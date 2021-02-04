13 українських альбомів 90-х, що звучать як музика майбутнього

30 років незалежності України, які ми будемо святкувати влітку — чудовий привід змахнути трохи пилюки з 1990-х. Загальна ностальгія, звісно, ніколи нас не полишала, а от чудернацька, крута та оригінальна музика того часу підзабулася. Менше з тим, музичний оглядач Олесь Ніколенко впевнений — мода на українську музику 1990-х повертається. З цього приводу він склав вичерпний гід вітчизняними альбомами, які звучать актуальніше багатьох нових пісень та гуртів сьогодення. Читати краще під спеціальний плейлист.

Ван-Гог — S.O.S. (1996)

На початку 1990-х увесь світ разом із Україною накрив музичний вірус під назвою «євроденс». Якщо не одразу пригадуєте, що це таке, просто проспівайте собі під ніс «ай-яй-я-коко-джамбо-ай-яй-єєєє». Гурти зі смішними назвами (Mr. President, E-Rotic, E-Type, Ace of Base, Masterboy) виконували примітивну та швидку танцювальну музику із відчутним присмаком пластику, в якій був присутній або настирливий чоловічий речитатив, або жіночий вокал із далеким відлунням диско. Ідеальний постапокаліптичний саундтрек межи століть. У новинах нас лякали тим, що із настанням 2000-го року (так званого Міленіуму) «все може скінчитись» та «система зламається» (комп’ютери нібито не зможуть перейти на нову дату та спровокують наймасштабніший технологічний збій). Але нас не так легко залякати, коли на ринку повно контрафактних касет із євроденсом та доступного алкоголю. Гулянки країни, що тільки декілька років як отримала повну незалежність, під «It’s a Beautiful Life» Ace of Base чи «Help Me Dr. Dick» E-Rotic — це було щось неповторне, сучасні техно-рейви про таку емоційну динаміку можуть тільки мріяти.

Цей ліричний вступ був до того, що тогочасна українська музична сцена дуже швидко відчула, «куди вітер дує». І за короткий час в Україні з’явилось багато власних євроденс-гуртів, що грали приблизно те ж саме, але були набагато ближчими до свого слухача. Гурт «Ван Гог» — один з таких феноменів. Їхні альбоми другої половини 90-х — трохи призабута класика танцювальної музики, яка заслуговує на те, щоб бути перевідкритою та переосмисленою. Ігорю Добрянському, головному композитору «Ван Гога», дуже добре вдалося відтворити відчуття «тих часів». Не за горами гривневий дефолт та перші труднощі «незалежності», але у треках гурту завжди був присутній життєвий оптимізм: «Після нервового дня нема ніяких проблєм / І на столі вже море пива і пачка L&M / А легка музика мені замінить віддих і сон / Коли холодний вітер дує — десь відкритий балкон».

Аква Віта — Технотронутий (1996)

А ось цей колектив, певно, не потребує представлень. Він «забутим» ніколи і не був, навпаки: в часи хіт-параду «Територія А» на чолі із неповторною Анжелікою Рудницькою пісні Аква Віти лунали чи не кожен день. Однак пройшов час і «культурна пам’ять» дуже добре всотала програмні хіти колективу: «А тепер усе інакше» і «Женьмінь жебао». Ми ж рекомендуємо вгризтись в платівки Аква Віти цілком — ви будете приємно здивовані чи навіть шоковані. Скажімо, на альбомі «Технотронутий» є все, щоб вважати його одним з ключових релізів українських 90-х.

Гімн «розгубленого покоління» («Женьмінь жебао»). Пісні на слова поетів Федеріко Гарсії Лорки та Олександра Олеся. Дуже тонкий стьоб над сучасністю та суто український дух бурлеску. Постійне балансування між високими та низькими категоріями. І, знову ж таки, відношення до життя з позицій оптимізму та гумору. «Не нервуй, катапультуйся», — заспокійливо співає Аква Віта, натякаючи на те, що світ якось врегулюється сам собою, твоя ж задача — зберігати буддистський спокій в будь-якій непередбачуваній ситуації. І наскільки ж це сильніше заряджає, ніж сьогоднішня творчість українських музикантів, що рахують лайки в соцмережах, панічно переживають через неможливість виступати та співають про ті ж самі лайки в соцмережах. Аква Віта, повернись!

Турбо Техно Саунд — Асфальтний синдром (1996) / Фантом-2 — Зоряні війни (1996)

Історія цих двох гуртів тісно переплетена між собою і має одного ключового героя: співака, композитора та спортсмена Романа Матіяша, чиє життя трагічно обірвалося в 2017-му році. Скромний геній Романа заслуговує окремої розмови, хоча сам він зайвої уваги до себе не любив і останні роки життя працював тренером у спортклубі, не повертаючись у творчість. Загалом той період, в якому існували танцювальні гурти «Турбо Техно Саунд» та «Фантом-2», потребує більш детального вивчення, адже тоді склалась дуже дивна ситуація.

