13 українських альбомів 90-х, що звучать як музика майбутнього

Ван-Гог — S.O.S. (1996)

На початку 1990-х увесь світ разом із Україною накрив музичний вірус під назвою «євроденс». Якщо не одразу пригадуєте, що це таке, просто проспівайте собі під ніс «ай-яй-я-коко-джамбо-ай-яй-єєєє». Гурти зі смішними назвами (Mr. President, E-Rotic, E-Type, Ace of Base, Masterboy) виконували примітивну та швидку танцювальну музику із відчутним присмаком пластику, в якій був присутній або настирливий чоловічий речитатив, або жіночий вокал із далеким відлунням диско. Ідеальний постапокаліптичний саундтрек межи століть. У новинах нас лякали тим, що із настанням 2000-го року (так званого Міленіуму) «все може скінчитись» та «система зламається» (комп’ютери нібито не зможуть перейти на нову дату та спровокують наймасштабніший технологічний збій). Але нас не так легко залякати, коли на ринку повно контрафактних касет із євроденсом та доступного алкоголю. Гулянки країни, що тільки декілька років як отримала повну незалежність, під «It’s a Beautiful Life» Ace of Base чи «Help Me Dr. Dick» E-Rotic — це було щось неповторне, сучасні техно-рейви про таку емоційну динаміку можуть тільки мріяти.