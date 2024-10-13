Дрифтинг
Формула-1, ралі, дрифт-кар, позашляховик: унікальні чотириколісні перегони
Хто переможе: болід Формули-1, ралі-кросове авто, позашляховик чи дрифт-кар? З'ясуймо це раз і назавжди...
Минулого року ми проводили драг-рейс з надпотужними гоночними машинами. Цьогоріч створили спеціальну трасу, щоб всебічно перевірити їхні унікальні можливості та виняткові характеристики. Ми виставили болід Формули-1 RB7 проти дрифт-гіперкара McLaren, авто для ралі-кросу та позашляховика Pro4. Дивись відео вище, щоб побачити, як це було.
01
Чотири легендарні водії
Болід Формули-1 змагається на асфальті, використовуючи притискну силу та гладкі шини для оптимального зчеплення з поверхнею. Знавець шоу-карів Патрік Фрізахер керує всепереможним болідом Red Bull Racing RB7, який виграв F1 Driver's World Championship у 2011 році.
Скотт Спід, досвідчений пілот Формули-1, виступає на ралі-кросовому Subaru. Його автівка має найкраще прискорення і демонструє високу швидкість як на асфальті, так і на гравії. Ендрю Карлсон керує позашляховиком Yokohama Ford Pro4, де вирішальними є потужний крутний момент і екстремальний протектор шин. А легенда дрифту 'Божевільний' Майк Віддетт їде на своєму неповторному MADMAC — виготовленому на замовлення дрифт-гіперкарі McLaren P1 з роторним двигуном. Він створив автомобіль разом із компанією Lanzante і вперше представив його на Goodwood Festival of Speed. Цей гіперкар поєднує швидкість і видовищність.
Патрік Фрізахер — Формула-1
- Водій: Патрік Фрізахер
- Де я бачив його раніше? Формула-1 та низка заїздів Red Bull Racing
- Автомобіль: Red Bull Racing RB7
- Де брав участь: перемога на F1 World Championship 2011
- Потужність: 750 к.с.
- Вага: 635 кг (1400 фунтів)
Скотт Спід — ралі-крос
- Водій: Скотт Спід
- Де я бачив його раніше? Формула-1, Nitro Rallycross, GRX та NASCAR
- Автомобіль: Subaru WRX STI
- Брав участь у Global Rallycross, Nitro Rallycross
- Потужність: 600 к.с.
- Вага: 1300 кг (2865 фунтів)
'Божевільний' Майк Віддетт — дрифт
- Водій: Майк Віддетт
- Де я бачив його раніше? Formula Drift, Formula D Japan та Formula D Asia
- Автомобіль: MADMAC (кастомний дрифт-кар McLaren P1)
- Брав участь у Goodwood Festival of Speed
- Потужність: 1000 к.с.
- Вага: 1225 кг (2700 фунтів)
Ендрю Карлсон — Pro4
- Водій: Ендрю Карлсон
- Де я бачив його раніше? Перегони Trophy Truck, snowmobile racing
- Автомобіль: Ford Pro4 Truck
- Брав участь у Crandon World Championship, Off-Road Championship
- Потужність: 950 к.с.
- Вага: 2041 кг (4500 фунтів)
02
Спеціальний трек для випробувань
Отже, як зробити це випробування справедливим? Ми вирушили на простори південного Техасу й побудували спеціальний трек навколо гоночної траси MSR Houston, який дозволив кожному автомобілю продемонструвати свої сильні сторони: гладка траса для боліда F1, хвилеподібна траса з широкими поворотами для MADMAC, коротша траса зі змішаним покриттям для ралі-кросу та позашляхова траса для Pro4.
Наша ведуча, виробниця кастомних автомобілів і зірка YouTube Емелія Гартфорд пояснює, що ця траса призначена для того, щоб об'єднати всі чотири автомобілі у фінальному заїзді до фінішу.
03
Час заїзду
У вільній практиці Патрік Фрізахер поставив високу мету, відірвавшись і показавши найшвидший час, випередивши Скотта Спіда, попри те, що американець лідирував в ралі-кросі. Але потім Ендрю Карлсон підніс сюрприз, показавши найшвидший час перед початком перегонів.
Тим часом 'Божевільний' Майк опинився на останньому місці. У драйвера під правою ногою була найбільша потужність, але через ковзання його заносило в різні сторони. Чи зможе він використати всю міць McLaren, щоб вирватися вперед, або заплутати суперників, мчачи боком у хмарах шинного диму?
04
Ultimate Race
У головному заїзді Карлсон відірвався на старті, прокладаючи шлях по бездоріжжю. Скотт Спід був найшвидшим на початку, але невдовзі його наздогнав Патрік Фрізахер, коли легший і потужніший болід Формули-1 набрав швидкість. Коли австрієць наздогнав американця на F1, Спід вирвався вперед на першому колі по ґрунтовій ділянці. 'Божевільний' Майк, не відстаючи, їхав позаду, щоб не перегріти шини. Карлсон приєднався до нього, і після того, як він вийшов у лідери, йому довелося докласти зусиль, щоб повернутися на перше місце. На його щастя, попереду була ще одна коротка ділянка бездоріжжя.
На середині дистанції Фрізахер впевнено лідирував і розвинув максимальну швидкість 288 км/год на звивистій трасі, але йому потрібно було подолати набагато довшу відстань, оскільки троє його суперників їхали іншим шляхом. 'Божевільний' Майк обійшов Фрізахера та Спіда, але Карлсон вирвався вперед. Та врешті-решт 'Божевільний' Майк випередив великий позашляховик, здобувши перемогу у своєму MADMAC.
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