Музичної індустрії як такої не було. Але відчувався дуже сильний дух національного піднесення. Сьогодні ти ще нікому не відомий спортсмен, який соромиться рухатись та співати дещо філософські, не зовсім підходящі для танцювальної музики тексти. Вже завтра ти виступаєш на фестивалях — і народна любов творить дива: післязавтра твій альбом продається колосальними тиражами (у випадку «Зоряних війн» від «Фантом-2» ми говоримо про більш ніж мільйон проданих примірників). Проіснувавши короткий час, тим не менш, «Фантом-2» давав по 20-30 концертів на місяць (!) та збирав повні зали. Можете собі уявити щось подібне сьогодні? Цікаво, що ж з нами чи з музикою такого сталося, що подібний успіх зараз, коли для цього є всі умови, чомусь важко собі уявити?

Green Grey — Green Grey (1997)

Зараз всі бісяться через дітей з bluetooth-колонками в руках. Звідти волає, як правило, черговий російський репер, що ковтає слова, лається та прославляє зневагу до жінок. У 1997-му році всі також сахались молоді, що ходила із дешевими «бумбоксами» та слухала перший альбом Green Grey.

Green Grey нахуліганили з жанрами та намішали все, що тільки можна: реперську читку, важкі гітарні рифи, жирні хіп-хопові скретчі — і остаточно підірвали свідомість неповнолітніх українців мега-хітом «Подо**ем под дождем» із відверто растаманським підтекстом. І ось саме такої — хуліганської, альтернативної, але впевненої в собі та переконливої музики для підлітків не вистачає саме зараз. Починаєш слухати якийсь новий український гурт, а там просто музика для себе і 5 друзів: немає хітів, нічого не зрозуміло, просто пошуки себе та авангард заради авангарду. Постарайтесь хоча б заради наших дітей!

EL Кравчук — Нічий (1997)

Є таке хибне уявлення про українську музику 90-х, що вона була представлена самими лише вихідцями з «Території А», про яких вже багато писали. Ну і якоюсь там невмирующою естрадою та декількома рок-гуртами. Маємо надію, що через кризу нових ідей наші сьогоднішні сучасники активніше заглибляться в забуту музичну спадщину і зрозуміють, наскільки кримінально вона недооцінена та, головне, — свіжа, актуальна і зараз. От і дебютний альбом Андрія «EL» Кравчука — з таких шедеврів, що надто випередили свій час.

Поки його колеги по цеху вчилися бути розкутими, долали вікову сором’язливість та внутрішні табу, EL Кравчук вже робив таку собі «пост-естраду»: витончену, дещо провокативну та водночас легку для сприйняття поп-музику з театральним корінням та глибокими текстами. При цьому він не був феноменом для інтелектуалів. Кравчук був чоловічим секс-символом України 1990-х: журнали з великою радістю публікували його на своїх обкладинках та робили відверті фотосесії. І уявіть собі ті часи, коли на всю країну, про яку кажуть, що вона «аграрна» (ніби це щось погане), лунає пісня «Нічий» зі словами «я і рабська спина, я і хлист, я — ніким не перейдений міст» із якимось відлунням творчості Prince.

Скрябін — Казки (1997)

Пікова форма «скрябінського» стилю. На початку 1990-х гурт весь час перебував у творчих пошуках: пропускаючи через себе закордонні явища штибу Depeche Mode, The Smiths та The Cure, «на колінках» робив український «колдвейв» — гібрид синтезаторної «нової романтики» та похмурого постпанку. Після 2000-х Скрябіни ставали все більше і більше поп-орієнтованими в плані звуку, вимальовуючи портрети та скетчі з життя новітньої України у гумористичному стилі. А от «Казки» 1997-го року — там Андрій Кузьменко та його музиканти повстають у всій своїй величі.

На «Казках» дуже добре чутно, що Андрій Кузьменко досягнув певного балансу природних та життєвих сил. Однак розказати про то всьо він вже не може — заважає стіна (ключовий образ його пісень того періоду). Кузьма пізнав біль людського існування, знайшов від нього протиотруту, але в цих пошуках зайшов настільки далеко і глибоко, що «простими словами» і не поясниш. Можна тільки відчути, а про деякі речі і взагалі краще помовчати (до чого і закликає Кузьменко у своєму більш пізньому хіті «Мовчати»).

