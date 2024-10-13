досвідчений пілот Формули-1, виступає на ралі-кросовому Subaru. Його автівка має найкраще прискорення і демонструє високу швидкість як на асфальті, так і на гравії.

керує позашляховиком Yokohama Ford Pro4, де вирішальними є потужний крутний момент і екстремальний протектор шин. А легенда дрифту '

їде на своєму неповторному MADMAC — виготовленому на замовлення дрифт-гіперкарі McLaren P1 з роторним двигуном. Він створив автомобіль разом із компанією Lanzante і вперше представив його на Goodwood Festival of Speed. Цей гіперкар поєднує швидкість і видовищність.