через wildcard, уже сформований. Та 8 імен все ще залишаються інтригою. Як їх визначать?
Відбори на шляху до Red Bull BC One World Final відбувались майже протягом усього 2023 року. В багатьох країнах світу проходили локальні змагання Red Bull BC One Cypher, мета — яких визначити найкращих спортсменів кожної країни. Саме ці переможці локальних етапів і будуть змагатися між собою за право пройти у фінал.
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Red Bull BC One 2023 повертається до Парижа
20-й Світовий фінал Red Bull BC One відбудеться 21 жовтня 2023 року на паризькому стадіоні Roland-Garros.
За кілька днів до світового фіналу, 19 жовтня, всі переможці локальних етапів зберуться разом у Парижі, аби взяти участь у The Last Chance Cypher — останній зупинці на шляху до Red Bull BC One World Final. Саме це змагання визначить імена 4 найкращих бі-боїв та 4 бі-ґьорлз, які вийдуть на велику сцену 21 жовтня. Серед учасників цьогорічного The Last Chance Cypher будуть і дві українки.
Харківʼянки Анна Пономаренко (B-Girl Stefani) та Катя Павленко (B-Girl Kate) перемогли локальні відбори Red Bull BC One Cypher. Анна була названа найкращою у Великій Британії, а Катя — у США. Зараз дівчата готуються до виступів на передостанньому етапі змагань у Парижі. Ми поговорили з українками про їхню підготовку та на що б вони хотіли звернути увагу глядачів Red Bull BC One Last Chance Cypher.
Катя Павленко / B-Girl Kate
B-Girl Kate народилася і виросла в Харкові, а зараз живе в Лос-Анджелесі, США. Вона почала танцювати у 2009 році, коли приєдналась до класу «екстремальних танців», який зрештою став її шляхом до брейкінгу. В серпні 2023 року вона перемогла на Red Bull BC One Cypher USA.
«Перший раз я брала участь у Red Bull BC One Cypher у 2022 році й програла у фіналі. Минулий рік був надто важким для України, було складно сконцентруватися на змаганнях. Думаю, мені трохи не вистачило фокусу.
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Історія бі-ґьорл Кейт
Бі-ґьорл Кейт розповідає про брейкінг-сцену в Україні.
У 2023 році ми готуємося не лише до виступу на The Last Chance Cypher і Red Bull BC One World Final, а й до Ігор, які відбудуться наступного року в Парижі. А це означає більше підготовки, постійні батли, більше тренувань. Цього року, я перебуваю у хорошій формі, думаю це і допомогло мені перемогти на Red Bull BC One Cypher USA.
Я дуже рада, що брейкінг буде на Іграх. Такі великі змагання, як Ігри та Red Bull BC One — хороший шанс для нас показати всьому світу, що таке брейкінг. Адже це дуже складний спорт, що займає важливе місце в урбан-культурі. Потрібно одночасно враховувати величезну кількість елементів: музику, техніку, свої рухи, при цьому виглядати натурально, бути готовим імпровізувати».
Red Bull BC One — хороший шанс для нас показати всьому світу, що таке брейкінг.
На змаганнях ми не знаємо, під яку музику будемо танцювати. У цьому є частка імпровізації. Це не просто, але це допомагає кожному артисту проявити себе. Звісно, як і в усіх учасників, у мене є комбінації та заготовки, але я піклуюсь, щоб принаймні половина виступу залежала від енергії та відчуття моменту. Адже я не хочу бути в чужій ролі. Я б хотіла, щоб глядачі Red Bull BC One Last Chance Cypher 2023 побачили мене справжню. Моя сильна сторона в тому, що я жива: намагаюсь перебувати в моменті, отримати задоволення від свого танцю. Це великий ризик, але я думаю, що в цьому моя сила, тільки так я можу проявити себе.
Анна Пономаренко / B-Girl Stefani
B-Girl Stefani також родом з Харкова. Зараз дівчина живе в Лондоні, Велика Британія, куди переїхала кілька років тому і вже встигла завоювати локальну сцену. Анна почала займатися брейкінгом у віці 15 років. Цього літа вона стала найкращою бі-ґьорл на Red Bull BC One Cypher UK уже вдруге.
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Фінальний батл за звання найкращої b-girl Red Bull BC One Cypher UK 2023
«Уперше я брала участь у Red Bull BC One Cypher UK три роки тому. Тоді я теж перемогла, пройшла Last Chance Cypher і потрапила на світову сцену. Це була подвійна перемога. Наступного разу я брала участь у 2022 році, я ні на що не розраховувала, оскільки була на четвертому місяці вагітності. Звісно, мені хотілося перемогти, але я розуміла: на світовий чемпіонат я поїхати не зможу.
Наприкінці 2022 року я народила дівчинку. Тож цього року я була сповнена сил і знову довела, що в Англії у мене немає конкурентів.
Коли я дізналася, що у 2024 році брейкінг увійде до програми Ігор, моє ставлення до нього не змінилося. Я завжди ставилася до своєї дисципліни серйозно. Але у мене з'явилося більше мотивації. Я завжди хотіла потрапити на Ігри. У дитинстві я займалася ковзанярським спортом, і почала мріяти про це ще тоді. Зараз дитяча мрія може здійснитися, і це допомагає мені зберігати фокус.
Я хочу показати глядачам Last Chance Cypher 2023, який це красивий, сильний і потужний спорт.
Щоб реалізувати мрію, я не пропускала тренування навіть під час вагітності. До 7 місяця брала участь у чемпіонатах і повернулася у зал уже через 5 днів після пологів. Я знала, що за два місяці маю їхати на світовий чемпіонат, від якого залежить моя участь в Іграх, тому не гаяла часу. Тоді я посіла п'яте місце у світі.
Для мене брейкінг — це не лише силові елементи, які так популярні зараз. Це насамперед танець. Танець безмежний і красивий, який складається з безлічі елементів. Я хочу показати глядачам Red Bull BC One Last Chance Cypher 2023, який це красивий, сильний і потужний спорт».
Щоб не пропустити виступи Ані та Каті на Red Bull BC One 2023 Last Chance Cypher завантажуй додаток Red Bull TV за посиланням. Окрім Red Bull TV, пряму трансляцію змагання ти також зможеш подивитись на сторінці Red Bull BC One у Facebook та на YouTube. Змагання розпочнеться 19 жовтня о 22:30 за київським часом (21:30 за паризьким часом).
А трансляцію Red Bull BC One 2023 World Final Paris вмикай 21 жовтня о 19:00 за київським часом (або в 18:00 за паризьким).