Ірина Білик — Фарби (1997)

Цей альбом став не тільки найвищою сходинкою у кар’єрі Ірини Білик, а квінтесенцією української поп-музики 90-х в принципі. На підтримку «Фарб» Ірина Білик відіграла всеукраїнський тур на найбільших концертних майданчиках країни, який всюди пройшов з аншлагами. В музичному плані «Фарби» — від абсолютного хіта «А я пливу (у човні)» до важкої пісні «Наркотики» в дусі Меріліна Менсона — уособили в собі «стадіонний поп-рок» українською мовою в кращому розумінні.

Так, в ті часи Ірина Білик ще не остаточно розчинилась у любовних баладах, мала дуже сильний склад музикантів, такий собі повноцінний рок-гурт. Варто відзначити, що історія проекту «Ірина Білик» бере свій початок від гурту з прекрасною назвою «Цей дощ надовго», до якого свого часу входив і Юрій Нікітін, продюсер Білик та засновник компанії mamamusic. Цікаво, що музиканти — замість того, щоб задовольняти власні рок-амбіції — вивели на перший план саме Ірину Білик, фактично вибудувавши навколо неї перший в історії вітчизняного шоу-бізнесу менеджерсько-продюсерський колектив.

ВУЗВ — Планове засідання (1998)

Ні, це не був «перший український реп-альбом» (і «Зроби мені хіп-хоп» ТНМК ним також не був). Офіційно першою реп-платівкою в Україні став альбом харків’ян S.Y.D. «Стоит ли жить?», виданий у 1996-му році. Але саме ВУЗВ («Вхід у змінному взутті») вивели цей жанр на передову. Спочатку ВУЗВ розігріли країну хітами про «Сірко Собаку» на фестивалі «Червона Рута», а потім остаточно добили «Плановим засіданням», яке вийшло у 1998-му році та розповсюджувалось просто нереальними накладами. (В основному, звичайно, постарались «пірати», які нелегально продавали касету з альбомом — його можна було знайти майже на будь-якій касетній розкладці.)

Можливо, сьогодні, коли реп як музичний жанр остаточно втратив будь-які канони та мутує з важким металом, панком, рок-музикою, ВУЗВ і звучать трохи наївно. Але як до, так і після, ніхто не зміг настільки органічно адаптувати хіп-хоп під українську мову та українські реалії.

Взрыватели — Странные дни (1998)

Єдиний альбом київського гурту та «milestone» української рейв-музики, якої в нас толком і не було. «Странные дни» — це енергія The Prodigy та Scooter, між якими зависла примарна посмішка електронного хулігана Aphex Twin. Техно, гоа-транс, електро — переосмислення майже усіх популярних тогочасних трендів електронної музики від сучасників геніальної телепередачі «Шоу довгоносиків». Словом, тим, хто вважає, що електронна культура в «українських 90-х» знаходилась у великому підпіллі і там майже нічого не відбувалось з точки зору оригінальних музичних явищ, дуже радимо послухати.

Верка Сердючка — Я Рождена Для Любви (1998)

Так виглядало народження генія української культури. Найперша аудіокасета Сердючки. На обкладинці — вже знайоме обличчя Данилко в святковому кітелі провідниці, з рожевим боа і беретом. Всередині — кілька треків, серед яких класичні «По чуть-чуть» і «Я рождена для любви». «По чуть-чуть» — нарізка фірмових «службових реплік» Сердючки-провідниці ( «Поїзд їде — воно лізе!») під хвацький євроденс. Пісня навіть починається з самоіронічного привітання ( «Здрастуй, Україно! Здрастє — прийшло твоє щастя!»).

«Я рождена для любви» — пронизливе одкровення самотньої душі, фантазія, якій не судилося збутися, вшита в формат пісні-гоцалки для розгульного свята («Знаю, сегодня в вагон мой войдешь / Бахнешь в тамбуре тихо дверкой / И меня при всех назовешь / Своей маленькой Веркой»). Всередині комічних номерів у Сердючки завжди був вшитий якийсь прихований сенс, сміх йшов разом із трагедією, абсурдистський гумор приховував та пом’якшував щось кричуще. Комедія Данилко-Сердючки завжди була із якимось терапевтичним ефектом на додачу, тому ми його і впустили в свої серця — на все життя.

Катя Chilly — Русалки In Da House (1998)

Катя Chilly — це наша Бьорк. Вона, мабуть, перша у незалежній Україні, хто почав робити те, що пізніше назвуть «фолктронікою»: поєднувати старовинний автентичний матеріал із електронним аранжуванням. Шкода, що багато хто сьогодні пам’ятає Катю лише по хіту «Понад хмарами» із Тартаком. Тому «Русалки In Da House» — найбільш недооцінений альбом у нашій підбірці.

The Вйо — Вироби З Пластмаси (1999)